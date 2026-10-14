Зарядна станція для живлення цілого будинку: яку модель радять експерти у 2026 році (фото)

Зарядні станції з вихідною потужністю від 6000 Вт можуть слугувати джерелом резервного живлення у випадку відключень електроенергії. Однією з таких моделей є Anker Solix F3800.

У 2026 році Anker Solix F3800 отримала звання найкращої зарядної станції великої потужності за результатами тестування TechRadar.

Anker Solix F3800 має акумулятор ємністю 3840 Вт·год, номінальну потужність 6000 Вт та пікову потужністю 9000 Вт. При потребі ємність можна розширити до 26,9 кВт·год за допомогою додаткових акумуляторних блоків.

Anker Solix F3800 Фото: TechRadar

За даними Anker, зарядна станція здатна запустити кондиціонер або навіть зарядити електромобіль. В ході випробування вона без проблем впоралась з живленням обігрівачів, ноутбуків, роутера, освітлення та інших пристроїв.

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Anker Solix F3800 пропонує три розетки змінного струму для ДБЖ та три стандартні розетки змінного струму, порт змінного струму NEMA 14-50, порт змінного струму L14-30R, порт постійного струму, три порти USB-C та два порти USB-A. Також є вхідний порт для автомобіля та порти для двох сонячних панелей.

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Anker Solix F3800 Фото: TechRadar

Для надійнішого живлення будинку під час відключень електроенергії експерти рекомендують поєднувати Anker Solix F3800 з системою Anker F800 Home Power System.

Вага Anker Solix F3800 у базовій комплектації становить 60 кг. Для зручності зарядна станція оснащена колесами та ручкою.

Нагадаємо, за результатами тестування Bluetti AC180T виявилась найкращою зарядною станцією зі змінними акумуляторами.

Фокус також повідомляв, що Anker анонсувала зарядну станцію SOLIX S5000, здатну живити більшість побітових приладів.