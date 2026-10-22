Найкраща альтернатива Bluetti: названо зарядну станцію з удвічі більшою ємністю (фото)

Зарядна станція Marstek V500 зайняла незвичайну нішу: вона пропонує акумулятор ємністю 2009 Вт·год за ціною близько 28 000 гривень. У конкурентів, таких як Bluetti та EcoFlow, аналоги з батареєю на 2 кВт·год коштують удвічі дорожче.

Звісно, є певні нюанси, і цю станцію не можна назвати безкомпромісною. Серед них — потужність усього 500 Вт та пасивне охолодження. Але вона впорається зі своїм завданням, якщо врахувати всі обмеження та ваші потреби.

Експерти Фокусу проаналізували технічні характеристики моделі, виявили не очевидні недоліки та переваги у відгуках покупців і підрахували, скільки часу Marstek V500 забезпечуватиме живленням найпопулярніші прилади.

Позиціонування та технічні характеристики Marstek V500

Більшість електростанцій у ціновій категорії до 30 000 грн (наприклад, Bluetti Elite 100 V2) мають високу потужність до 1800 Вт і чимало роз’ємів, але відносно скромний запас енергії — 1024 Вт·год. У Marstek V500 підхід протилежний: інвертор видає 500 Вт (з піком до 1000 Вт на кілька секунд), зате ємність акумулятора LiFePO4 становить 2009 Вт·год. Батарея при цьому довговічна і витримує понад 6000 циклів перезарядки.

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Корпус захищений від пилу та вологи відповідно до стандарту IP65 (витримує легкі бризки) і охолоджується пасивно за рахунок конвекції. Усередині немає вентиляторів, тому станція працює абсолютно безшумно (до 30 дБ). Від електромережі пристрій споживає до 500 Вт, заряджаючись за 4,5–5 годин, а вхід MPPT MC4 підтримує сонячні панелі потужністю до 500 Вт. На корпусі немає екрана з цифрами — залишок заряду показують п’ять базових світлодіодів (0-25-50-75-100%), а детальні графіки споживання виводяться в додаток MARSTEK APP через Wi-Fi та Bluetooth.

Зовнішній вигляд Marstek V500: розетка ззаду, мінімалістичний дизайн спереду Фото: rozetka.com.ua

Характеристики роз'ємів:

1 універсальна розетка змінного струму 230 В (номінальна потужність 500 Вт, пікова потужність до 1000 Вт, чиста синусоїда);

1 вхід для сонячних панелей PV Input (роз'єм MC4, 12–59 В, до 16 А, 500 Вт);

1 мережевий порт зарядки AC In (роз'єм BC05, до 750 Вт наскрізного живлення Bypass, зарядка до 500 Вт);

1 сервісний комунікаційний роз'єм COM.

Примітка: на корпусі немає USB-роз’ємів — зарядні пристрої для телефонів і ноутбуків підключають через розгалужувач або мережевий фільтр.

По суті, для приладів тут є лише одна розетка. Але й її може вистачити, якщо використовувати перехідники.

Ціна в Україні:

Marstek V500 (500 Вт / 2009 Вт·год) — 27 999 грн.

Відгуки про Marstek V500 в Україні: що потрібно знати перед покупкою

За словами покупців, на практиці модель відповідає заявленим параметрам, але має свої обмеження.

Гарний варіант для робочого місця: комбінація з двох ноутбуків, роутера та 50-дюймового телевізора працює годинами без збоїв.

комбінація з двох ноутбуків, роутера та 50-дюймового телевізора працює годинами без збоїв. Не запустить потужну техніку: через обмеження в 500 Вт станція не витримає прилади з ТЕНами (чайники, мікрохвильовки, обігрівачі), а холодильники спрацьовують захист через пусковий струм компресора, що перевищує 1000 Вт. Зате з циркуляційними насосами опалення та освітленням проблем немає.

через обмеження в 500 Вт станція не витримає прилади з ТЕНами (чайники, мікрохвильовки, обігрівачі), а холодильники спрацьовують захист через пусковий струм компресора, що перевищує 1000 Вт. Зате з циркуляційними насосами опалення та освітленням проблем немає. Нюанси з запуском ігрових комп’ютерів: Власники потужних ПК (наприклад, із блоками живлення на 750 Вт і відеокартами рівня RTX 4060) скаржаться, що станція видає помилку інвертора та відключається. Офісні та середні ПК при цьому повинні працювати нормально — головне, щоб постійна потужність не перевищувала 500 Вт.

Marstek V500 дає змогу підключати прилади через подовжувач Фото: rozetka.com.ua

Особливості універсальної розетки: на корпусі встановлено універсальний роз’єм, що відповідає як нашим, так і закордонним стандартам. Євровилка може сидіти в ній із зазором, але використовувати дешеві перехідники UK-EU не варто — через них інвертор дасть збій з помилками 38 і 39 під час переходу на батарею. Мережевий фільтр краще вставляти безпосередньо в станцію. А якщо все одно фіксація ненадійна, можна спробувати злегка підігнути контакти розетки (усі подібні маніпуляції виконувати на власний страх і ризик, це просто порада одного з власників у відгуках).

на корпусі встановлено універсальний роз’єм, що відповідає як нашим, так і закордонним стандартам. Євровилка може сидіти в ній із зазором, але використовувати дешеві перехідники UK-EU не варто — через них інвертор дасть збій з помилками 38 і 39 під час переходу на батарею. Мережевий фільтр краще вставляти безпосередньо в станцію. А якщо все одно фіксація ненадійна, можна спробувати злегка підігнути контакти розетки (усі подібні маніпуляції виконувати на власний страх і ризик, це просто порада одного з власників у відгуках). Тиха робота, але не дуже швидка зарядка: станція працює майже безшумно і не заважає спати. Від звичайної розетки 220 В акумулятор заряджається за 4,5–5 годин з потужністю до 500 Вт.

станція працює майже безшумно і не заважає спати. Від звичайної розетки 220 В акумулятор заряджається за 4,5–5 годин з потужністю до 500 Вт. Реєстрація гарантії: В інструкції вимагають зареєструвати чек у додатку протягом 30 днів після покупки, інакше статус гарантії на 5 років може не активуватися.

Скільки пропрацює техніка від акумулятора на 2 кВт·год

З урахуванням втрат інвертора (ККД близько 85 %) корисна ємність акумулятора становить приблизно 1700 Вт·год. Якщо оцінювати приблизно, то показники можуть бути такими:

Робочий ноутбук із середньою потужністю 45 Вт: близько 35–38 годин безперервної роботи (або 25–30 повних зарядок акумулятора);

близько 35–38 годин безперервної роботи (або 25–30 повних зарядок акумулятора); Офісний ПК з монітором на 120–150 Вт: від 11 до 14 годин.

від 11 до 14 годин. Wi-Fi-роутер і термінал оптоволокна GPON (10–12 Вт): понад 120–140 годин зв’язку (більше п’яти діб);

понад 120–140 годин зв’язку (більше п’яти діб); Насос потужністю 60–80 Вт: від 20 до 25 годин.

від 20 до 25 годин. Телевізор розміром 43–50 дюймів (70–90 Вт): близько 18–22 годин роботи.

Раніше повідомлялося, що існує дешевша альтернатива EcoFlow, яку рекомендують в Україні. Зарядна станція Fossibot F2400 має таку саму ємність, як і EcoFlow DELTA 2 Max або EcoFlow DELTA 3 Max, але за значно нижчою ціною.

Також "Фокус" писав, що існує популярна зарядна станція від надійного бренду вартістю до 15 000 грн. Bluetti Elite 10 позиціонується як зарядна станція для подорожей, однак вона також може стати в нагоді під час відключень електроенергії, забезпечуючи живлення невеликої техніки.