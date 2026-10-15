Дешевле, чем Anker Solix S2000: эксперт посоветовал зарядную станцию для холодильника (фото)

Компания Bluetti недавно представила компактную зарядную станцию Elite 100 Mini, которая по габаритам аналогична Anker Solix S2000.

Зарядная станция Bluetti Elite 100 Mini работает дольше, чем многие модели такого же размера, хотя и уступает по мощности Anker Solix S2000. Своими впечатлениями от тестирования устройства поделился эксперт портала Popular Mechanics.

Как и Anker Solix S2000, новая Bluetti Elite 100 Mini оснащена литий-железо-фосфатным аккумулятором (LiFePO4). Емкость аккумулятора составляет 1004,8 Вт·ч, что характерно для зарядных станций, на треть или даже вдвое превосходящих его по габаритам.

Bluetti Elite 100 Mini Фото: popularmechanics.com

Тесты показали, что Bluetti Elite 100 Mini может питать средний холодильник более 10 часов во время отключения электричества. Хотя Anker Solix S2000 в аналогичном тесте проработала почти 24 часа, результат Elite 100 Mini все равно впечатляет. К тому же зарядная станция Bluetti стоит гораздо дешевле, чем ее конкурент от Anker.

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Устройства меньшей мощности, такие как телевизоры, Wi-Fi-роутеры или автоматические кормушки для животных, могут работать от Bluetti Elite 100 в три раза дольше, чем холодильник. Однако станция не подходит для таких устройств, как электрический чайник или микроволновая печь. Они потребляют не менее 900 Вт, тогда как Elite 100 Mini ограничена номинальной мощностью до 700 Вт.

Bluetti Elite 100 Mini оснащена тремя стандартными розетками переменного тока, двумя портами USB-C, портом USB-A и тремя 12-вольтовыми портами, а также встроенной световой лентой, которая может излучать очень яркий, но регулируемый холодный или тёплый свет. Для подзарядки станции от автомобильного разъема или солнечной панели предусмотрен вход постоянного тока.

Bluetti Elite 100 Mini Фото: Greener Ideal

В целом эксперт рекомендует Bluetti Elite 100 Mini пользователям, которые ищут компактную и относительно доступную зарядную станцию для питания небольших электронных устройств, подзарядки мобильных устройств или холодильника в чрезвычайных ситуациях. Однако она не очень подходит для работы нагревательных приборов, таких как электроплиты, микроволновые печи и чайники.

Официальная цена Bluetti Elite 100 Mini — 429 долларов (примерно 19 270 грн).

Напомним, что Bluetti AC180T выделяется среди конкурентов возможностью горячей замены разряженных аккумуляторов.

Фокус также сообщал, что Anker Solix F3800 может питать любую технику во время отключений электричества.