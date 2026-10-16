Найкраща компактна зарядна станція у 2026 році: яку модель радять експерти (фото)

Зарядна станція EcoFlow Delta 3 Plus пропонує ідеальне співвідношення характеристик для автономного живлення житла під час відключень електроенергії.

Випробувавши понад 50 компактних зарядних станцій, експерти порталу дійшли висновку, що EcoFlow Delta 3 Plus є найкращим варіантом станом на 2026 рік.

EcoFlow Delta 3 Plus має акумулятор ємністю 1024 Вт·год, номінальну вихідну потужність 2400 Вт та пікову потужність 3600 Вт. Також є функція ДБЖ з часом перемикання 10 мс для захисту чутливої техніки під час стрибків напруги.

EcoFlow Delta 3 Plus Фото: TechRadar

Зарядна станція оснащена 11 вихідними портами, включно з розетками змінного струму, USB Type-C, USB Type-A, автомобільним портом та DC5521. Саму станцію можна заряджати від звичайної розетки, сонячної панелі або генератора.

Експерти випробували EcoFlow Delta 3 Plus домашньому офісі, саду, в позашляховику та похідних умовах. В ході тестів зарядна станція без проблем підтримувала роботу роутера, ноутбука, освітлення та інших пристроїв. Автори огляду також відзначили тиху роботу, швидку зарядку та хорошу якість збірки.

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Завдяки потужності 2400 Вт EcoFlow Delta 3 Plus здатна живити таку побутову техніку, як холодильники, а пікова потужність 3600 Вт навіть дозволяє запускати навіть нагрівальні прилади та пристрої з високим пусковим струмом, як от чайники, фени чи духові печі. Проте за високого навантаження ємності 1024 Вт·год вистачить лише на 20-40 хвилин роботи.

Ціна EcoFlow Delta 3 Plus в Україні — від 32 100 до 49 999 грн.

Нагадаємо, компанія Bluetti нещодавно представила компактну зарядну станцію Elite 100 Mini.

Фокус також повідомляв, що EcoFlow Trail Plus 300 DC користується попитом серед українців у 2026 році.