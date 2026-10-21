3 компактні смартфони за розумну ціну: Google Pixel, Motorola та OnePlus (фото)

У огляді взяли участь моделі Moto Razr+ 2024, Google Pixel 10a та OnePlus 13s.

Хоча ринок смартфонів переповнений великогабаритними моделями, існують і компактні Android-смартфони: вони коштують цілком прийнятних грошей, але при цьому забезпечують гідну продуктивність і тривалий час автономної роботи, пише bgr.com.

Google Pixel 10a

Смартфон Google Pixel 10a

Google Pixel 10a, розміри якого становлять 154 x 73 x 9 мм, а вага — 183 г, дуже зручно носити з собою. Він оснащений чітким 6,3-дюймовим P-OLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1080 x 2424 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 3000 ніт.

На вибір пропонуються дві версії: зі 128 ГБ вбудованої пам’яті за 599 доларів або з 256 ГБ пам’яті за 699 доларів. Обидві моделі оснащені 8 ГБ оперативної пам'яті та процесором Google Tensor G4, який, за оцінкою TechRadar, справляється "майже з усіма повсякденними завданнями", включаючи перегляд веб-сторінок, роботу з електронною поштою, використання соціальних мереж, а також невимогливі ігри та редагування відео.

Видео дня

На задній панелі розташована подвійна камера: основний об’єктив на 48 Мп та надширококутний об’єктив на 13 Мп. Апаратна частина тут така сама, як у Pixel 9a, проте Pixel 10a додатково пропонує низку нових програмних функцій на базі ШІ Gemini — наприклад, Camera Coach, Auto Best Take, Add Me та Audio Magic Eraser, — які допомагають поліпшити якість ваших фото та відео. Pixel 10a також стане вдалим бюджетним вибором для тих, кому потрібні інструменти на базі штучного інтелекту: у ньому доступні Magic Compose, Call Assist та Gemini Live.

Як і інші смартфони Google, модель 10a має одну з найтриваліших на ринку гарантій програмної підтримки Android: 7 років оновлень ОС та патчів безпеки. Крім того, пристрій спочатку постачається з Android 16. Щодо автономності, Pixel 10a оснащений ємним акумулятором на 5100 мА·год. Також передбачена підтримка бездротової зарядки.

Moto Razr+ 2024

Смартфон Moto Razr+ 2024 Фото: tomsguide.com

Moto Razr+ 2024 — найкращий "розкладач" середнього цінового сегмента, доступний сьогодні на ринку: версія з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті коштуватиме 549,99 доларів.

Смартфон оснащений невеликим зовнішнім дисплеєм діагоналлю 4 дюйми з роздільною здатністю 1272 x 1080 пікселів та динамічною частотою оновлення до 165 Гц. Його можна використовувати для повсякденних завдань: відповідати на повідомлення, робити знімки, запускати ШІ-асистента Gemini, дивитися відео або грати — причому навіть на вулиці, завдяки піковій яскравості 2400 ніт.

У складеному стані розміри пристрою становлять лише 88,4 × 74 × 15 мм, а вага — 189 г. Телефон зручно відкривати та закривати однією рукою. Усередині встановлено процесор Snapdragon 8s Gen 3, який значно потужніший за чіп у моделі попереднього покоління — Razr Plus (2023). У тестах Geekbench 6 пристрій набрав 1834 бали в одноядерному режимі та 4848 балів у багатоядерному.

Крім того, Razr+ 2024 отримав акумулятор ємністю 4000 мА·год — його заряду вистачає більш ніж на півтора дні роботи. Підтримується дротова зарядка потужністю 45 Вт і бездротова — 15 Вт. Що стосується камер, то тут встановлено основний модуль на 50 Мп і телеоб'єктив (також на 50 Мп) — замість звичного для систем із двома камерами надширококутного об'єктива. Примітно, що основні камери можна використовувати для створення селфі.

До помітних недоліків можна віднести хіба що попередньо встановлену операційну систему Android 14 — версію, яка вже не є найновішою, — а також обмежений термін підтримки: 3 роки оновлень ОС і 4 роки оновлень безпеки.

OnePlus 13s

Смартфон OnePlus 13s Фото: businessworld.in

OnePlus 13s — чудовий вибір для тих, хто віддає перевагу компактним пристроям, але хоче отримати флагманську продуктивність за більш доступною ціною. Версія з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті коштує близько 556 доларів. Також доступні варіанти з конфігураціями 12 ГБ / 512 ГБ та 16 ГБ / 512 ГБ.

Смартфон має розміри 151 × 72 × 8 мм і оснащений чітким 6,32-дюймовим AMOLED-екраном формату 1,5K з роздільною здатністю 1216 × 2640 пікселів і частотою оновлення 120 Гц.

Пристрій працює на базі чіпсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite, який у тестах Geekbench 6 набрав 2976 балів у одноядерному режимі та 8939 балів — у багатоядерному. Завдяки цьому OnePlus 13s виявляється потужнішим за повноцінні флагмани, такі як Samsung Galaxy S26 FE. Система камер включає основний модуль на 50 Мп, телеоб'єктив на 50 Мп і фронтальну камеру на 32 Мп.

Тривалий час автономної роботи та висока швидкість заряджання — традиційні сильні сторони смартфонів OnePlus, і модель 13s не стала винятком. Незважаючи на компактні розміри, пристрій оснащений акумулятором ємністю 5850 мА·год і підтримує зарядку потужністю 80 Вт. Це найємніший акумулятор і найшвидша зарядка серед усіх смартфонів, представлених у цьому списку. До комплекту поставки входить зарядний пристрій SuperVOOC потужністю 80 Вт — тоді як більшість виробників смартфонів перестали додавати зарядні пристрої до комплекту. Крім того, "з коробки" смартфон працює під управлінням OxygenOS 15 на базі Android 15; також передбачено 3 оновлення ОС Android і 6 років оновлень системи безпеки.

Раніше ми писали про те, чи може Android-смартфон прослужити 10 років. Ціни на смартфони зростають, тому прагнення продовжити термін експлуатації свого Android-пристрою виглядає цілком розумним. Але чи можливо, щоб він пропрацював ціле десятиліття?