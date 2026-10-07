Зарядные станции для питания всего дома: 4 лучших варианта на 2026 год (фото)

Некоторые современные зарядные станции можно интегрировать в домашнюю сеть для обеспечения резервного питания дома. Как правило, их можно расширять до большой емкости и подключать к солнечным панелям, что важно при длительных отключениях электроэнергии.

Зарядные станции для всего дома можно настроить с учетом различных потребностей и бюджетов. Эксперты портала Popular Mechanics подобрали 4 варианта, которые стоит рассмотреть в 2026 году.

EcoFlow Delta Pro Ultra X + Smart Panel Home 3

EcoFlow Delta Pro Ultra X Фото: zdnet.com

Зарядная станция EcoFlow Delta Pro Ultra X в сочетании с Smart Panel 3 является самой мощной платформой бренда на сегодняшний день.

Базовая емкость EcoFlow DELTA Pro Ultra X составляет 12 кВт·ч, а номинальная выходная мощность — 12 кВт. При необходимости ее можно увеличить до 184,32 кВт·ч емкости и до 36 кВт мощности, объединив несколько инверторов и до 30 дополнительных аккумуляторов.

Jackery Explorer 5000 Plus + интеллектуальный переключатель питания

Jackery Explorer 5000 Plus Фото: Скриншот

Jackery Explorer 5000 Plus обеспечивает хорошую производительность за чуть меньшую цену, чем у конкурентов. Зарядная станция имеет номинальную выходную мощность 7200 Вт, пиковую мощность 14 400 Вт и базовую ёмкость 5040 Вт⋅ч.

Видео дня

Емкость Jackery Explorer 5000 Plus можно дополнительно увеличить до 30,24 кВт⋅ч, добавив до пяти дополнительных аккумуляторов. Их также можно подключить параллельно, чтобы увеличить общую выходную мощность до 14 400 Вт и общую ёмкость до 60,48 кВт⋅ч.

Anker Solix E10 + Power Dock

Anker Solix E10 Фото: Anker

Anker Solix E10 в сочетании с переключателем Power Dock может автоматически включаться при отключении электроэнергии и обеспечивать питанием до 12 независимых электрических цепей в доме.

Опрос Зарядную станцию какого бренда вы используете? Опрос открыт до EcoFlow Bluetti Anker Jackery Baseus Romoss Другой бренд Голосувати

Система расширяется за счет дополнительных аккумуляторов, а также может подключаться к трем отдельным блокам управления E10, каждый из которых может поддерживать до пяти аккумуляторов. В максимальной конфигурации ее емкость достигает 90 кВт·ч, тогда как максимальная номинальная мощность составляет до 22,8 кВт.

Bluetti Apex 300

Bluetti Apex 300 Фото: Bluetti

Bluetti Apex 300 является самым портативным вариантом в этом списке. Основным преимуществом Apex 300 является то, что стоимость ее базовой версии намного ниже, чем у остальных трёх моделей. В то же время стоит учитывать, что она может выдавать максимум 2,7 кВт, что существенно меньше, чем у конкурентов.

В базовой конфигурации Bluetti Apex 300 имеет ёмкость 2 764,8 Вт·ч и выходную мощность 3 840 Вт. Для увеличения емкости до 19,4 кВт·ч можно добавить до шести дополнительных аккумуляторов. Эту емкость можно ещё больше увеличить, подключив три Apex 300 параллельно с помощью параллельного блока Hub A1 для общей емкости до 58 кВт·ч и выходной мощности до 11,5 кВт.

Напомним, что Bluetti Elite 100 Mini отличается лучшим соотношением емкости и габаритов, чем у большинства конкурентов.

Фокус также сообщал, что в Украине пользуется популярностью портативная зарядная станция EcoFlow Trail 200 DC.