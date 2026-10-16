Яку зарядну станцію купити для обігрівача: 3 найкращі моделі від Anker (фото)

Портативні зарядні станції можуть працювати з деякими обігрівачами, однак важливо правильно розрахувати необхідну потужність. В екстрених ситуаціях експерти радять обирати менш потужні обігрівачі, що повільніше розряджають акумулятор, та зосередитись на опаленні однієї ізольованої кімнати.

Компанія Anker пропонує кілька надійних зарядних станцій для живлення обігрівачів різної потужності. Найкращі варіанти у 2026 році перелічені у статті на офіційному сайті бренду.

Anker SOLIX C1000

Anker SOLIX C1000 Фото: Скриншот

Компактна зарядна станція Anker SOLIX C1000 має номінальну потужність 1800 Вт, пікову потужність 2400 Вт та ємність акумулятора 1056 Вт·год. Вона може виручити під час короткочасних відключень світла, але не потягне постійний обігрів житла.

Anker SOLIX C1000 підійде для малопотужних нагрівальних пристроїв, як от ковдри та грілки. Зарядна станція також може живити керамічні обігрівачі та тепловентилятори потужністю до 1800 Вт, але варто враховувати, що при роботі обігрівача на повну потужність у 1500–1800 Вт, час роботи становитиме лише близько 30–35 хвилин.

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Anker SOLIX S2000

Anker SOLIX S2000 Фото: popularmechanics.com

Модель Anker SOLIX S2000 пропонує баланс портативності та потужності. Вона пропонує ємність акумулятора 2010 Вт·год, номінальну вихідну потужність 1500 Вт та пікову потужність до 3000 Вт.

Anker SOLIX S2000 добре підходить для обігрівачів низької та середньої потужності, особливо від 300 до 700 Вт. Вона також може підтримувати інші важливі пристрої під час відключення світла, включаючи освітлення, телефони, Wi-Fi-роутери та невелику побутову техніку.

Anker SOLIX F3800 Plus

Anker SOLIX F3800 Plus Фото: cnet.com

Зарядна станція Anker SOLIX F3800 Plus забезпечує номінальну вихідну потужність 6000 Вт та пікову потужність 9000 Вт. У базовій конфігурації ємність становить 3840 Вт·год, однак її можна розширити за допомогою додаткових акумуляторів.

Anker SOLIX F3800 Plus позиціонується як зарядна станція для резервного живлення будинку, тож може запустити практично будь-які типи побутових обігрівачів, якщо їхня потужність не перевищує 6000 Вт.

Нагадаємо, Anker нещодавно анонсувала портативну зарядну станцію SOLIX S5000, здатну живити холодильник понад 3 дні.

Фокус також повідомляв, що Anker Solix F3800 здатна забезпечити резервне живлення цілої квартири під час відключення світла.