Зарядна станція від надійного бренду до 5000 грн: яка модель популярна серед українців (фото)

Jackery Explorer 100 Plus є найкомпактнішою зарядною станцією бренду. Вона призначена для живлення невеликих пристроїв під час відключень світла або у дорозі.

В Україні Jackery Explorer 100 Plus є однією з найпопулярніших зарядних станцій у своїй ціновій категорії, тож Фокус вирішив зібрати ключові параметри даної моделі.

Характеристики Jackery Explorer 100 Plus

Jackery Explorer 100 Plus Фото: Jackery

Зарядна станція Explorer 100 Plus має ємність 31 000 мАг та номінальну потужність 128 Вт, що робить її значно потужнішою за більшість звичайних повербанків, які зазвичай пропонують до 65 Вт. Jackery обіцяє до 2000 циклів зарядки із збереженням 80% від початкової ємності.

Що стосується портів, Explorer 100 Plus пропонує два виходи USB-C і один USB-A. Кожен USB-C окремо може забезпечувати до 100 Вт за протоколом Power Delivery, тоді як USB-A видає до 18 В. Обидва порти USB-C також працюють на вхід та приймають до 100 Вт.

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Jackery Explorer 100 Plus має габарити 12,6x8,65x8,7 см та важить всього 965 г. Це надзвичайно портативна модель, яка легко поміщається в долоні. Спереду є компактний дисплей, який відображає поточну вихідну потужність, рівень заряду акумулятора, попередження про високі й низькі температури, а також час, що залишився для заряджання й розряджання.

Що може зарядити Jackery Explorer 100 Plus

Jackery Explorer 100 Plus Фото: Jackery

Jackery Explorer 100 Plus розроблена для невеликих пристроїв, що підтримують зарядку через USB з потужністю до 100 Вт. Зарядна станція може живити смартфони, планшети, ноутбуки, а також дрібні гаджети, такі як навушники, смартгодинники або ліхтарики.

Ціна Jackery Explorer 100 Plus в Україні — від 4 729 грн до 6 399 грн.

Нагадаємо, зарядна станція Aferiy P280 забезпечує більшу номінальну потужність порівняно з конкурентами від EcoFlow та Bluetti аналогічної ємності.

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