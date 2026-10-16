Лучшая компактная зарядная станция 2026 года: какую модель советуют эксперты (фото)

Зарядная станция EcoFlow Delta 3 Plus предлагает идеальное соотношение характеристик для автономного энергоснабжения жилья во время отключений электроэнергии.

Испытав более 50 компактных зарядных станций, эксперты портала пришли к выводу, что EcoFlow Delta 3 Plus является лучшим вариантом по состоянию на 2026 год.

EcoFlow Delta 3 Plus оснащена аккумулятором емкостью 1024 Вт·ч, имеет номинальную выходную мощность 2400 Вт и пиковую мощность 3600 Вт. Также есть функция ИБП с временем переключения 10 мс для защиты чувствительной техники при скачках напряжения.

EcoFlow Delta 3 Plus Фото: TechRadar

Зарядная станция оснащена 11 выходными портами, включая розетки переменного тока, USB Type-C, USB Type-A, автомобильный порт и DC5521. Саму станцию можно заряжать от обычной розетки, солнечной панели или генератора.

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Эксперты протестировали EcoFlow Delta 3 Plus в домашнем офисе, в саду, в внедорожнике и в походных условиях. В ходе тестов зарядная станция без проблем обеспечивала работу роутера, ноутбука, освещения и других устройств. Авторы обзора также отметили тихую работу, быструю зарядку и хорошее качество сборки.

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Благодаря мощности 2400 Вт EcoFlow Delta 3 Plus способна питать такую бытовую технику, как холодильники, а пиковая мощность 3600 Вт позволяет запускать даже нагревательные приборы и устройства с высоким пусковым током, такие как чайники, фены или духовые печи. Однако при высокой нагрузке емкости в 1024 Вт·ч хватит лишь на 20–40 минут работы.

Цена EcoFlow Delta 3 Plus в Украине — от 32 100 до 49 999 грн.

Напомним, что компания Bluetti недавно представила компактную зарядную станцию Elite 100 Mini.

Фокус также сообщал, что EcoFlow Trail Plus 300 DC пользуется спросом среди украинцев в 2026 году.