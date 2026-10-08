Огляд зарядної станції Anker Solix S2000 2026 року: в чому її основні переваги (фото)

Зарядна станція Anker Solix S2000 важить трохи більше, ніж більшість конкурентів з аналогічною потужністю, але пропонує вдвічі більшу ємність.

Зарядна станція Anker Solix S2000 офіційно доступна у Європі з 4 вересня 2026 року. Враженнями від тестування пристрою поділились експерти порталу Notebookcheck.

Характеристики Anker Solix S2000

Anker Solix S2000 Фото: notebookcheck.com

Anker Solix S2000 має габарити 20,8 × 28,2 × 32,3 см та важить всього 16,2 кг. Це напрочуд компактна модель для ємності 2 кВт·год. Зарядна станція використовує звичайні LFP-акумулятори, розраховані на 6000 циклів зарядки, перш ніж ємність впаде до 80%.

Номінальна вихідна потужність Anker Solix S2000 становить до 1500 Вт, тоді як пікова потужність може сягати 3000 Вт. Є чотири розетки змінного струму, два порти USB Type-C та два порти USB Type-A.

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Для зарядки станції від домашньої розетки або генератора пропонується один стандартний вхід потужністю до 1600 Вт. Також є порт XT60i, який дозволяє заряджати електростанцію з потужністю до 400 Вт від сонячної панелі або автомобіля.

Застосунок та керування Anker Solix S2000

Anker Solix S2000 Фото: notebookcheck.com

Кнопка живлення Anker Solix S2000 розташована у верхньому правому куті поруч із USB-портами. Вона використовується для ввімкнення та вимкнення розеток змінного струму.

Дисплей Anker Solix S2000 відображає рівень заряду батареї, а також поточні процеси заряджання разом із часом, що залишився. Окрім того, цю інформацію можна переглянути через застосунок Anker, доступний для iOS та Android.

Зарядна станція підтримує Bluetooth та Wi-Fi, тож нею можна керувати на великій відстані. Застосунок пропонує різні режими роботи, включаючи аварійну та швидку зарядку. Вихід змінного струму та екран можна налаштувати на автоматичне вимкнення після певного періоду бездіяльності для економії енергії. Також можна встановити межі заряджання та розряджання елементів акумулятора, встановити оновлення прошивки та ввімкнути push-сповіщення в режимі ДБЖ у разі відключення електроенергії.

Тестування Anker Solix S2000

Як зазначають автори огляду, вихідна потужність 1500 Вт не є особливо великою. Можливостей Anker Solix S2000 достатньо для такої техніки, як холодильник і морозильна камера, проте потужний фен не обов'язково працюватиме безперервно на максимальному режимі.

Опитування Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб? Опитування відкрите до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Більше 3000 Вт Голосувати

Окремо у виданні відзначили ефективність зарядної станції. Тести показали, що при постійно увімкненому пристрої та активованому режимі кондиціонування вона витрачає лише трохи більше 10% заряду акумулятора за 24 години. Це значно менше, ніж у багатьох інших зарядних станцій, які зазвичай розряджаються протягом кількох днів за таких умов.

Anker Solix S2000 також добре працює під навантаженням. З заявленої ємності в 2 000 Вт·год експертам вдалося отримати трохи більше 1 900 Вт·год при постійному навантаженні змінного струму близько 250 Вт. Таким чином ККД склав цілих 95%.

Однак варто враховувати, що під час заряджання з потужністю 1100 Вт через лічильник пройшло трохи більше 2400 Вт·год, з яких трохи більше 82% потрапило до акумулятора. Автори також зазначили, що Anker відмовилась від вбудованих світлодіодних ліхтарів, щоб зменшити вагу пристрою.

Нагадаємо, Jackery Explorer 100 Plus є однією з найпопулярніших компактних зарядних станцій у сегменті до 5 000 грн.

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