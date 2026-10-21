Як обрати зарядну станцію для обігрівача: експерти перечислили основні вимоги

Сучасні портативної електростанції можуть виручити під час відключень світла та опалення, але важливо, щоб потужність зарядної станції відповідала потребам обігрівача.

Оскільки обігрівачі є доволі енергоємними пристроями, вибір зарядної станції впливає не лише на продуктивність, але на безпеку. Для тих, хто шукає зарядну станцію для обігрівача у 2026 році, експерти Oupes розповіли, як обрати правильну модель.

Для початку варто визначитись з типом обігрівача. Для персонального міні-обігрівача потужністю 200–500 Вт, як от електроковдра, підійде майже будь-яка зарядна станція середнього класу, тоді як стандартні та високопродуктивні обігрівачі потужністю 1200-2000 Вт працюватимуть лише від великих систем, призначених для резервного живлення будинку.

Як пояснюють експерти, потужність обігрівача має дорівнювати або бути нижчою за номінальну вихідну потужність змінного струму електростанції. Наприклад, обігрівач потужністю 1500 Вт потребує електростанції з вихідною потужністю щонайменше 1500–2000 Вт.

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Ємність акумулятора зарядної станції безпосередньо впливає на тривалість роботи обігрівача. Наприклад, батарея на 1000 Вт·год здатна забезпечити близько 45 хвилин живлення обігрівача потужністю 1200 Вт. Акумулятор ємністю 3000 Вт·год живитиме той самий обігрівач приблизно 2–3 години. До деяких зарядних станцій можна підключити додаткові акумулятори для збільшення ємності.

Для безпеки та ефективної роботи обігрівача важливим є інвертор з чистою синусоїдою. Він генерує струм, ідентичний струму у звичайній домашній розетці, запобігаючи перегріву та швидкому зносу обігрівача.

Поради щодо безпеки під час роботи обігрівача від зарядної станції:

потужність обігрівача обов’язково має бути нижчою за номінальну потужність зарядної станції;

зарядна станція повинна бути оснащеною інвертором з чистою синусоїдою;

обігрівач має стояти на рівній негорючій поверхні;

навколо обігрівача має бути щонайменше 1 метр простору;

не бажано використовувати подовжувач;

не варто залишати обігрівач увімкненим без нагляду.

Нагадаємо, компанія Anker порадила найкращі зарядні станції для обігрівачів.

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