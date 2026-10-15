Дешевша за Anker Solix S2000: експерт порадив зарядну станцію для холодильника (фото)

Компанія Bluetti нещодавно представила компактну зарядну станцію Elite 100 Mini, яка за габаритами є аналогічною Anker Solix S2000.

Зарядна станція Bluetti Elite 100 Mini працює довше, ніж багато конкурентів такого ж розміру, хоча й поступається за потужністю Anker Solix S2000. Враженнями від тестування пристрою поділився експерт порталу Popular Mechanics.

Як і Anker Solix S2000, нова Bluetti Elite 100 Mini використовує літій-залізо-фосфатний акумулятор (LiFePO4). Батарея має ємність 1004,8 ват-год, що притаманно зарядним станціям, на третину або навіть вдвічі більшим.

Bluetti Elite 100 Mini Фото: popularmechanics.com

Тести показали, що Bluetti Elite 100 Mini може живити середній холодильник понад 10 годин під час відключення світла. Хоча Anker Solix S2000 в аналогічному тесті витримала майже 24 години, результат Elite 100 Mini все одно солідний. До того ж, зарядна станція Bluetti коштує набагато дешевше, ніж її конкурент від Anker.

Видео дня

Опитування Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб? Опитування відкрите до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Більше 3000 Вт Голосувати

Пристрої меншої потужності, які як телевізори, Wi-Fi роутери чи автоматичні годівниці для тварин, можуть живитися від Bluetti Elite 100 втричі довше, ніж холодильник. Однак станція не підходить для пристроїв на кшталт електричного чайника або мікрохвильової печі. Вони споживають щонайменше 900 Вт, тоді як Elite 100 Mini обмежена потужністю до 700 Вт.

Bluetti Elite 100 Mini має три стандартні розетки змінного струму, два порти USB-C, порт USB-A та три 12-вольтові порти, а також вбудовану світлову стрічку, яка може видавати дуже яскраве, але регульоване холодне або тепле світло. Для підзарядки станції від автомобільного порту або сонячної панелі є вхід постійного струму.

Bluetti Elite 100 Mini Фото: Greener Ideal

Загалом експерт радить Bluetti Elite 100 Mini користувачам, які шукають компактну та відносно доступну зарядну станцію для живлення невеликої електроніки, підзарядки мобільних пристроїв або холодильника в надзвичайних ситуаціях. Проте вона не дуже підходить для роботи нагрівальних приладів, як от електроплити, мікрохвильовки та чайники.

Офіційна ціна Bluetti Elite 100 Mini — 429 доларів (приблизно 19 270 грн).

Нагадаємо, Bluetti AC180T вирізняється серед конкурентів можливістю гарячої заміни акумуляторів, що розрядились.

Фокус також повідомляв, що Anker Solix F3800 може живити будь-яку техніку під час відключень світла.