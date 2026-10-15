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Зарядна станція EcoFlow до 15 000 грн: що може заживити модель Trail Plus 300 DC (фото)

Портативна зарядна станція EcoFlow Trail Plus 300 DC
EcoFlow Trail Plus 300 DC | Фото: Скриншот

Зарядна станція EcoFlow Trail Plus 300 DC вирізняється портативністю та відносно доступною ціною, що робить її однією з найпопулярніших моделей у своєму сегменті.

Оскільки EcoFlow Trail Plus 300 DC користується попитом серед українців у 2026 році, Фокус зібрав ключові параметри цієї зарядної станції.

Характеристики EcoFlow Trail Plus 300 DC

Освітлення на EcoFlow Trail Plus 300 DC
EcoFlow Trail Plus 300 DC
Фото: Скриншот

EcoFlow Trail Plus 300 DC пропонує ємність 288 Вт·год номінальну потужність 300 Вт та пікову потужність 600 Вт. Зарядна станція важить всього 2,26 кг та має габарити 206 × 115 × 123 мм.

Набір виходів включає 2× USB-A і 3× USB-C. Кожен порт USB-C підтримує вхід/вихід до 140 Вт, однак розподіл потужності залежить від кількості підключених пристроїв. Також є автомобільна розетка, що підтримує потужність до 120 Вт.

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Для заряджання самої станції можна використовувати порт USB-C PD, а також вхід для сонячної панелі з максимальною потужністю до 110 Вт, що корисно в разі тривалого відключення світла, коли зарядка від розетки неможлива.

Видео дня

Корпус EcoFlow Trail Plus 300 DC має ступінь захисту IP30. Перевагами даної моделі також є вбудований багатофункціональний ліхтар та знімна ручка-кабель, яка може працювати як USB-C порт для зарядки до 140 Вт.

Що може зарядити EcoFlow Trail Plus 300 DC

Зарядна станція EcoFlow Trail Plus 300 DC
EcoFlow Trail Plus 300 DC
Фото: EcoFlow

EcoFlow Trail Plus 300 DC позиціонується як портативна зарядна станція для кемпінгу та подорожей. Загальної потужності 300 Вт достатньо для 90% всього основного обладнання для активного відпочинку.

Пристойний набір портів дозволяє EcoFlow Trail Plus 300 DC заряджати до 6 невеликих пристроїв одночасно. Це можуть бути смартфони, ноутбуки, планшети дрони, камери, навушники, лампи, портативні колонки тощо.

  • Ціна EcoFlow Trail Plus 300 DC в Україні — від 10 999 до 13 891 грн.

Нагадаємо, компактна зарядна станція Bluetti Elite 100 Mini працює довше, ніж багато конкурентів такого ж розміру, та може живити стандартний холодильник понад 10 годин.

Фокус також повідомляв, що зарядна станція Anker Solix F3800 може слугувати повноцінним резервним джерелом живлення для всього будинку під час відключення світла.