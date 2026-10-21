5 прихованих функцій смартфона Motorola, про які ви не знали: вони вам точно знадобляться (фото)

Смартфони Motorola дають змогу керувати музикою, коли екран вимкнений, робити знімки без кнопки спуску затвора чи кнопки гучності, робити нотатки під час розмови в режимі реального часу, не набираючи текст, та багато іншого…

Хоча смартфони Motorola не такі популярні, як пристрої від Samsung чи Apple, у них передбачено безліч прихованих можливостей. Ось найкорисніші з них, які зроблять користування телефоном комфортнішим, пише bgr.com.

Керування музикою при вимкненому екрані

Смартфон Motorola Фото: gsmarena.com

У деяких смартфонах Motorola ця функція доступна в розділі "Керування медіа" (Media controls). Якщо вона увімкнена, тривале натискання на кнопку збільшення гучності перемикає трек на наступний, а тривале натискання на кнопку зменшення гучності — повертає до попереднього. Це працює навіть при вимкненому екрані. На жаль, кнопки гучності не дають змоги запускати чи призупиняти відтворення, однак для цього можна використовувати постукування по задній панелі корпусу. Цим жестом, до речі, можна зробити скріншот, але його можна переналаштувати — наприклад, для керування відтворенням музики. Ось як це зробити:

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Відкрийте додаток "Налаштування".

Перейдіть до розділу "Звук і вібрація".

У блоці "Загальні" виберіть пункт "Керування медіа".

Увімкніть функцію "Використовувати керування медіа".

Поверніться на головний екран налаштувань.

Виберіть розділ "Жести".

Натисніть на пункт "Швидкий запуск" (Quick Launch).

Переконайтеся, що функція "Використовувати швидкий запуск" увімкнена.

Натисніть на значок шестерні.

Змініть налаштування з "Створення скріншоту" на "Відтворення/пауза музики".

Тепер ви можете перевірити, чи працює цей жест. Якщо постукування по задній панелі не спрацьовує, коли екран вимкнений, спробуйте спочатку вивести пристрій із режиму сну.

Знімки без кнопки спуску затвора на екрані або кнопки гучності

Фото, зроблене за допомогою смартфона Motorola Фото: Motorola

У смартфонах Motorola можна показати долоню: просто потримайте її перед камерою секунду-дві, доки не почнеться трисекундний зворотний відлік. А можна просто посміхнутися: щойно камера Motorola розпізнає посмішки на всіх обличчях у кадрі, вона автоматично зробить знімок. Нарешті, можна торкнутися будь-якої точки екрана — виберіть те місце, де вам найзручніше натиснути.

Щоб увімкнути ці режими зйомки на смартфоні Motorola, виконайте такі дії:

У додатку "Камера" натисніть на значок налаштувань у правому верхньому куті.

У розділі "Загальні" (General) виберіть пункт "Способи зйомки" (Capture methods).

Щоб робити знімки, показуючи долоню, увімкніть функцію "Зйомка за жестом долоні" (Palm capture).

Щоб камера спрацьовувала під час посмішки, увімкніть функцію "Автоматична зйомка посмішки" (Auto smile capture).

Щоб перетворити весь екран на кнопку спуску затвора, увімкніть опцію "Зйомка дотиком у будь-якому місці" (Tap anywhere to capture).

Ви можете активувати всі три способи одночасно та користуватися ними надалі.

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Нотатки під час спілкування, не набираючи текст

Коли потрібно записати зміст особистої розмови, але друкувати текст на екрані незручно або це відволікає, зазвичай доводиться користуватися диктофоном. Motorola пропонує скористатися функцією Pay Attention на базі штучного інтелекту.

Pay Attention записує розмову та перетворює її на текст у режимі реального часу. Ця функція автоматично розпізнає різних співрозмовників і позначає кожного з них у розшифровці, що допомагає краще стежити за ходом розмови. Якщо ви не хочете витрачати час на читання довгого тексту, Pay Attention може скласти короткий виклад розмови.

Щоб скористатися цією функцією, просто відкрийте додаток Moto AI. Ви також можете налаштувати бічну кнопку так, щоб вона запускала Pay Attention при подвійному натисканні.

Для цього перейдіть до розділу Moto AI у додатку "Налаштування".

Відкрийте пункт "Жести запуску" (Launch gestures).

Потім — "Клавіша AI" (AI Key).

Після цього призначте дію "подвійне натискання" для функції Pay Attention.

Запис можна в будь-який момент призупинити або зупинити; варто врахувати, що безперервний запис за допомогою Pay Attention може тривати не більше 50 хв. Після закінчення цього часу запис призупиняється, але за бажанням його можна відновити.

Pay Attention підтримує щонайменше 50 мов, зокрема іспанську, німецьку та румунську. Головне — заздалегідь вибрати потрібну мову: зайдіть у налаштування, відкрийте розділ Moto AI, виберіть пункт "Мова" (Language) і вкажіть варіант, який вам підходить. Після завершення запису Pay Attention зберігає аудіофайл, розшифровку та короткий виклад у додатку Moto Notes, щоб ви могли повернутися до них у будь-який час.

Обмеження часу використання екрана, коли це необхідно

Дівчина зі смартфоном Motorola Edge 70 Plus Фото: Motorola

У Motorola є вбудований інструмент для концентрації уваги — додаток Moto Unplugged. Він створений спеціально для того, щоб ви могли вмикати та вимикати режими фокусування в будь-який зручний момент. Активувати функцію можна прямо з меню швидких налаштувань (Quick Settings) або через сам додаток Moto Unplugged. Ось як це зробити:

Запустіть додаток Moto Unplugged.

Пропустіть сторінки привітання.

Натисніть "Почати" (Start).

Надайте додатку Moto Unplugged необхідні дозволи.

Натисніть "Продовжити" (Continue).

Виберіть "Налаштувати" (Customize).

У розділі "Дозволені додатки" (Allowed apps) позначте ті програми, якими ви хочете користуватися під час сеансу фокусування.

У пункті "Розташування додатків" (App Layout) виберіть зручний варіант розташування іконок на екрані: 3x2, 4x3, 4x4 або 5x4.

У розділі "Шпалери" (Wallpaper) встановіть зображення, яке буде відображатися в активному режимі Moto Unplugged — це допоможе візуально відрізнити "режим відключення" від звичайного режиму використання телефону.

У розділі "Переривання" (Interruptions) вкажіть, хто може вам дзвонити або писати, виберіть спосіб відображення сповіщень (у вигляді крапки на іконці програми або в панелі сповіщень), а також вирішіть, чи потрібно залишити активними будильники та сповіщення календаря.

Після завершення налаштування поверніться на сторінку "Знайдіть свій баланс" (Find your balance) і натисніть "Почати" (Start), щоб розпочати сеанс. Вам буде запропоновано вибрати його тривалість — від 15 хв. до 2 год. Також можна вибрати варіант без обмеження за часом або задати власний інтервал. Коли будете готові, натисніть "Почати" (Start). Шпалери на телефоні зміняться, а на екрані залишаться лише ті програми, які ви дозволили. Після закінчення заданого часу пристрій автоматично повернеться до звичайного режиму. Ви також можете вийти з режиму вручну, натиснувши кнопку "Завершити" (End) на віджеті Moto Unplugged, розташованому на головному екрані.

Підсвічування екрана для сповіщень

Дівчина зі смартфоном Motorola Moto G Stylus 5G Фото: Motorola

Зазвичай під час отримання сповіщень на смартфоні Motorola екран засвічується, привертаючи увагу. Однак телефон не завжди лежить екраном догори. У таких ситуаціях доводиться покладатися лише на звукові сигнали, які легко пропустити. Цю проблему вирішить функція "Підсвічування країв" (Edge Lights). Щоб активувати її, виконайте такі дії:

Відкрийте додаток "Налаштування".

Виберіть розділ "Екран".

Натисніть "Підсвічування країв" (Edge lights).

Увімкніть опцію "Використовувати підсвічування країв" (Use edge lights).

Натисніть на значок шестерні, щоб налаштувати параметри підсвічування.

Виберіть бажаний колір підсвічування з запропонованих варіантів; результат відобразиться в анімації у верхній частині екрана.

Щоб вимкнути підсвічування для певних подій — наприклад, для вхідних дзвінків, будильників або сповіщень від додатків, — вимкніть відповідний перемикач у розділі "Показувати підсвічування для" (Show lights for).

У налаштуваннях функції "Підсвічування країв" також можна встановити умову, за якої підсвічування спрацьовуватиме лише тоді, коли телефон лежить екраном донизу, а також налаштувати графік її роботи. Після завершення налаштування краї дисплея будуть світитися під час отримання обраних вами сповіщень.

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