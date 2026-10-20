Не iPhone и не Pixel: названы лучшие смартфоны по качеству камер (фото, видео)
Бренды Vivo и Oppo получили наибольшее количество мест в первой 10-ке рейтинга, составленного экспертами DXOMARK. А смартфон Huawei Pura 80 Ultra возглавил рейтинг.
Согласно данным независимой тестовой лаборатории DXOMARK, самые качественные сенсоры получили смартфоны Huawei Pura 80 Ultra, iPhone 18 Pro и 17 Pro, Vivo X300 Pro, X300 Ultra и X200 Ultra, Pixel 11 Pro XL, Oppo Find X9 Ultra, X8 Ultra и X9 Pro, передает Фокус.
DXOMARK проводит лабораторные тесты камер, дисплеев, динамиков и аккумуляторов смартфонов. Результаты лаборатория публикует в виде рейтинга с указанием баллов. Специалисты испытывают телефоны в разных условиях освещения, проверяют автофокус, цветопередачу, детализацию, шумы, зум и стабилизацию видео.
Huawei Pura 80 Ultra
Этот смартфон занял первое место в рейтинге лаборатории DXOMARK, набрав 175 баллов. Тестировщики особенно отметили качество фотографий, поставив 180 баллов, а также видеосъемку, — 166 баллов. Впрочем, тут удивляться не приходится, т.к. компания-производитель активно сотрудничала с Leica — наработки налицо.
Оценки экспертов:
- Камера — 175 баллов
- Фото — 180
- Видео — 166
- Портрет — 169
- Съемка при слабом освещении — 147
- Зум — 158
Данная модель вышла на рынок в июне 2025 года. Стартовая цена составляла 1199 долларов США.
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro занял вторую ступень рейтинга, получив от экспертов 172 балла. Видеосъемка, следует полагать, на высшем уровне, т.к. тестировщики оценили ее в 176 баллов. Фотографии тоже не подкачали и получили 171 балл.
Оценки специалистов:
- Камера — 172 балла
- Фото — 171
- Видео — 176
- Портрет — 157
- Съемка при слабом освещении — 150
- Зум — 138
Модель презентовали в сентябре 2026 года. Минимальный ценник — 1200 долларов.
Vivo X300 Pro
Модель Vivo X300 Pro — на третьей ступени рейтинга DXOMARK со 171 баллом "в кармане". Фотографии были оценены в 171 балл, а видеосъемка — в 169. Зум повел себя достойно и набрал 159 баллов. Это, кстати, лучший результат среди первых трех смартфонов в данном списке. Почему? ответ прост — аппаратные решения для бренда от Zeiss.
Оценки тестировщиков:
- Камера — 171 балл
- Фото — 171
- Видео — 169
- Портрет — 161
- Съемка при слабом освещении — 149
- Зум — 159
Модель появилась в октябре 2025 года. Стартовая цена: 1300 долларов.
Oppo Find X9 Ultra
Смартфон Oppo Find X9 Ultra добрался до четвертой ступени списка. Его общий результат — 170 балл. Фотографии набрали 175 баллов, а видеофайлы — 161. Портретную съемку оценили в 160 баллов, а зум — в 158. Это и не удивительно, ведь флагманы данного бренда имеют оптику от Hasselblad.
Оценки лаборатории DXOMARK:
- Камера — 170 баллов
- Фото — 175
- Видео — 161
- Портрет — 160
- Съемка при слабом освещении — 141
- Зум — 158
Гаджет был выпущен в мае 2026 года по стартовой цене 1700 долларов.
Vivo X300 Ultra
Замыкает пятерку лидеров смартфон Vivo X300 Ultra. Он имеет 170 баллов, кстати, как и Oppo Find X9 Ultra. Его фотографии эксперты оценили в 174 балла, а видео — в 162. Показатели портретной съемки и зума составили 167 и 161 балл соответственно.
Оценки экспертов:
- Камера — 170 баллов
- Фото — 174
- Видео — 162
- Портрет — 167
- Съемка при слабом освещении — 146
- Зум — 161
Смартфон мы впервые увидели в апреле 2026 года. Тогда он продавался за 1500 долларов.
Pixel 11 Pro XL
Смартфону Pixel 11 Pro XL от Google досталось шестое место рейтинга, т.к. он получил 168 баллов. Фотографии он делал довольно качественные, за что и был награжден оценкой в 171 балл. Видеосъемка тоже не подкачала и набрала 162 балла. Портретная съемка получила от экспертов 152 балла.
Оценки независимой лаборатории:
- Камера — 168 баллов
- Фото — 171
- Видео — 162
- Портрет — 152
- Съемка при слабом освещении — 142
- Зум — 140
В августе 2026 года, когда появился этот смартфон, стартовая цена на него составляла 1300 долларов.
Oppo Find X8 Ultra
Телефон Oppo Find X8 Ultra — на седьмом месте списка со своими честно заслуженными 168 баллами. Фотографии модели были оценены в 170 баллов, видеофайлы — в 166. Портреты немного недотянули до флагманов, набрав 158 баллов, да и зум тоже, получив 151 балл.
Оценки по результатам тестов:
- Камера — 168 баллов
- Фото — 170
- Видео — 166
- Портрет — 158
- Съемка при слабом освещении — 144
- Зум — 151
В апреле 2025 года этот смартфон продавался по цене в 899 долларов США.
iPhone 17 Pro
Модель iPhone 17 Pro от Apple занимает восьмое место в рейтинге смартфонов с лучшими камерами. Этот аппарат получил 168 баллов за камеру, 172 балла — за видеосъемку, и это самый высокий показатель в данной категории среди остальных моделей. Фотографии оценили в 166 баллов.
Оценка камер от DXOMARK:
- Камера — 168 баллов
- Фото — 166
- Видео — 172
- Портрет — 151
- Съемка при слабом освещении — 143
- Зум — 135
В сентябре 2025 года, когда вышел данный смартфон, его продавали по 1099 долларов.
Vivo X200 Ultra
Этот телефон — на девятой ступени, т. к. его итоговый результат составляет 167 баллов. Фотографии имеют хороший показатель в 173 балла, а вот видео и портрет дали слабину — 156 и 157 баллов соответственно. Зум тоже был не на высоте, набрав 159 баллов.
Оценки для Vivo X200 Ultra:
- Камера — 167 баллов
- Фото — 173
- Видео — 156
- Портрет — 157
- Съемка при слабом освещении — 141
- Зум — 159
Дата выхода Vivo X200 Ultra — апрель 2025 года. Ценник составлял 1100 долларов.
Oppo Find X9 Pro
Замыкает десятку рейтинга смартфон Oppo Find X9 Pro, набравший по результатам тестов 166 баллов. Качество фотографий оценили в 169 баллов, видеосъемка получила 159, а портретный режим — 158 баллов.
Оценки специалистов:
- Камера — 166 баллов
- Фото — 169
- Видео — 159
- Портрет — 158
- Съемка при слабом освещении — 140
- Зум — 149
Телефон появился в ноябрь 2025 года и продавался за 1300 долларов.
Ранее мы писали о том, какие камеры для смартфонов самые лучшие. Oppo использует знания Hasselblad в области обработки изображений, Vivo работает с Zeiss над аксессуарами для камер, Xiaomi привлекла Leica для улучшения оптики, а Honor применяет технологии ARRI для повышения качества видео.