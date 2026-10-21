15 смартфонов Xiaomi получат важное обновление в октябре 2026 года: список (фото)
Xiaomi начала распространение октябрьского патча безопасности 2026 года для устройств брендов Xiaomi, Redmi и POCO в Китае и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Первые сборки включают версии на базе HyperOS 3 и HyperOS 4.
В список обновляемых устройств вошли флагманские смартфоны, готовящиеся к выпуску модели (информация о которых появилась в базе данных прошивок), а также планшет. При этом имеющиеся данные не подтверждают, что все указанные сборки уже доступны широкому кругу пользователей или что обновление получили все регионы, пишет ximitime.com.
Октябрьский патч для флагманов Xiaomi и POCO
Октябрьское обновление появилось в записях о прошивках для ряда флагманских моделей в Китае, включая серию Xiaomi 17, Redmi K90 Pro Max и POCO F8 Ultra. Указанные сборки имеют префикс версии OS4.0.2.0. В список также попал планшет Xiaomi Pad 8 Pro, что расширяет перечень устройств за пределы сегмента смартфонов.
Сборки для ЕЭЗ включают POCO M7 Plus и Redmi 15. Три другие модели получили одну и ту же версию прошивки для ЕЭЗ — OS3.0.303.0.WOUEUXM. К ним относятся POCO M7 Plus, POCO M8s и Redmi 15.
Поскольку для всех трех моделей указан один и тот же номер сборки, на основании имеющихся данных нельзя однозначно утверждать, что пакеты прошивок идентичны для всех аппаратных конфигураций. Пользователям следует выбирать тот пакет, который соответствует их конкретной модели устройства и региону.
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Список сборок с обновлениями безопасности за октябрь 2026 года
- POCO F8 Ultra — Китай — HyperOS4.0.2.0.XPMCNXM
- POCO F9 Pro — Китай — HyperOS4.0.2.0.XPICNXM
- POCO F9 Ultra — Китай — HyperOS4.0.2.0.XGNCNXM
- POCO M7 Plus — ЕЭЗ — HyperOS3.0.303.0.WOUEUXM
- POCO M8s — ЕЭЗ — HyperOS3.0.303.0.WOUEUXM
- REDMI 15 — ЕЭЗ — HyperOS3.0.303.0.WOUEUXM
- REDMI K100 Pro — Китай — HyperOS4.0.2.0.XPICNXM
- REDMI K100 Pro Max — Китай — HyperOS4.0.2.0.XGNCNXM
- REDMI K90 Pro Max — Китай — HyperOS4.0.2.0.XPMCNXM
- Xiaomi 17 — Китай — HyperOS4.0.2.0.XPCCNXM
- Xiaomi 17 Pro — Китай — HyperOS4.0.2.0.XBLCNXM
- Xiaomi 17 Pro Max — Китай — HyperOS4.0.2.0.XPBCNXM
- Xiaomi 17 Ultra — Китай — HyperOS4.0.2.0.XPACNXM
- Xiaomi 17 Ultra Leica & Leitzphone — Китай — HyperOS4.0.2.0.XPACNXM
- Xiaomi Pad 8 Pro — Китай — HyperOS4.0.2.0.XPYCNXM
Проверка прошивки для вашего региона
Пользователи могут ознакомиться со списком прошивок Xiaomi, отсортированным по устройствам и регионам. Инструмент Security Patch Tracker также помогает отслеживать доступность обновлений безопасности.
Указанные даты соответствуют моменту фиксации соответствующих сборок, а не тому времени, когда каждый пользователь получил уведомление об обновлении "по воздуху" (OTA). В предоставленных данных компания Xiaomi не приводит список изменений, поэтому на основании одной лишь этой информации невозможно подтвердить исправление конкретных ошибок или устранение уязвимостей безопасности.
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