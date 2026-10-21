Обігрівачі, які найчастіше купують в Україні: Electrolux, UFO, Xiaomi (фото)

Згідно з даними сайту Hotline.ua, в Україні дуже популярні 3 моделі обігрівачів: UFO ECO Mini 1500, Electrolux Air Gate Digital Inverter ECH/AGI-2000 та Xiaomi Smart Graphene Heater. Фокус розповість про їхні можливості та ціни.

Українці віддають перевагу обігрівачам різних типів: чи то конвектори, інфрачервоні пристрої, чи то керамічні тепловентилятори. Їхня відмінність полягає не тільки у швидкості нагрівання та способах розподілу тепла, а й у додаткових функціях, повідомляє Фокус.

Компактний обігрівач UFO ECO Mini 1500

Обігрівач UFO ECO Mini 1500 Фото: UFO

У вересні 2026 року обігрівач UFO ECO Mini 1500 посів перше місце у рейтингу популярності на порталі Hotline. Він підходить для обігріву кімнат площею до 15 кв. м. Найбільше його цінували за компактність, невелику вагу та різні рівні потужності. Під час вибору варто враховувати розташування меблів, щоб уникнути перегріву різних поверхонь.

Технічні характеристики:

Тип: інфрачервоний.

Потужність: 500, 1000 та 1500 Вт.

Площа обігріву: до 15 кв. м.

Нагрівальні елементи: 3 шт.

Встановлення: підлогове.

Захист: автоматичне відключення при перекиданні.

Розміри: 53 × 13 × 25 см.

Вага: 1,5 кг.

Видео дня

Ціна: 1583 — 3421 грн.

Конвектор Electrolux Air Gate Digital Inverter ECH/AGI-2000

Обігрівач Electrolux Air Gate Digital Inverter ECH у спальні Фото: Electrolux

Конвектор Electrolux Air Gate Digital Inverter ECH/AGI-2000 посідає друге місце у списку. Цей пристрій слід використовувати як основний обігрівач приміщення, оскільки він здатний підтримувати потрібну температуру в кімнаті площею 20 кв. м.

Модель оснащена функцією Digital Inverter, яка регулює потужність залежно від навколишніх умов. Також передбачено електронне керування, регулювання температури та кілька режимів роботи.

Технічні характеристики:

Тип: електричний конвектор.

Максимальна потужність: 2000 Вт.

Режими потужності: 1000 і 2000 Вт.

Площа обігріву: близько 20 кв. м.

Нагрівальний елемент: монолітний HEDGEHOG.

Керування: електронне.

Режими роботи: комфортний, економічний та захист від замерзання.

Встановлення: настінне або підлогове.

Додаткові функції: термостат, таймер та захист від перегріву.

Ступінь захисту від вологи: IP24.

Ціна: 4149 — 5740 грн.

Тепловентилятор Xiaomi Smart Graphene Heater

Керамічний тепловентилятор Xiaomi Smart Graphene Heater Фото: Xiaomi

Тепловентилятор Xiaomi Smart Graphene Heater входить до трійки лідерів продажів в Україні за версією Hotline. Цей обігрівач оснащений керамічним елементом PTC та графеновим покриттям, що забезпечує швидке нагрівання. Ним зручно користуватися завдяки функції дистанційного керування зі смартфона, а потрібний рівень температури модель підтримує автоматично. Єдиний мінус — шум вентилятора.

Технічні характеристики:

Тип: керамічний тепловентилятор.

Максимальна потужність: 2000 Вт.

Режими роботи: нагрів на 2000 Вт, нагрів на 1200 Вт.

Нагрівальний елемент: керамічний PTC з графеновим покриттям.

Площа обігріву: 20–23 кв. м.

Керування: електронне, сенсорне та через додаток Xiaomi Home.

Кут повороту: 70°.

Додаткові функції: термостат, таймер, захист від перегріву та відключення у разі перекидання.

Розміри: 46,7 × 17,6 см.

Вага: 2,3 кг.

Ціна: 4131 — 6089 грн.

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Який обігрівач краще вибрати

Вибір залежить від площі кімнат, швидкості нагрівання та бюджету. UFO ECO Mini 1500 коштує відносно недорого і підійде як додаткове джерело тепла. Більш дорогий Electrolux Air Gate Digital Inverter цілком замінить стандартну батарею в приміщенні, якщо відключать опалення. Xiaomi Smart Graphene Heater дуже швидко нагріває повітря, що може бути важливо для квартир, де живуть маленькі діти.

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