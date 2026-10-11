Живить холодильник понад 3 дні: Anker представила потужну зарядну станцію для дому (фото)

Компанія Anker анонсувала портативну зарядну станцію SOLIX S5000. Вона позиціонується як найдовговічніша модель ємністю 5 кВт·год у своєму класі.

Anker SOLIX S5000 офіційно надійде у продаж 27 жовтня. Характеристики новинки вже розкриті на офіційному сайті Anker.

Зарядна станція пропонує номінальну вихідну потужність 4500 Вт, тоді як пікова потужність може сягати 8000 Вт. Вона має розетку L14-30R, розетку TT-30R для автофургонів, розетки NEMA 5-20R, порт USB-A та порт USB-C потужністю 100 Вт.

Anker SOLIX S5000 (фото створене за допомогою ШІ Google) Фото: Anker

Вхідна потужність змінного струму становить 1800 Вт від розетки 120 В та 4500 Вт від розетки 240 В. Є два сонячні входи потужністю до 1000 Вт та 2000 Вт відповідно, а також вхід генератора, який підтримує до 4500 Вт. Повна зарядка станції займає 99 хвилин.

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Anker стверджує, що SOLIX S5000 здатна живити холодильник, Wi-Fi роутер, кавоварку, освітлення та телефон до 48 годин на одному заряді. Один лише холодильник може працювати від акумулятора до 86 годин.

Опитування Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб? Опитування відкрите до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Більше 3000 Вт Голосувати

Окрім того, зарядна станція може працювати як джерело безперебійного живлення (ДБЖ), перемикаючись на акумулятор протягом 10 мс після відключення електроенергії. Заявлений рівень шуму під час роботи становить 30 дБ.

Anker SOLIX S5000 (фото створене за допомогою ШІ Google) Фото: Anker

Акумулятор SOLIX S5000 розрахований на 6000 циклів зарядки, перш ніж його ємність зменшиться до 80% від початкової. Компанія оцінює термін служби батареї приблизно в 15 років при щоденному розряджанні 1-2 рази.

Anker SOLIX S5000 важить близько 44 кг та має габарити 26,92 x 55,88 x 38,61 см. Ця модель навіть легша, ніж Anker SOLIX F3800, яка має менший акумулятор на 3840 Вт·год. Для полегшення транспортування є вбудовані колеса.

Прейскурантна ціна Anker SOLIX S5000 — 3599,99 доларів (близько 161 670 грн).

Нагадаємо, у 2026 році зарядна станція Jackery Explorer 2000 V2 стала найпопулярнішою моделлю бренду в Україні.

Фокус також повідомляв, що Anker Solix S2000 пропонує вдвічі більшу ємність, ніж більшість конкурентів з аналогічною потужністю.