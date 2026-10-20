Чи може Android-смартфон прослужити 10 років? Експерти дали конкретну відповідь (фото)

Ціни на смартфони зростають, тому бажання продовжити термін експлуатації свого Android-пристрою виглядає цілком розумним. Але чи можливо, щоб він пропрацював ціле десятиліття?

За даними Reviews.org, американці в середньому змінюють телефони кожні 32 місяці; основні причини — зношення акумулятора та потреба у вищій продуктивності. Однак через зростання цін на флагманські моделі споживачі дедалі частіше хочуть, щоб гаджети слугували довше, і починають дотримуватися філософії "купувати річ на все життя", пише bgr.com.

Термін експлуатації смартфонів скорочується через поєднання апаратних та програмних обмежень. Сучасні телефони роблять акцент на тонкому, легкому та естетичному дизайні. Для цього використовуються незнімні акумулятори, міцні клейові з'єднання та складна внутрішня компоновка, що практично виключає можливість модульної заміни компонентів. У результаті такі пристрої складніше ремонтувати, а заміна окремих деталей — наприклад, батареї — стає серйозною проблемою. Це суттєво впливає на довговічність: ємність літій-іонних акумуляторів з часом неминуче знижується, а деякі помилки в експлуатації можуть прискорити цей процес.

Видео дня

Що стосується програмного забезпечення, то воно з часом застаріває: нові версії додатків перестають підтримувати старі версії Android з міркувань безпеки та сумісності.

Android-смартфон Google Pixel 10 Фото: 01net.com

Чи можна в такому випадку "витиснути" з Android-смартфона максимум і змусити його пропрацювати 10 років? Швидше за все, ні, і справа не лише у фізичному зносі. Навіть якщо зовні телефон виглядає як новий, такі фактори, як деградація акумулятора, припинення випуску оновлень ПЗ, а також апаратні обмеження (наприклад, нестача вбудованої або оперативної пам’яті), не дозволяють користуватися пристроєм на Android протягом цілого десятиліття.

Зношення акумулятора та зношення обладнання скорочують термін експлуатації

Зношення акумулятора — головна причина, через яку скорочується термін служби вашого Android-смартфона. Це відбувається через хімічні процеси всередині літій-іонних акумуляторів: з часом їхні характеристики погіршуються, незалежно від того, як саме ви користуєтеся пристроєм. Правильні звички під час заряджання можуть уповільнити процес зношення акумулятора, однак повністю зупинити його деградацію неможливо. Багато сучасних смартфонів розраховані на збереження близько 80% своєї початкової ємності після 800–1000 повних циклів заряджання — це приблизно два-три роки щоденного використання. Після закінчення цього терміну можна або замінити акумулятор, або придбати новий пристрій (другий варіант зустрічається частіше).

Опитування Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції? Опитування відкрите до Ціна Ємність (Вт·год) та потужність (Вт) Швидкість заряджання самої станції Вага та габарити Кількість та типи роз'ємів (USB, розетки 220 В) Бренд та відгуки Можливість підключення сонячних панелей Інші Голосувати

Втім, акумулятор — не єдиний компонент, схильний до зносу. За роки експлуатації можуть вийти з ладу й інші деталі; яскравий приклад цього — екран. У більшості сучасних флагманів на базі Android використовуються OLED-панелі, які схильні до "вигорання" під час тривалого відображення статичних елементів. У результаті на екрані можуть залишитися "примарні" зображення — наприклад, контури навігаційної панелі або значків у рядку стану. Крім того, з часом пікселі OLED-екрану можуть нерівномірно втрачати яскравість, а іноді на дисплеї з’являються постійні вертикальні або горизонтальні смуги. Хоча такі несправності піддаються ремонту, він обходиться дорого — часто купівля нового пристрою виявляється вигіднішим рішенням.

Крім того, у застарілих смартфонах зазвичай недостатньо оперативної та вбудованої пам’яті, що призводить до зниження продуктивності та неможливості використання нових функцій. Візьмемо, наприклад, Samsung Galaxy S7 десятирічної давності: він був оснащений лише 4 ГБ оперативної пам'яті (LPDDR4) і 32 ГБ вбудованого сховища. Сьогодні, коли функції на базі штучного інтелекту вимагають значного обсягу пам’яті, таких характеристик буде явно недостатньо. Згодом Android-смартфон починає відставати від сучасних стандартів, втрачає доступ до нових можливостей, а в кінцевому підсумку — взагалі перестає отримувати оновлення.

Програмні обмеження та дедалі вищі вимоги до додатків не дають змоги смартфонам служити 10 років Фото: Bridenstine

Заміна окремих компонентів допомагає боротися з фізичним зносом "заліза", але програмні обмеження неминучі. Навіть для таких флагманів, як Google Pixel 10 або Samsung Galaxy S26, виробники обіцяють підтримку оновлень протягом максимум 7 років — після закінчення цього терміну підтримка припиняється. Для моделі S26 це означає, що останнє оновлення вийде у 2033 році — саме тоді Samsung Galaxy S26 перестане отримувати програмні оновлення. Після припинення підтримки нововиявлені вразливості залишаться без виправлень, що поставить під загрозу ваші дані, паролі та іншу особисту інформацію.

Хоча програмна підтримка залежить від виробника, вимоги до додатків — ні. Сучасні програми вимагають більшої обчислювальної потужності та оперативної пам'яті, з чим старі смартфони часто не справляються. У результаті додатки починають працювати повільніше, а деякі й зовсім перестають запускатися через проблеми з сумісністю або безпекою. Яскравий приклад — банківські додатки: оскільки вони базуються на актуальних стандартах безпеки та шифрування, з часом вони можуть просто перестати працювати на застарілих версіях Android.

Все це робить сценарій, за якого Android-смартфон прослужить 10 років, вкрай малоймовірним. З огляду на всі апаратні та програмні обмеження, часто розумніше придбати новий пристрій, ніж витрачати значні кошти на підтримку працездатності старого телефону.

Раніше повідомлялося, що названо найкращі смартфони за якістю камер. Бренди Vivo та Oppo посіли найбільшу кількість місць у першій десятці рейтингу, складеного експертами DXOMARK. А смартфон Huawei Pura 80 Ultra очолив рейтинг.