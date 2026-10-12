Питает большинство бытовых приборов: эксперт испытал зарядную станцию Bluetti Elite 300 (фото)

Зарядная станция Bluetti Elite 300 обеспечивает превосходный баланс между высокой емкостью, портативностью и универсальностью, что подтвердилось в ходе тестирования в реальных условиях.

Bluetti Elite 300 подходит для большого количества бытовых приборов, поэтому может пригодиться во время отключений электричества. Своими впечатлениями от тестирования зарядной станции поделился эксперт портала PCMag Майкл Лидик.

Основные характеристики

Bluetti Elite 300 Фото: PCMag

Bluetti Elite 300 обеспечивает номинальную выходную мощность 2400 В и пиковую выходную мощность 4800 Вт. Емкость зарядной станции составляет 3 кВт·ч, что является довольно высоким показателем для модели такого размера.

Лидик также высоко оценил конфигурацию выходных портов, отметив, что это один из лучших наборов, которые ему доводилось видеть на компактной электростанции. Европейская версия имеет две розетки переменного тока, 2 порта USB Type-C, 2 порта USB Type-A, автомобильный прикуриватель и разъем постоянного тока.

Видео дня

Дизайн и управление

Bluetti Elite 300 Фото: PCMag

Несмотря на внушительную емкость, Bluetti Elite 300 занимает довольно мало места. Зарядная станция весит около 26 кг и имеет габариты 36,6 × 30,5 × 29,75 см.

Как поясняет эксперт, система охлаждения Elite 300 предусматривает, что воздух будет поступать через переднюю часть станции и выходить через заднюю. Это позволяет уменьшить общие размеры станции.

Дисплей Bluetti Elite 300 отображает входную и выходную мощность, наличие переменного и постоянного тока, остаток заряда, примерное время зарядки или разрядки, а также другую информацию о работе.

Приложение Bluetti позволяет контролировать входную и выходную мощность, регулировать скорость зарядки от сети переменного тока, настраивать режимы работы и управлять беспроводным соединением со смартфона.

Зарядка Bluetti Elite 300

Bluetti Elite 300 Фото: PCMag

Станция поддерживает зарядку переменным током мощностью 1800 Вт в стандартном режиме, тогда как режим Turbo обеспечивает мощность около 1400 Вт. Стандартный и тихий режимы еще больше снижают эту мощность примерно до 1200 Вт и 800 Вт соответственно.

Bluetti Elite 300 может заряжаться от солнечных панелей мощностью до 1200 Вт. Переменный ток и солнечную энергию также можно комбинировать для получения входной мощности до 2400 Вт, что позволит на удивление быстро зарядить станцию.

Однако следует учитывать, что солнечная входная мощность 1200 В требует тщательной настройки панели из-за ограничений входного напряжения. В ходе тестирования максимальная наблюдаемая солнечная мощность составляла примерно 1100 Вт.

Выходная мощность Bluetti Elite 300

Bluetti Elite 300 Фото: PCMag

Тестирование показало, что Bluetti Elite 300 справляется с большинством бытовых приборов. Инвертор Elite 300 мощностью 2400 Вт обеспечивает достаточную непрерывную мощность для питания электроинструментов, холодильников и оборудования для автофургонов.

Опрос Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд? Опрос открыт до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Более 3000 Вт Голосувати

Чтобы проверить возможности станции, автор одновременно подключил к ней два тостера, блендер и фен. Оказалось, что инвертор может кратковременно выдавать примерно 3300 Вт в течение пяти секунд, но длительная работа с нагрузкой, превышающей номинальную мощность 2400 Вт, запускает систему защиты, и выходы отключаются.

Кроме того, Лидик отметил высокую энергоэффективность Bluetti Elite 300. Эксперт измерил примерно 2810 Вт·ч полезной энергии переменного тока от аккумулятора емкостью примерно 3014 Вт·ч, или около 93% от номинальной емкости. Это отличный результат для электростанции такого размера.

В режиме ожидания потребление постоянного тока составляло примерно 3,75 Вт, тогда как при включенном инверторе переменного тока потреблялось примерно 15 Вт. Это важно для такой техники, как холодильники, которые циклически включаются и выключаются в течение дня.

Напомним, что компания Anker анонсировала портативную зарядную станцию SOLIX S5000 с номинальной мощностью 4500 Вт.

Фокус также сообщал, что Explorer 2000 V2 на сегодняшний день является самой популярной зарядной станцией от Jackery.