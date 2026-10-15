Зарядная станция EcoFlow до 15 000 грн: что может питать модель Trail Plus 300 DC (фото)

Зарядная станция EcoFlow Trail Plus 300 DC отличается портативностью и относительно доступной ценой, что делает ее одной из самых популярных моделей в своем сегменте.

Поскольку EcoFlow Trail Plus 300 DC пользуется спросом среди украинцев в 2026 году, Фокус собрал основные параметры этой зарядной станции.

Характеристики EcoFlow Trail Plus 300 DC

EcoFlow Trail Plus 300 DC Фото: Скриншот

EcoFlow Trail Plus 300 DC обладает емкостью 288 Вт·ч, номинальной мощностью 300 Вт и пиковой мощностью 600 Вт. Зарядная станция весит всего 2,26 кг и имеет габариты 206 × 115 × 123 мм.

Набор выходов включает 2× USB-A и 3× USB-C. Каждый порт USB-C поддерживает вход/выход мощностью до 140 Вт, однако распределение мощности зависит от количества подключенных устройств. Также имеется автомобильная розетка, поддерживающая мощность до 120 Вт.

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Для зарядки самой станции можно использовать порт USB-C PD, а также разъем для подключения солнечной панели максимальной мощностью до 110 Вт, что пригодится в случае длительного отключения электричества, когда зарядка от розетки невозможна.

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Корпус EcoFlow Trail Plus 300 DC имеет степень защиты IP30. К преимуществам данной модели также относятся встроенный многофункциональный фонарь и съемная ручка-кабель, которая может использоваться в качестве порта USB-C для зарядки мощностью до 140 Вт.

Чем может зарядить EcoFlow Trail Plus 300 DC

EcoFlow Trail Plus 300 DC Фото: EcoFlow

EcoFlow Trail Plus 300 DC позиционируется как портативная зарядная станция для кемпинга и путешествий. Общей мощности 300 Вт достаточно для 90 % всего основного оборудования для активного отдыха.

Благодаря хорошему набору портов EcoFlow Trail Plus 300 DC позволяет заряжать до 6 небольших устройств одновременно. Это могут быть смартфоны, ноутбуки, планшеты, дроны, камеры, наушники, лампы, портативные колонки и т. д.

Цена EcoFlow Trail Plus 300 DC в Украине — от 10 999 до 13 891 грн.

Напомним, что компактная зарядная станция Bluetti Elite 100 Mini работает дольше, чем многие аналогичные по размеру модели, и способна обеспечивать питание стандартного холодильника более 10 часов.

Фокус также сообщал, что зарядная станция Anker Solix F3800 может служить полноценным резервным источником питания для всего дома во время отключения электричества.