Ні iPhone, ні Pixel: названо найкращі смартфони за якістю камер (фото, відео)

Бренди Vivo та Oppo посіли найбільшу кількість місць у першій десятці рейтингу, складеного експертами DXOMARK. А смартфон Huawei Pura 80 Ultra очолив рейтинг.

Згідно з даними незалежної тестової лабораторії DXOMARK, найякісніші сенсори отримали смартфони Huawei Pura 80 Ultra, iPhone 18 Pro та 17 Pro, Vivo X300 Pro, X300 Ultra та X200 Ultra, Pixel 11 Pro XL, Oppo Find X9 Ultra, X8 Ultra та X9 Pro, повідомляє Фокус.

DXOMARK проводить лабораторні тести камер, дисплеїв, динаміків та акумуляторів смартфонів. Результати лабораторія публікує у вигляді рейтингу із зазначенням балів. Фахівці випробовують телефони в різних умовах освітлення, перевіряють автофокус, передачу кольорів, деталізацію, шуми, зум та стабілізацію відео.

Результати тестування камер смартфонів від DXOMARK Фото: Скриншот

Huawei Pura 80 Ultra

Цей смартфон посів перше місце в рейтингу лабораторії DXOMARK, набравши 175 балів. Тестувальники особливо відзначили якість фотографій, оцінивши її в 180 балів, а також якість відеозйомки — 166 балів. Втім, тут дивуватися не доводиться, оскільки компанія-виробник активно співпрацювала з Leica — результати цієї співпраці очевидні.

Видео дня

Смартфони Huawei Pura 80 Ultra Фото: gsmarena.com

Оцінки експертів:

Камера — 175 балів

Фото — 180

Відео — 166

Портрет — 169

Зйомка при слабкому освітленні — 147

Зум — 158

Ця модель з'явилася на ринку в червні 2025 року. Стартова ціна становила 1199 доларів США.

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro посів друге місце в рейтингу, отримавши від експертів 172 бали. Відеозйомка, мабуть, на найвищому рівні, оскільки тестувальники оцінили її в 176 балів. Фотографії теж не підвели й отримали 171 бал.

Оцінки фахівців:

Камера — 172 бали

Фото — 171

Відео — 176

Портрет — 157

Зйомка при слабкому освітленні — 150

Зум — 138

Модель було представлено у вересні 2026 року. Мінімальна ціна — 1200 доларів.

Vivo X300 Pro

Модель Vivo X300 Pro — на третьому місці рейтингу DXOMARK із 171 балом "у запасі". Фотографії отримали 171 бал, а відеозйомка — 169. Зум показав себе гідно й набрав 159 балів. Це, до речі, найкращий результат серед перших трьох смартфонів у цьому списку. Чому? Відповідь проста — апаратні рішення для бренду від Zeiss.

Смартфон Vivo X300 Pro Фото: Vivo

Оцінки тестувальників:

Камера — 171 бал

Фото — 171

Відео — 169

Портрет — 161

Зйомка при слабкому освітленні — 149

Зум — 159

Модель з'явилася у жовтні 2025 року. Стартова ціна: 1300 доларів.

Oppo Find X9 Ultra

Смартфон Oppo Find X9 Ultra посів четверте місце у рейтингу. Його загальний результат — 170 балів. Фотографії набрали 175 балів, а відеофайли — 161. Портретну зйомку оцінили в 160 балів, а зум — у 158. Це й не дивно, адже флагмани цього бренду оснащені оптикою від Hasselblad.

Смартфон Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Оцінки лабораторії DXOMARK:

Камера — 170 балів

Фото — 175

Відео — 161

Портрет — 160

Зйомка при слабкому освітленні — 141

Зум — 158

Цей гаджет вийшов у травні 2026 року за стартовою ціною 1700 доларів.

Vivo X300 Ultra

Завершує п’ятірку лідерів смартфон Vivo X300 Ultra. Він набрав 170 балів, до речі, так само як і Oppo Find X9 Ultra. Експерти оцінили якість його фотографій у 174 бали, а відео — у 162. Показники портретної зйомки та зуму склали 167 і 161 бал відповідно.

Оцінки експертів:

Камера — 170 балів

Фото — 174

Відео — 162

Портрет — 167

Зйомка при слабкому освітленні — 146

Зум — 161

Ми вперше побачили цей смартфон у квітні 2026 року. Тоді він коштував 1500 доларів.

Pixel 11 Pro XL

Смартфон Pixel 11 Pro XL від Google посів шосте місце в рейтингу, оскільки набрав 168 балів. Фотографії він робив досить якісні, за що й отримав оцінку в 171 бал. Відеозйомка теж не підвела й набрала 162 бали. Портретна зйомка отримала від експертів 152 бали.

Смартфони Pixel 11 Pro XL Фото: androidauthority.com

Результати аналізів незалежної лабораторії:

Камера — 168 балів

Фото — 171

Відео — 162

Портрет — 152

Зйомка при слабкому освітленні — 142

Зум — 140

У серпні 2026 року, коли з’явився цей смартфон, його стартова ціна становила 1300 доларів.

Oppo Find X8 Ultra

Смартфон Oppo Find X8 Ultra — на сьомому місці списку зі своїми чесно заробленими 168 балами. Фотографії цієї моделі отримали 170 балів, а відеофайли — 166. Портрети трохи не дотягли до рівня флагманів, набравши 158 балів, так само як і зум, який отримав 151 бал.

Камери смартфона Oppo Find X8 Ultra Фото: phonearena.com

Оцінки за результатами тестів:

Камера — 168 балів

Фото — 170

Відео — 166

Портрет — 158

Зйомка при слабкому освітленні — 144

Зум — 151

У квітні 2025 року цей смартфон продавався за ціною 899 доларів США.

iPhone 17 Pro

Модель iPhone 17 Pro від Apple посідає восьме місце в рейтингу смартфонів із найкращими камерами. Цей пристрій отримав 168 балів за камеру, 172 бали — за відеозйомку, і це найвищий показник у цій категорії серед інших моделей. Фотографії оцінили в 166 балів.

Зйомка за допомогою iPhone 17 Pro Фото: Скриншот

Оцінка камер від DXOMARK:

Камера — 168 балів

Фото — 166

Відео — 172

Портрет — 151

Зйомка при слабкому освітленні — 143

Зум — 135

У вересні 2025 року, коли цей смартфон з'явився у продажу, його продавали за 1099 доларів.

Vivo X200 Ultra

Цей телефон посідає дев’яте місце, оскільки його підсумковий результат становить 167 балів. Фотографії мають хороший показник — 173 бали, а ось відео та портрет показали слабкі результати — 156 і 157 балів відповідно. Зум теж не виправдав очікувань, набравши 159 балів.

Смартфон Vivo X200 Ultra Фото: gsmarena.com

Оцінки для Vivo X200 Ultra:

Камера — 167 балів

Фото — 173

Відео — 156

Портрет — 157

Зйомка при слабкому освітленні — 141

Зум — 159

Дата виходу Vivo X200 Ultra — квітень 2025 року. Ціна становила 1100 доларів.

Oppo Find X9 Pro

Завершує десятку рейтингу смартфон Oppo Find X9 Pro, який за результатами тестів набрав 166 балів. Якість фотографій оцінили в 169 балів, відеозйомка отримала 159, а портретний режим — 158 балів.

Оцінки фахівців:

Камера — 166 балів

Фото — 169

Відео — 159

Портрет — 158

Зйомка при слабкому освітленні — 140

Зум — 149

Телефон з'явився у листопаді 2025 року і продавався за 1300 доларів.

Раніше ми писали про те, які камери для смартфонів є найкращими. Oppo використовує знання Hasselblad у сфері обробки зображень, Vivo співпрацює з Zeiss над аксесуарами для камер, Xiaomi залучила Leica для вдосконалення оптики, а Honor застосовує технології ARRI для підвищення якості відео.