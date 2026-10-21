15 смартфонів Xiaomi отримають важливе оновлення у жовтні 2026 року: список (фото)

Xiaomi розпочала розповсюдження жовтневого патча безпеки 2026 року для пристроїв брендів Xiaomi, Redmi та POCO у Китаї та Європейській економічній зоні (ЄЕЗ). Перші збірки містять версії на базі HyperOS 3 та HyperOS 4.

До списку пристроїв, що оновлюються, увійшли флагманські смартфони, моделі, які готуються до випуску (інформація про які з’явилася в базі даних прошивок), а також планшет. При цьому наявні дані не підтверджують, що всі зазначені збірки вже доступні широкому колу користувачів або що оновлення отримали всі регіони, пише ximitime.com.

Жовтневий оновлення для флагманських моделей Xiaomi та POCO

Смартфон Redmi 15 Фото: gsmarena.com

Жовтневе оновлення з'явилося у записах про прошивки для низки флагманських моделей у Китаї, зокрема серії Xiaomi 17, Redmi K90 Pro Max та POCO F8 Ultra. Зазначені збірки мають префікс версії OS4.0.2.0. До списку також потрапив планшет Xiaomi Pad 8 Pro, що розширює перелік пристроїв за межі сегмента смартфонів.

Видео дня

До серії для ЄЕЗ входять POCO M7 Plus та Redmi 15. Три інші моделі отримали одну й ту саму версію прошивки для ЄЕЗ — OS3.0.303.0.WOUEUXM. До них належать POCO M7 Plus, POCO M8s та Redmi 15.

Оскільки для всіх трьох моделей вказано один і той самий номер збірки, на підставі наявних даних не можна однозначно стверджувати, що пакети прошивок є ідентичними для всіх апаратних конфігурацій. Користувачам слід обирати той пакет, який відповідає їхній конкретній моделі пристрою та регіону.

Опитування Які пристрої ви найчастіше підключаєте до зарядної станції? Опитування відкрите до Смартфони, планшети, смартгодинники Ноутбуки та маршрутизатори Побутову техніку (холодильник, мікрохвильову піч, чайник) Освітлювальні прилади Інше Голосувати

Перелік збірок із оновленнями безпеки за жовтень 2026 року

POCO F8 Ultra — Китай — HyperOS 4.0.2.0.XPMCNXM

POCO F9 Pro — Китай — HyperOS 4.0.2.0.XPICNXM

POCO F9 Ultra — Китай — HyperOS 4.0.2.0.XGNCNXM

POCO M7 Plus — ЄЕЗ — HyperOS3.0.303.0.WOUEUXM

POCO M8s — ЄЕЗ — HyperOS3.0.303.0.WOUEUXM

REDMI 15 — ЄЕЗ — HyperOS3.0.303.0.WOUEUXM

REDMI K100 Pro — Китай — HyperOS 4.0.2.0.XPICNXM

REDMI K100 Pro Max — Китай — HyperOS 4.0.2.0.XGNCNXM

REDMI K90 Pro Max — Китай — HyperOS 4.0.2.0.XPMCNXM

Xiaomi 17 — Китай — HyperOS 4.0.2.0.XPCCNXM

Xiaomi 17 Pro — Китай — HyperOS 4.0.2.0.XBLCNXM

Xiaomi 17 Pro Max — Китай — HyperOS 4.0.2.0.XPBCNXM

Xiaomi 17 Ultra — Китай — HyperOS 4.0.2.0.XPACNXM

Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone — Китай — HyperOS 4.0.2.0.XPACNXM

Xiaomi Pad 8 Pro — Китай — HyperOS 4.0.2.0.XPYCNXM

Перевірка прошивки для вашого регіону

Смартфон POCO M7 Фото: gadgetmatch.com

Користувачі можуть ознайомитися зі списком прошивок Xiaomi, відсортованим за пристроями та регіонами. Інструмент Security Patch Tracker також допомагає відстежувати наявність оновлень безпеки.

Зазначені дати відповідають моменту випуску відповідних збірок, а не тому часу, коли кожен користувач отримав повідомлення про оновлення "по повітрю" (OTA). У наданих даних компанія Xiaomi не наводить перелік змін, тому на підставі лише цієї інформації неможливо підтвердити виправлення конкретних помилок або усунення вразливостей безпеки.

Раніше повідомлялося про 5 прихованих функцій смартфона Motorola, про які ви не знали. Смартфони Motorola дають змогу керувати музикою при вимкненому екрані, робити знімки без кнопки спуску затвора або кнопки гучності, робити нотатки під час розмови в режимі реального часу, не набираючи текст, та багато іншого…