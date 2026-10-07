Зарядні станції для живлення цілого будинку: 4 найкращі варіанти на 2026 рік (фото)

Деякі сучасні зарядні станції можна інтегрувати в домашню мережу для резервного живлення будинку. Як правило, їх можна розширювати до великої ємності та підключати до сонячних панелей, що важливо при тривалих відключеннях електроенергії.

Зарядні станції для всього будинку можна налаштувати відповідно до різних потреб та бюджетів. Експерти порталу Popular Mechanics підібрали 4 варіанти, які варто розглянути у 2026 році.

EcoFlow Delta Pro Ultra X + Smart Panel Home 3

EcoFlow Delta Pro Ultra X Фото: zdnet.com

Зарядна станція EcoFlow Delta Pro Ultra X у поєднанні зі Smart Panel 3 є найпотужнішою платформою бренду на сьогоднішній день.

Базова ємність EcoFlow DELTA Pro Ultra X становить 12 кВт·год, а номінальна вихідна потужність 12 кВт. При потребі її можна розширити до 184,32 кВт·год ємності та до 36 кВт потужності, об’єднавши кілька інверторів та до 30 додаткових акумуляторів.

Jackery Explorer 5000 Plus + Smart Transfer Switch

Jackery Explorer 5000 Plus Фото: Скриншот

Jackery Explorer 5000 Plus забезпечує хорошу продуктивність за трохи менші гроші, ніж конкуренти. Зарядна станція пропонує номінальну вихідну потужність 7200 Вт, пікову потужність 14 400 Вт та базову ємність 5040 Вт⋅год.

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Ємність Jackery Explorer 5000 Plus можна додатково розширити до 30,24 кВт⋅год, додавши до п'яти додаткових акумуляторів. Їх також можна підключити паралельно, щоб збільшити загальну вихідну потужність до 14 400 Вт та загальну ємність до 60,48 кВт⋅год.

Anker Solix E10 + Power Dock

Anker Solix E10 Фото: Anker

Anker Solix E10 у поєднанні з перемикачем Power Dock може автоматично вмикатися під час відключення електроенергії та забезпечувати живленням до 12 незалежних електричних ланцюгів у будинку.

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Система розширюється за допомогою додаткових акумуляторів, а також може підключатися до трьох окремих блоків управління E10, кожен із яких може підтримувати до п’яти акумуляторів. У максимальній конфігурації її ємність досягає 90 кВт·год, тоді як максимальна номінальна потужність складає до 22,8 кВт.

Bluetti Apex 300

Bluetti Apex 300 Фото: Bluetti

Bluetti Apex 300 є найбільш портативним варіантом у цьому списку. Основною перевагою Apex 300 є те, що вартість її базової версії набагато нижча, ніж у інших трьох моделей. Водночас варто враховувати, що може видавати максимум 2,7 кВт, що суттєво менше, ніж у конкурентів.

У початковій конфігурації Bluetti Apex 300 має ємність 2 764,8 Вт·год та вихідну потужність 3 840 Вт. Для збільшення ємності до 19,4 кВт·год можна додати до шести додаткових акумуляторів. . Цю ємність можна ще більше збільшити, підключивши три Apex 300 паралельно за допомогою паралельного блоку Hub A1 для загальної ємності до 58 кВт·год та вихідної потужності до 11,5 кВт.

Нагадаємо, Bluetti Elite 100 Mini пропонує краще співвідношення ємності та габаритів, ніж більшість конкурентів.

Фокус також повідомляв, що в Україні користується популярністю портативна зарядна станція EcoFlow Trail 200 DC.