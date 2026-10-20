Не iPhone и не Pixel: названы лучшие смартфоны по качеству камер (фото, видео)

Бренды Vivo и Oppo получили наибольшее количество мест в первой 10-ке рейтинга, составленного экспертами DXOMARK. А смартфон Huawei Pura 80 Ultra возглавил рейтинг.

Согласно данным независимой тестовой лаборатории DXOMARK, самые качественные сенсоры получили смартфоны Huawei Pura 80 Ultra, iPhone 18 Pro и 17 Pro, Vivo X300 Pro, X300 Ultra и X200 Ultra, Pixel 11 Pro XL, Oppo Find X9 Ultra, X8 Ultra и X9 Pro, передает Фокус.

DXOMARK проводит лабораторные тесты камер, дисплеев, динамиков и аккумуляторов смартфонов. Результаты лаборатория публикует в виде рейтинга с указанием баллов. Специалисты испытывают телефоны в разных условиях освещения, проверяют автофокус, цветопередачу, детализацию, шумы, зум и стабилизацию видео.

Результаты тестирования камер смартфонов от DXOMARK Фото: Скриншот

Huawei Pura 80 Ultra

Этот смартфон занял первое место в рейтинге лаборатории DXOMARK, набрав 175 баллов. Тестировщики особенно отметили качество фотографий, поставив 180 баллов, а также видеосъемку, — 166 баллов. Впрочем, тут удивляться не приходится, т.к. компания-производитель активно сотрудничала с Leica — наработки налицо.

Видео дня

Смартфоны Huawei Pura 80 Ultra Фото: gsmarena.com

Оценки экспертов:

Камера — 175 баллов

Фото — 180

Видео — 166

Портрет — 169

Съемка при слабом освещении — 147

Зум — 158

Данная модель вышла на рынок в июне 2025 года. Стартовая цена составляла 1199 долларов США.

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro занял вторую ступень рейтинга, получив от экспертов 172 балла. Видеосъемка, следует полагать, на высшем уровне, т.к. тестировщики оценили ее в 176 баллов. Фотографии тоже не подкачали и получили 171 балл.

Оценки специалистов:

Камера — 172 балла

Фото — 171

Видео — 176

Портрет — 157

Съемка при слабом освещении — 150

Зум — 138

Модель презентовали в сентябре 2026 года. Минимальный ценник — 1200 долларов.

Vivo X300 Pro

Модель Vivo X300 Pro — на третьей ступени рейтинга DXOMARK со 171 баллом "в кармане". Фотографии были оценены в 171 балл, а видеосъемка — в 169. Зум повел себя достойно и набрал 159 баллов. Это, кстати, лучший результат среди первых трех смартфонов в данном списке. Почему? ответ прост — аппаратные решения для бренда от Zeiss.

Смартфон Vivo X300 Pro Фото: Vivo

Оценки тестировщиков:

Камера — 171 балл

Фото — 171

Видео — 169

Портрет — 161

Съемка при слабом освещении — 149

Зум — 159

Модель появилась в октябре 2025 года. Стартовая цена: 1300 долларов.

Oppo Find X9 Ultra

Смартфон Oppo Find X9 Ultra добрался до четвертой ступени списка. Его общий результат — 170 балл. Фотографии набрали 175 баллов, а видеофайлы — 161. Портретную съемку оценили в 160 баллов, а зум — в 158. Это и не удивительно, ведь флагманы данного бренда имеют оптику от Hasselblad.

Смартфон Oppo Find X9 Ultra Фото: androidpolice.com

Оценки лаборатории DXOMARK:

Камера — 170 баллов

Фото — 175

Видео — 161

Портрет — 160

Съемка при слабом освещении — 141

Зум — 158

Гаджет был выпущен в мае 2026 года по стартовой цене 1700 долларов.

Vivo X300 Ultra

Замыкает пятерку лидеров смартфон Vivo X300 Ultra. Он имеет 170 баллов, кстати, как и Oppo Find X9 Ultra. Его фотографии эксперты оценили в 174 балла, а видео — в 162. Показатели портретной съемки и зума составили 167 и 161 балл соответственно.

Оценки экспертов:

Камера — 170 баллов

Фото — 174

Видео — 162

Портрет — 167

Съемка при слабом освещении — 146

Зум — 161

Смартфон мы впервые увидели в апреле 2026 года. Тогда он продавался за 1500 долларов.

Pixel 11 Pro XL

Смартфону Pixel 11 Pro XL от Google досталось шестое место рейтинга, т.к. он получил 168 баллов. Фотографии он делал довольно качественные, за что и был награжден оценкой в 171 балл. Видеосъемка тоже не подкачала и набрала 162 балла. Портретная съемка получила от экспертов 152 балла.

Смартфоны Pixel 11 Pro XL Фото: androidauthority.com

Оценки независимой лаборатории:

Камера — 168 баллов

Фото — 171

Видео — 162

Портрет — 152

Съемка при слабом освещении — 142

Зум — 140

В августе 2026 года, когда появился этот смартфон, стартовая цена на него составляла 1300 долларов.

Oppo Find X8 Ultra

Телефон Oppo Find X8 Ultra — на седьмом месте списка со своими честно заслуженными 168 баллами. Фотографии модели были оценены в 170 баллов, видеофайлы — в 166. Портреты немного недотянули до флагманов, набрав 158 баллов, да и зум тоже, получив 151 балл.

Камеры смартфона Oppo Find X8 Ultra Фото: phonearena.com

Оценки по результатам тестов:

Камера — 168 баллов

Фото — 170

Видео — 166

Портрет — 158

Съемка при слабом освещении — 144

Зум — 151

В апреле 2025 года этот смартфон продавался по цене в 899 долларов США.

iPhone 17 Pro

Модель iPhone 17 Pro от Apple занимает восьмое место в рейтинге смартфонов с лучшими камерами. Этот аппарат получил 168 баллов за камеру, 172 балла — за видеосъемку, и это самый высокий показатель в данной категории среди остальных моделей. Фотографии оценили в 166 баллов.

Съемка при помощи iPhone 17 Pro Фото: Скриншот

Оценка камер от DXOMARK:

Камера — 168 баллов

Фото — 166

Видео — 172

Портрет — 151

Съемка при слабом освещении — 143

Зум — 135

В сентябре 2025 года, когда вышел данный смартфон, его продавали по 1099 долларов.

Vivo X200 Ultra

Этот телефон — на девятой ступени, т. к. его итоговый результат составляет 167 баллов. Фотографии имеют хороший показатель в 173 балла, а вот видео и портрет дали слабину — 156 и 157 баллов соответственно. Зум тоже был не на высоте, набрав 159 баллов.

Смартфон Vivo X200 Ultra Фото: gsmarena.com

Оценки для Vivo X200 Ultra:

Камера — 167 баллов

Фото — 173

Видео — 156

Портрет — 157

Съемка при слабом освещении — 141

Зум — 159

Дата выхода Vivo X200 Ultra — апрель 2025 года. Ценник составлял 1100 долларов.

Oppo Find X9 Pro

Замыкает десятку рейтинга смартфон Oppo Find X9 Pro, набравший по результатам тестов 166 баллов. Качество фотографий оценили в 169 баллов, видеосъемка получила 159, а портретный режим — 158 баллов.

Оценки специалистов:

Камера — 166 баллов

Фото — 169

Видео — 159

Портрет — 158

Съемка при слабом освещении — 140

Зум — 149

Телефон появился в ноябрь 2025 года и продавался за 1300 долларов.

Ранее мы писали о том, какие камеры для смартфонов самые лучшие. Oppo использует знания Hasselblad в области обработки изображений, Vivo работает с Zeiss над аксессуарами для камер, Xiaomi привлекла Leica для улучшения оптики, а Honor применяет технологии ARRI для повышения качества видео.