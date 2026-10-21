Более дешевая альтернатива EcoFlow: какую зарядную станцию рекомендуют в Украине (фото)

Зарядная станция Fossibot F2400 предлагает такую же емкость, как и EcoFlow DELTA 2 Max или EcoFlow DELTA 3 Max, но по значительно более низкой цене.

Сегодня Fossibot F2400 пользуется популярностью в Украине, поэтому Фокус решил собрать характеристики этой зарядной станции и отзывы пользователей.

Характеристики Fossibot F2400

Fossibot F2400 Фото: FOSSiBOT

Fossibot F2400 обладает номинальной мощностью 2400 Вт и пиковой мощностью 4800 Вт. Станция оснащена аккумулятором LiFePO4 емкостью 2048 Вт·ч, рассчитанным на более чем 3500 циклов зарядки, а также поддерживает протоколы быстрой зарядки PD 3.0 для USB Type-C и QC 3.0 для USB Type-A.

Для подключения Fossibot F2400 предлагает шесть портов USB Type-C, четыре порта USB Type-A, два выхода постоянного тока, автомобильную розетку, а также порты XT60 и Anderson. Она может выдавать чистую синусоиду и оснащена функцией ИБП, что делает ее пригодной для питания чувствительной электроники.

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Сама станция может заряжаться от сети мощностью до 1100 Вт или от солнечных панелей. Эта модель также оснащена информативным дисплеем, встроенным фонариком и ручкой для переноски. Габариты устройства составляют 386×284×321 мм при весе 22 кг.

Отзывы пользователей

Fossibot F2400 Фото: FOSSiBOT

Среди основных преимуществ Fossibot F2400 украинцы отмечают большую емкость, высокую мощность и относительно доступную цену. Эту зарядную станцию, как правило, используют при длительных отключениях электричества для питания холодильников, насосов, микроволновых печей, компьютеров, роутеров и освещения.

Некоторые владельцы Fossibot F2400 используют Fossibot F2400 в качестве источника бесперебойного питания (ИБП) для котла. По их словам, при дополнительном подключении насоса и холодильника одного заряда хватает примерно на 8 часов. Полная зарядка станции занимает около 2 часов. К плюсам данной модели также относятся тихая работа и ручной регулятор мощности, который позволяет снизить потребление, чтобы не перегружать слабую проводку или генератор.

Среди недостатков Fossibot F2400 украинцы отмечают невозможность подключения дополнительных аккумуляторов для увеличения емкости, а также поддержку солнечных панелей мощностью не более 500 Вт. Также стоит учитывать, что эта модель заряжается медленнее, чем конкуренты от EcoFlow.

Цена Fossibot F2400 в Украине — от 43 250 грн до 62 999 грн.

Напомним, что зарядная станция Bluetti Elite 10 пользуется популярностью среди украинцев в ценовом сегменте до 15 000 грн.

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