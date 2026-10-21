Обогреватели, которые чаще всего покупают в Украине: Electrolux, UFO, Xiaomi (фото)

Согласно данным сайте Hotline.ua, в Украине очень популярны 3 модели обогревателей: UFO ECO Mini 1500, Electrolux Air Gate Digital Inverter ECH/AGI-2000 и Xiaomi Smart Graphene Heater. Фокус расскажет об их возможностях и ценах.

Украинцы отдают предпочтение обогревателям разных типов: будь-то конвекторы, инфракрасные устройства или керамические тепловентиляторы. Их отличие состоит не только в скорости нагрева, способах распределения тепла, но и в дополнительных функциях, сообщает Фокус.

Компактный обогреватель UFO ECO Mini 1500

Обогреватель UFO ECO Mini 1500 Фото: UFO

В сентябре 2026 года обогреватель UFO ECO Mini 1500 был на первом месте в списке по популярности на портале Hotline. Он подходит для обогрева комнат площадью до 15 кв. м. Больше всего его ценили за компактность, небольшой вес, компактность, разные уровни мощности. При выборе стоит учитывать расположение мебели, чтобы избежать перегрева разных поверхностей.

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Технические характеристики:

Тип: инфракрасный.

Мощность: 500, 1000 и 1500 Вт.

Площадь обогрева: до 15 кв. м.

Нагревательные элементы: 3 шт.

Установка: напольный.

Защита: автоматическое отключение при опрокидывании.

Размеры: 53 × 13 × 25 см.

Вес: 1,5 кг.

Цена: 1583 — 3421 грн.

Конвектор Electrolux Air Gate Digital Inverter ECH/AGI-2000

Обогреватель Electrolux Air Gate Digital Inverter ECH в спальне Фото: Electrolux

Конвектор Electrolux Air Gate Digital Inverter ECH/AGI-2000 занимает второе место в списке. Это устройство нужно использовать в качестве основного обогревателя помещения, т.к. он справится с поддержанием температуры нужного уровня в комнате площадью 20 кв. м.

Модель располагает функцией Digital Inverter, регулирующей мощность в зависимости от окружающих условий. Есть также электронное управление, настройка температуры и несколько режимов эксплуатации.

Технические характеристики:

Тип: электрический конвектор.

Максимальная мощность: 2000 Вт.

Режимы мощности: 1000 и 2000 Вт.

Площадь обогрева: около 20 кв. м.

Нагревательный элемент: монолитный HEDGEHOG.

Управление: электронное.

Режимы работы: комфортный, экономичный и защита от замерзания.

Установка: настенная или напольная.

Дополнительные функции: термостат, таймер и защита от перегрева.

Степень защиты от влаги: IP24.

Цена: 4149 — 5740 грн.

Тепловентилятор Xiaomi Smart Graphene Heater

Керамический тепловентилятор Xiaomi Smart Graphene Heater Фото: Xiaomi

Тепловентилятор Xiaomi Smart Graphene Heater замыкает тройку лидеров продаж в Украине по версии Hotline. Этот обогреватель оснащен керамическим элементом PTC и графеновым покрытием, что обеспечит быстрый нагрев. Им удобно пользоваться благодаря функции дистанционного управления со смартфона, а нужный уровень температуры модель поддерживает автоматически. Единственный минус: шум вентилятора.

Технические характеристики:

Тип: керамический тепловентилятор.

Максимальная мощность: 2000 Вт.

Режимы работы: нагрев на 2000 Вт, нагрев на 1200 Вт.

Нагревательный элемент: керамический PTC с графеновым покрытием.

Площадь обогрева: 20–23 кв. м.

Управление: электронное, сенсорное и через приложение Xiaomi Home.

Угол поворота: 70°.

Дополнительные функции: термостат, таймер, защита от перегрева и отключение при опрокидывании.

Размеры: 46,7 × 17,6 см.

Вес: 2,3 кг.

Цена: 4131 — 6089 грн.

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Какой обогреватель лучше выбрать

Выбор зависит от площади комнат, скорости нагрева и бюджета. UFO ECO Mini 1500 стоит относительно дешево и подойдет в качестве дополнительного источника тепла. Более дорогой Electrolux Air Gate Digital Inverter вполне заменит стандартную батарею в помещении, если отключат отопление. Xiaomi Smart Graphene Heater очень быстро нагревает воздух, что может быть важно для квартир, где живут маленькие дети.

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