Более дешевая альтернатива EcoFlow: какую зарядную станцию рекомендуют в Украине (фото)
Зарядная станция Fossibot F2400 предлагает такую же емкость, как и EcoFlow DELTA 2 Max или EcoFlow DELTA 3 Max, но по значительно более низкой цене.
Сегодня Fossibot F2400 пользуется популярностью в Украине, поэтому Фокус решил собрать характеристики этой зарядной станции и отзывы пользователей.
Характеристики Fossibot F2400
Fossibot F2400 обладает номинальной мощностью 2400 Вт и пиковой мощностью 4800 Вт. Станция оснащена аккумулятором LiFePO4 емкостью 2048 Вт·ч, рассчитанным на более чем 3500 циклов зарядки, а также поддерживает протоколы быстрой зарядки PD 3.0 для USB Type-C и QC 3.0 для USB Type-A.
Для подключения Fossibot F2400 предлагает шесть портов USB Type-C, четыре порта USB Type-A, два выхода постоянного тока, автомобильную розетку, а также порты XT60 и Anderson. Она может выдавать чистую синусоиду и оснащена функцией ИБП, что делает ее пригодной для питания чувствительной электроники.
Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд?
Сама станция может заряжаться от сети мощностью до 1100 Вт или от солнечных панелей. Эта модель также оснащена информативным дисплеем, встроенным фонариком и ручкой для переноски. Габариты устройства составляют 386×284×321 мм при весе 22 кг.
Отзывы пользователей
Среди основных преимуществ Fossibot F2400 украинцы отмечают большую емкость, высокую мощность и относительно доступную цену. Эту зарядную станцию, как правило, используют при длительных отключениях электричества для питания холодильников, насосов, микроволновых печей, компьютеров, роутеров и освещения.
Некоторые владельцы Fossibot F2400 используют Fossibot F2400 в качестве источника бесперебойного питания (ИБП) для котла. По их словам, при дополнительном подключении насоса и холодильника одного заряда хватает примерно на 8 часов. Полная зарядка станции занимает около 2 часов. К плюсам данной модели также относятся тихая работа и ручной регулятор мощности, который позволяет снизить потребление, чтобы не перегружать слабую проводку или генератор.
Среди недостатков Fossibot F2400 украинцы отмечают невозможность подключения дополнительных аккумуляторов для увеличения емкости, а также поддержку солнечных панелей мощностью не более 500 Вт. Также стоит учитывать, что эта модель заряжается медленнее, чем конкуренты от EcoFlow.
- Цена Fossibot F2400 в Украине — от 43 250 грн до 62 999 грн.
Напомним, что зарядная станция Bluetti Elite 10 пользуется популярностью среди украинцев в ценовом сегменте до 15 000 грн.
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