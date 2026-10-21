3 компактных смартфона за нормальные деньги: Google Pixel, Motorola и OnePlus (фото)

В обзоре приняли участие модели Moto Razr+ 2024, Google Pixel 10a и OnePlus 13s.

Хотя рынок смартфонов переполнен крупногабаритными моделями, существуют и компактные Android-смартфоны: они стоят вполне разумных денег, но при этом предлагают достойную производительность и хорошее время автономной работы, пишет bgr.com.

Google Pixel 10a

Смартфон Google Pixel 10a

Google Pixel 10a при размерах 154 x 73 x 9 мм и весе 183 г очень удобно носить с собой. Он оснащен четким 6,3-дюймовым P-OLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2424 пикселя, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.

На выбор предлагаются две версии: со 128 ГБ встроенной памяти за 599 долларов или с 256 ГБ памяти за 699 ​​долларов. Обе модели получили 8 ГБ оперативной памяти и процессор Google Tensor G4, который, по оценке TechRadar, справляется "почти со всеми повседневными задачами", включая просмотр веб-страниц, работу с электронной почтой, использование социальных сетей, а также нетребовательные игры и редактирование видео.

Видео дня

На задней панели расположена двойная камера: основной объектив на 48 Мп и сверхширокоугольный объектив на 13 Мп. Аппаратная часть здесь такая же, как у Pixel 9a, однако Pixel 10a дополнительно предлагает ряд новых программных функций на базе ИИ Gemini — например, Camera Coach, Auto Best Take, Add Me и Audio Magic Eraser, — помогающих улучшить качество ваших фото и видео. Pixel 10a также станет удачным бюджетным выбором для тех, кому нужны ИИ-инструменты: в нем доступны Magic Compose, Call Assist и Gemini Live.

Как и другие смартфоны Google, модель 10a сопровождается одной из самых длительных на рынке гарантий программной поддержки Android: 7 лет обновлений ОС и патчей безопасности. Кроме того, устройство изначально поставляется с Android 16. Что касается автономности, Pixel 10a оснащен емким аккумулятором на 5100 мАч. Также предусмотрена поддержка беспроводной зарядки.

Moto Razr+ 2024

Смартфон Moto Razr+ 2024 Фото: tomsguide.com

Moto Razr+ 2024 — лучшая "раскладушка" среднего ценового сегмента, доступная сегодня на рынке: версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 549,99 доллара.

Смартфон оснащен небольшим внешним дисплеем диагональю 4 дюйма с разрешением 1272 x 1080 пикселей и динамической частотой обновления до 165 Гц. Его можно использовать для повседневных задач: отвечать на сообщения, делать снимки, запускать ИИ-ассистента Gemini, смотреть видео или играть — причем даже на улице, благодаря пиковой яркости 2400 нит.

В сложенном виде размеры устройства составляют всего 88,4 x 74 x 15 мм, а вес — 189 г. Телефон удобно открывать и закрывать одной рукой. Внутри установлен процессор Snapdragon 8s Gen 3, который значительно мощнее чипа в модели предыдущего поколения — Razr Plus (2023). В тестах Geekbench 6 устройство набрало 1834 балла в одноядерном режиме и 4848 баллов в многоядерном.

Кроме того, Razr+ 2024 получил аккумулятор емкостью 4000 мАч — его заряда хватает более чем на полтора дня работы. Поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт и беспроводная — 15 Вт. Что касается камер, то здесь установлены основной модуль на 50 Мп и телеобъектив (также на 50 Мп) — вместо привычного для систем с двумя камерами сверхширокоугольного объектива. Примечательно, что основные камеры можно использовать для создания селфи.

К числу заметных недостатков можно отнести разве что предустановленную операционную систему Android 14 — версию уже не самую новую, — а также ограниченный срок поддержки: 3 года обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности.

OnePlus 13s

Смартфон OnePlus 13s Фото: businessworld.in

OnePlus 13s — отличный выбор для тех, кто предпочитает компактные устройства, но хочет получить флагманскую производительность по более доступной цене. Версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит около 556 долларов. Также доступны варианты с конфигурациями 12 ГБ / 512 ГБ и 16 ГБ / 512 ГБ.

Смартфон имеет габариты 151 × 72 × 8 мм и оснащен четким 6,32-дюймовым AMOLED-экраном формата 1,5K с разрешением 1216 × 2640 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Устройство работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который в тестах Geekbench 6 набрал 2976 баллов в одноядерном режиме и 8939 баллов — в многоядерном. Благодаря этому OnePlus 13s оказывается мощнее полноценных флагманов, таких как Samsung Galaxy S26 FE. Система камер включает основной модуль на 50 Мп, телеобъектив на 50 Мп и фронтальную камеру на 32 Мп.

Длительное время автономной работы и высокая скорость зарядки — традиционные сильные стороны смартфонов OnePlus, и модель 13s не стала исключением. Несмотря на компактные размеры, устройство оснащено аккумулятором емкостью 5850 мА·ч и поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Это самый емкий аккумулятор и самая быстрая зарядка среди всех смартфонов, представленных в данном списке. В комплект поставки входит зарядное устройство SuperVOOC мощностью 80 Вт — в то время как большинство производителей смартфонов перестали класть зарядные устройства в коробку. Кроме того, "из коробки" смартфон работает под управлением OxygenOS 15 на базе Android 15; также предусмотрены 3 обновления ОС Android и 6 лет обновлений системы безопасности.

Ранее писали о том, может ли Android-смартфон прослужить 10 лет. Цены на смартфоны растут, поэтому стремление продлить срок службы своего Android-устройства выглядит вполне разумно. Но возможно ли, чтобы оно проработало целое десятилетие?