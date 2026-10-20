Может ли Android-смартфон прослужить 10 лет? Эксперты дали конкретный ответ (фото)

Цены на смартфоны растут, поэтому стремление продлить срок службы своего Android-устройства выглядит вполне разумно. Но возможно ли, чтобы оно проработало целое десятилетие?

По данным Reviews.org, американцы в среднем меняют телефоны каждые 32 месяца; основные причины — износ аккумулятора и потребность в более высокой производительности. Но из-за роста цен на флагманские модели потребители все чаще хотят, чтобы гаджеты служили дольше, и начинают придерживаться философии "покупать вещь на всю жизнь", пишет bgr.com.

Срок службы смартфонов сокращается из-за сочетания аппаратных и программных ограничений. Современные телефоны делают упор на тонкий, легкий и эстетичный дизайн. Для этого используются несъемные аккумуляторы, прочные клеевые соединения и сложная внутренняя компоновка, практически исключающая возможность модульной замены компонентов. В результате такие устройства сложнее ремонтировать, а замена отдельных деталей — например, батареи — становится серьезной проблемой. Это существенно влияет на долговечность: емкость литий-ионных аккумуляторов со временем неизбежно снижается, а некоторые ошибки в эксплуатации могут ускорить этот процесс.

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Что касается ПО, то оно со временем устаревает: новые версии приложений перестают поддерживать старые версии Android из соображений безопасности и совместимости.

Android-смартфон Google Pixel 10 Фото: 01net.com

Можно ли в таком случае "выжать" из Android-смартфона максимум и заставить его проработать 10 лет? Скорее всего, нет, и дело не только в физическом износе. Даже если внешне телефон выглядит как новый, такие факторы, как деградация аккумулятора, прекращение выпуска обновлений ПО, а также аппаратные ограничения (например, нехватка встроенной или оперативной памяти), не позволяют пользоваться устройством на Android в течение целого десятилетия.

Деградация аккумулятора и аппаратный износ сокращают срок службы

Деградация аккумулятора — главная причина, по которой срок службы вашего Android-смартфона сокращается. Это происходит из-за химических процессов внутри литий-ионных батарей: со временем их характеристики ухудшаются, независимо от того, как именно вы пользуетесь устройством. Правильные привычки при зарядке могут замедлить процесс износа аккумулятора, однако полностью остановить его деградацию невозможно. Многие современные смартфоны рассчитаны на сохранение около 80% своей первоначальной емкости после 800–1000 полных циклов зарядки — это примерно два-три года ежедневного использования. По истечении этого срока можно либо заменить аккумулятор, либо приобрести новое устройство (второй вариант встречается чаще).

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Впрочем, аккумулятор — не единственный компонент, подверженный износу. За годы эксплуатации могут выйти из строя и другие детали; яркий тому пример — экран. В большинстве современных флагманов на базе Android используются OLED-панели, которые склонны к "выгоранию" при длительном отображении статических элементов. В результате на экране могут остаться "призрачные" изображения — например, контуры навигационной панели или значков в строке состояния. Кроме того, со временем пиксели OLED-экрана могут терять яркость неравномерно, а иногда на дисплее появляются постоянные вертикальные или горизонтальные полосы. Хотя такие неисправности поддаются ремонту, он обходится дорого — зачастую покупка нового устройства оказывается более выгодным решением.

Кроме того, в устаревших смартфонах обычно недостаточно оперативной и встроенной памяти, что приводит к снижению производительности и невозможности использования новых функций. Возьмем, к примеру, Samsung Galaxy S7 десятилетней давности: он был оснащен всего 4 ГБ оперативной памяти (LPDDR4) и 32 ГБ встроенного хранилища. Сегодня, когда функции на базе искусственного интеллекта требуют значительного объема памяти, таких характеристик будет явно недостаточно. Со временем Android-смартфон начинает отставать от современных стандартов, теряет доступ к новым возможностям, а в конечном итоге — перестает получать обновления вовсе.

Программные ограничения и растущие требования приложений не позволяют смартфонам служить 10 лет Фото: The Verge

Замена отдельных компонентов помогает бороться с физическим износом "железа", но программные ограничения неизбежны. Даже для таких флагманов, как Google Pixel 10 или Samsung Galaxy S26, производители обещают поддержку обновлениями в течение максимум 7 лет — по прошествии этого срока поддержка прекращается. Для модели S26 это означает, что последнее обновление выйдет в 2033 году — именно тогда Samsung Galaxy S26 перестанет получать программные обновления. После прекращения поддержки вновь обнаруженные уязвимости останутся без исправлений, что поставит под угрозу ваши данные, пароли и другую личную информацию.

Хотя программная поддержка зависит от производителя, требования приложений — нет. Современные программы требуют больше вычислительной мощности и оперативной памяти, с чем старые смартфоны зачастую не справляются. В результате приложения начинают работать медленнее, а некоторые и вовсе перестают запускаться из-за проблем с совместимостью или безопасностью. Яркий пример — банковские приложения: поскольку они опираются на актуальные стандарты безопасности и шифрования, со временем они могут просто перестать работать на устаревших версиях Android.

Все это делает сценарий, при котором Android-смартфон прослужит 10 лет, крайне маловероятным. Учитывая все аппаратные и программные ограничения, зачастую разумнее приобрести новое устройство, чем тратить значительные средства на поддержание работоспособности старого телефона.

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