Лучшая альтернатива Bluetti: названа зарядная станция с вдвое большей емкостью (фото)

Зарядная станция Marstek V500 заняла необычную нишу: она предлагает аккумулятор емкостью 2009 Вт·ч при цене около 28 000 гривен. У конкурентов вроде Bluetti и EcoFlow аналоги с батареей на 2 кВт·ч стоят вдвое дороже.

Конечно, есть нюансы, и бескомпромиссной станцию назвать нельзя. Среди них — мощность всего 500 Вт и пассивное охлаждение. Но свою задачу она выполнит, если учесть все ограничения и ваши запросы.

Эксперты Фокуса разобрали технические характеристики модели, выявили неочевидные недостатки и преимущества в отзывах покупателей и посчитали, сколько времени Marstek V500 будет питать самые ходовые приборы.

Позиционирование и характеристики Marstek V500

Большинство электростанций в категории до 30 000 грн (например, Bluetti Elite 100 V2) предлагают высокую мощность до 1800 Вт и немало разъемов, но относительно скромный запас энергии на 1024 Вт·ч. В Marstek V500 подход противоположный: инвертор выдает 500 Вт (с пиком до 1000 Вт на пару секунд), зато емкость аккумулятора LiFePO4 составляет 2009 Вт·ч. Батарея при этом долговечная и выдерживает свыше 6000 циклов перезарядки.

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Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP65 (выдержит легкие брызги) и охлаждается пассивно за счет конвекции. Внутри нет вентиляторов, поэтому станция работает абсолютно бесшумно (до 30 дБ). От электросети аппарат принимает до 500 Вт, восполняя заряд за 4,5-5 часов, а вход MPPT MC4 поддерживает солнечные панели мощностью до 500 Вт. На корпусе нет экрана с цифрами — остаток заряда показывают пять базовых светодиодов (0-25-50-75-100%), а детальные графики расхода выводятся в приложение MARSTEK APP по Wi-Fi и Bluetooth.

Внешний вид Marstek V500: розетка сзади, минималистичные показатели спереди Фото: rozetka.com.ua

Характеристики разъемов:

1 универсальная розетка переменного тока 230 В (номинал 500 Вт, пик до 1000 Вт, чистая синусоида);

1 вход для солнечных панелей PV Input (разъем MC4, 12-59 В, до 16 А, 500 Вт);

1 сетевой порт зарядки AC In (разъем BC05, до 750 Вт сквозного питания Bypass, зарядка до 500 Вт);

1 сервисный коммуникационный разъем COM.

Примечание: разъемов USB на корпусе нет — зарядки для телефонов и ноутбуков подключают через разветвитель или сетевой фильтр.

По сути, для приборов тут всего одна розетка. Но и ее может быть достаточно с переходниками.

Цена в Украине:

Marstek V500 (500 Вт / 2009 Вт·ч) — 27 999 грн.

Отзывы на Marstek V500 в Украине: что нужно знать перед покупкой

По словам покупателей, на практике модель соответствует заявленным параметрам, но есть свои ограничения.

Хороший вариант для рабочего места: связка из двух ноутбуков, роутера и 50-дюймового телевизора работает часами без сбоев.

связка из двух ноутбуков, роутера и 50-дюймового телевизора работает часами без сбоев. Не запустит тяжелую технику: Из-за лимита в 500 Вт станция не потянет приборы с ТЭНами (чайники, микроволновки, обогреватели), а холодильники уходят в защиту из-за пускового тока компрессора, превышающего 1000 Вт. Зато с циркуляционными насосами отопления и освещением проблем нет.

Из-за лимита в 500 Вт станция не потянет приборы с ТЭНами (чайники, микроволновки, обогреватели), а холодильники уходят в защиту из-за пускового тока компрессора, превышающего 1000 Вт. Зато с циркуляционными насосами отопления и освещением проблем нет. Нюансы с запуском игровых компьютеров: Владельцы мощных ПК (например, с блоками питания на 750 Вт и видеокартами уровня RTX 4060) жалуются, что станция выбивает ошибку инвертора и отключается. Офисные и средние ПК при этом должны работать штатно — главное, чтобы постоянная мощность не превышала 500 Вт.

Marstek V500 позволяет подключать приборы через удлинитель Фото: rozetka.com.ua

Особенности универсальной розетки: На корпусе стоит универсальный разъем, подходящие и под наши, и под зарубежные стандарты. Евровилка может сидеть в нем с зазором, но использовать дешевые переходники UK-EU не стоит — из-за них инвертор сбоит с ошибками 38 и 39 при переходе на батарею. Сетевой фильтр лучше вставлять напрямую в станцию. А если все равно посадка ненадежна, можно попробовать слегка подогнуть контакты розетки (все подобные манипуляции выполнять на свой страх и риск, это просто совет одного из владельцев в отзывах).

На корпусе стоит универсальный разъем, подходящие и под наши, и под зарубежные стандарты. Евровилка может сидеть в нем с зазором, но использовать дешевые переходники UK-EU не стоит — из-за них инвертор сбоит с ошибками 38 и 39 при переходе на батарею. Сетевой фильтр лучше вставлять напрямую в станцию. А если все равно посадка ненадежна, можно попробовать слегка подогнуть контакты розетки (все подобные манипуляции выполнять на свой страх и риск, это просто совет одного из владельцев в отзывах). Тихая работа, но не очень быстрая зарядка: станция работает почти бесшумно и не мешает спать. От обычной розетки 220 В аккумулятор заряжается за 4,5–5 часов мощностью до 500 Вт.

станция работает почти бесшумно и не мешает спать. От обычной розетки 220 В аккумулятор заряжается за 4,5–5 часов мощностью до 500 Вт. Регистрация гарантии: В инструкции требуют зарегистрировать чек в приложении в течение 30 дней после покупки, иначе статус гарантии на 5 лет может не активироваться.

Сколько проработает техника от батареи на 2 кВт·ч

С учетом потерь инвертора (КПД около 85%) полезная емкость батареи составляет примерно 1700 Вт·ч. Если оценивать примерно, то показатели могут быть следующие:

Рабочий ноутбук со средним расходом 45 Вт: около 35-38 часов непрерывной работы (или 25-30 полных зарядок батареи);

около 35-38 часов непрерывной работы (или 25-30 полных зарядок батареи); Офисный ПК с монитором на 120-150 Вт: от 11 до 14 часов.

от 11 до 14 часов. Wi-Fi роутер и терминал оптоволокна GPON (10-12 Вт): свыше 120-140 часов связи (более пяти суток);

свыше 120-140 часов связи (более пяти суток); Насос мощностью 60-80 Вт: от 20 до 25 часов.

от 20 до 25 часов. Телевизор на 43-50 дюймов (70-90 Вт): около 18-22 часов работы.

Ранее сообщалось, что есть более дешевая альтернатива EcoFlow, которую рекомендуют в Украине. Зарядная станция Fossibot F2400 предлагает такую же емкость, как и EcoFlow DELTA 2 Max или EcoFlow DELTA 3 Max, но по значительно более низкой цене.

Также Фокус писал, что есть популярная зарядная станция от надежного бренда до 15 000 грн. Bluetti Elite 10 позиционируется как зарядная станция для путешествий, однако она также может пригодиться во время отключений электричества, обеспечивая питание небольшой техники.