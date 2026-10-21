5 скрытых функций смартфона Motorola, о которых вы не знали: они вам точно пригодятся (фото)

Смартфоны Motorola позволяют управлять музыкой при выключенном экране, делать снимки без кнопки спуска затвора или кнопки громкости, делать заметки разговора в реальном времени, не набирая текста и многое другое…

Хотя смартфоны Motorola не так популярны, как устройства от Samsung или Apple, в них предусмотрено множество скрытых возможностей. Вот самые полезные из них, которые сделают использование телефона более комфортным, пишет bgr.com.

Управление музыкой при выключенном экране

Смартфон Motorola Фото: gsmarena.com

В некоторых смартфонах Motorola эта функция доступна в разделе "Управление медиа" (Media controls). Если она включена, долгое нажатие на кнопку увеличения громкости переключает трек на следующий, а долгое нажатие на кнопку уменьшения громкости — возвращает к предыдущему. Это работает даже при выключенном экране. К сожалению, кнопки громкости не позволяют запускать или приостанавливать воспроизведение, однако для этого можно использовать постукивание по задней панели корпуса. Таким жестом, к стати, можно сделать скриншот, но его можно перенастроить — например, для управления воспроизведением музыки. Вот как это сделать:

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Откройте приложение "Настройки".

Перейдите в раздел "Звук и вибрация".

В блоке "Общие" выберите пункт "Управление медиа".

Включите функцию "Использовать управление медиа".

Вернитесь на главный экран настроек.

Выберите раздел "Жесты".

Нажмите на пункт "Быстрый запуск" (Quick Launch).

Убедитесь, что функция "Использовать быстрый запуск" включена.

Нажмите на значок шестеренки.

Измените настройку с "Создание скриншота" на "Воспроизведение/пауза музыки".

Теперь вы можете проверить работу жеста. Если постукивание по задней панели не срабатывает при выключенном экране, попробуйте сначала вывести устройство из спящего режима.

Снимки без кнопки спуска затвора на экране или кнопки громкости

Фото при помощи смартфона Motorola Фото: Motorola

В смартфонах Motorola можно показать ладонь: просто подержите ее перед камерой секунду-другую, пока не начнется трехсекундный обратный отсчет. А можно просто улыбнуться: как только камера Motorola распознает улыбки на всех лицах в кадре, она автоматически сделает снимок. Наконец, можно коснуться любой точки экрана — выберите то место, где вам удобнее всего нажать.

Чтобы включить эти способы съемки на смартфоне Motorola, выполните следующие действия:

В приложении "Камера" нажмите на значок настроек в правом верхнем углу.

В разделе "Общие" (General) выберите пункт "Способы съемки" (Capture methods).

Чтобы делать снимки, показывая ладонь, включите функцию "Съемка по жесту ладони" (Palm capture).

Чтобы камера срабатывала при улыбке, активируйте функцию "Автоматическая съемка улыбки" (Auto smile capture).

Чтобы превратить весь экран в кнопку спуска затвора, включите опцию "Съемка касанием в любом месте" (Tap anywhere to capture).

Вы можете активировать все три способа одновременно и пользоваться ими в дальнейшем.

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Заметки во время общения, не набирая текст

Когда нужно зафиксировать содержание личного разговора, но печатать на экране неудобно или это отвлекает, обычно приходится использовать диктофон. Motorola предлагает использовать ИИ-функцию Pay Attention.

Pay Attention записывает разговор и преобразует его в текст в режиме реального времени. Функция автоматически распознает разных собеседников и помечает каждого из них в расшифровке, что помогает лучше следить за ходом беседы. Если вы не хотите тратить время на чтение длинного текста, Pay Attention может составить краткое резюме разговора.

Чтобы воспользоваться этой функцией, просто откройте приложение Moto AI. Вы также можете настроить боковую кнопку так, чтобы она запускала Pay Attention по двойному нажатию.

Для этого перейдите в раздел Moto AI в приложении "Настройки".

Откройте пункт "Жесты запуска" (Launch gestures).

Затем — "Клавиша AI" (AI Key).

После этого назначьте действие "двойное нажатие" для функции Pay Attention.

Запись можно в любой момент приостановить или остановить; стоит учесть, что непрерывная запись с помощью Pay Attention может длиться не более 50 мин. По истечении этого времени запись приостанавливается, но при желании ее можно возобновить.

Pay Attention поддерживает как минимум 50 языков, включая испанский, немецкий и румынский. Главное — заранее выбрать нужный язык: зайдите в настройки, откройте раздел Moto AI, выберите пункт "Язык" (Language) и укажите подходящий вам вариант. По завершении записи Pay Attention сохраняет аудиофайл, расшифровку и краткое резюме в приложении Moto Notes, чтобы вы могли вернуться к ним в любое время.

Ограничение времени использования экрана, когда нужно

Девушка со смартфоном Motorola Edge 70 Plus Фото: Motorola

У Motorola есть встроенный инструмент для концентрации внимания — приложение Moto Unplugged. Оно создано специально для того, чтобы вы могли включать и выключать режимы фокусировки в любой удобный момент. Активировать функцию можно прямо из меню быстрых настроек (Quick Settings) или через само приложение Moto Unplugged. Вот как это сделать:

Запустите приложение Moto Unplugged.

Пропустите приветственные страницы.

Нажмите "Начать" (Start).

Предоставьте приложению Moto Unplugged необходимые разрешения.

Нажмите "Продолжить" (Continue).

Выберите "Настроить" (Customize).

В разделе "Разрешенные приложения" (Allowed apps) отметьте те программы, которыми вы хотите пользоваться во время сеанса фокусировки.

В пункте "Макет приложений" (App Layout) выберите удобный вариант расположения иконок на экране: 3x2, 4x3, 4x4 или 5x4.

В разделе "Обои" (Wallpaper) установите изображение, которое будет отображаться при активном режиме Moto Unplugged — это поможет визуально отличить "режим отключения" от обычного режима использования телефона.

В разделе "Прерывания" (Interruptions) укажите, кто может вам звонить или писать, выберите способ отображения уведомлений (в виде точки на иконке приложения или в панели уведомлений), а также решите, нужно ли оставить активными будильники и оповещения календаря.

После завершения настройки вернитесь на страницу "Найдите свой баланс" (Find your balance) и нажмите "Начать" (Start), чтобы запустить сеанс. Вам будет предложено выбрать его продолжительность — от 15 мин. до 2 ч. Также можно выбрать вариант без ограничения по времени или задать собственный интервал. Когда будете готовы, нажмите "Начать" (Start). Обои на телефоне изменятся, а на экране останутся только те приложения, которые вы разрешили. По истечении заданного времени устройство автоматически вернется в обычный режим. Вы также можете выйти из режима вручную, нажав кнопку "Завершить" (End) на виджете Moto Unplugged, расположенном на главном экране.

Подсветка экрана для уведомлений

Девушка со смартфоном Motorola Moto G Stylus 5G Фото: Motorola

Обычно при получении уведомлений на смартфоне Motorola экран загорается, привлекая внимание. Однако телефон не всегда лежит экраном вверх. В таких ситуациях приходится полагаться только на звуковые сигналы, которые легко пропустить. Проблему решит функция "Подсветка краев" (Edge Lights). Чтобы активировать ее, выполните следующие действия:

Откройте приложение "Настройки".

Выберите раздел "Экран".

Нажмите "Подсветка краев" (Edge lights).

Включите опцию "Использовать подсветку краев" (Use edge lights).

Нажмите на значок шестеренки, чтобы настроить параметры подсветки.

Выберите желаемый цвет свечения из предложенных вариантов; результат отобразится в анимации в верхней части экрана.

Чтобы отключить подсветку для определенных событий — например, для входящих вызовов, будильников или уведомлений от приложений, — выключите соответствующий переключатель в разделе "Показывать подсветку для" (Show lights for).

В настройках функции "Подсветка краев" также можно задать условие, при котором подсветка будет срабатывать только тогда, когда телефон лежит экраном вниз, а также настроить расписание ее работы. После завершения настройки края дисплея будут светиться при получении выбранных вами уведомлений.

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