Питает холодильник более 3 дней: Anker представила мощную зарядную станцию для дома (фото)

Компания Anker анонсировала портативную зарядную станцию SOLIX S5000. Она позиционируется как самая долговечная модель емкостью 5 кВт·ч в своем классе.

Anker SOLIX S5000 официально поступит в продажу 27 октября. Характеристики новинки уже опубликованы на официальном сайте Anker.

Зарядная станция обеспечивает номинальную выходную мощность 4500 Вт, тогда как пиковая мощность может достигать 8000 Вт. Она оснащена розеткой L14-30R, розеткой TT-30R для автофургонов, розетками NEMA 5-20R, портом USB-A и портом USB-C мощностью 100 Вт.

Anker SOLIX S5000 (фото создано с помощью ИИ Google) Фото: Anker

Входная мощность переменного тока составляет 1800 Вт от розетки 120 В и 4500 Вт от розетки 240 В. Имеются два солнечных входа мощностью до 1000 Вт и 2000 Вт соответственно, а также вход для генератора, поддерживающий мощность до 4500 Вт. Полная зарядка станции занимает 99 минут.

Видео дня

Anker утверждает, что SOLIX S5000 способна обеспечивать питанием холодильник, Wi-Fi-роутер, кофеварку, освещение и телефон до 48 часов на одном заряде. Один только холодильник может работать от аккумулятора до 86 часов.

Опрос Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд? Опрос открыт до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Более 3000 Вт Голосувати

Кроме того, зарядная станция может работать в качестве источника бесперебойного питания (ИБП), переключаясь на аккумулятор в течение 10 мс после отключения электроэнергии. Заявленный уровень шума во время работы составляет 30 дБ.

Anker SOLIX S5000 (фото создано с помощью ИИ Google) Фото: Anker

Аккумулятор SOLIX S5000 рассчитан на 6000 циклов зарядки, после чего его ёмкость снизится до 80 % от первоначальной. Компания оценивает срок службы батареи примерно в 15 лет при ежедневной разрядке 1–2 раза.

Anker SOLIX S5000 весит около 44 кг и имеет габариты 26,92 x 55,88 x 38,61 см. Эта модель даже легче, чем Anker SOLIX F3800, у которой аккумулятор меньшей емкости 3840 Вт·ч. Для облегчения транспортировки предусмотрены встроенные колеса.

Розничная цена Anker SOLIX S5000 — 3599,99 долларов (около 161 670 грн).

Напомним, что в 2026 году зарядная станция Jackery Explorer 2000 V2 стала самой популярной моделью бренда в Украине.

Фокус также сообщал, что Anker Solix S2000 обладает вдвое большей ёмкостью, чем большинство конкурентов с аналогичной мощностью.