Ємність у 2,5 рази більша, ніж у EcoFlow: потужна зарядна станція, про яку мало хто говорить (фото)

Зарядна станція Marstek Venus-E має акумулятор ємністю 5120 Вт·год при постійній потужності 2500 Вт. За ціною ця модель конкурує з EcoFlow Delta 3 Max Plus, пропонуючи в рази більшу ємність, але є свої нюанси.

Фокус зібрав основні характеристики цієї домашньої електростанції. Ми з’ясували переваги та недоліки пристрою на практиці, вивчили відгуки покупців і підрахували, скільки часу станція здатна забезпечувати електроенергією основні прилади в квартирі.

Особливості Marstek Venus-E

Marstek Venus-E — це потужна стаціонарна система формату "все в одному", створена для забезпечення електроенергією всього будинку. Усередині встановлено літій-залізо-фосфатний акумулятор ємністю 5120 Вт·год із ресурсом понад 6000 циклів перезарядки. Інвертор потужністю 2500 Вт видає чисту синусоїду і здатний запускати насоси, холодильники, мікрохвильові печі та чайники.

Видео дня

Корпус важить 60 кг, захищений від пилу та вологи відповідно до стандарту IP65 і охолоджується пасивно за рахунок конвекції. Усередині немає вентиляторів, тому пристрій працює практично безшумно (до 30–40 дБ).

Головне обмеження, про яке важливо знати, — станція розрахована насамперед на інтеграцію в розподільний щит через автомат введення резерву (АВР), інакше знадобиться подовжувач: на корпусі є лише одна розетка на 230 В, а USB-порти відсутні. Для "розумного" будинку передбачено мережевий порт LAN.

Зарядна станція Marstek Venus-E з різних ракурсів Фото: rozetka.com.ua

Характеристики Marstek Venus-E:

Ємність акумулятора: 5120 Вт·год (тип LiFePO4, понад 6000 циклів до 80 % ємності, термін служби до 15 років);

5120 Вт·год (тип LiFePO4, понад 6000 циклів до 80 % ємності, термін служби до 15 років); Потужність інвертора: 2500 Вт (пікова — 3500 Вт);

2500 Вт (пікова — 3500 Вт); Вихідний сигнал: чиста синусоїда (230 В / 10,9 А);

синусоїда (230 В / 10,9 А); Роз'єми на корпусі: 1 розетка AC 230 В (резервний вихід), порт LAN (RJ45), комунікаційний порт RS485;

1 розетка AC 230 В (резервний вихід), порт LAN (RJ45), комунікаційний порт RS485; Зарядка від мережі: вбудований блок живлення потужністю 2500 Вт (повний заряд за 2,5–3 години);

блок живлення потужністю 2500 Вт (повний заряд за 2,5–3 години); Підключення до генератора: підтримка інверторних моделей;

підтримка інверторних моделей; Режим ДБЖ: 20 мс;

20 мс; Клас захисту та охолодження: герметичний корпус IP65, безвентиляторна конструкція;

герметичний корпус IP65, безвентиляторна конструкція; Габарити та вага: 480 × 153 × 624 мм; вага — 60 кг;

× 153 × 624 мм; вага — 60 кг; Гарантія: 10 років.

Ціна в Україні:

Marstek Venus-E (2500 Вт / 5120 Вт·год) — від 64 999 грн.

Для порівняння, EcoFlow Delta 3 Max Plus коштує 75 000 гривень при ємності всього 2048 Вт·год, але, звичайно, у цієї моделі серед ключових переваг — пікова потужність до 6000 Вт, 4 розетки та різноманітність мобільних роз’ємів.

Потужність Marstek Venus-E Фото: rozetka.com.ua

Що кажуть покупці в Україні: переваги та недоліки Marstek Venus-E

Власники вже випробували прилад в умовах відключень і відзначають такі особливості моделі:

Електроживлення всієї квартири через розподільний щит: Покупці підтверджують, що станція забезпечує житло електроенергією при встановленні в розподільний щит. Один із власників зазначив, що для монтажу не потрібно погоджуватися на завищені ціни електриків у 15–20 тисяч гривень — кваліфікований майстер встановлює систему з перемикачем резерву (АВР) приблизно за 10–12 тисяч з урахуванням матеріалів, після чого відключення електроенергії в квартирі спричиняють менше незручностей.

Покупці підтверджують, що станція забезпечує житло електроенергією при встановленні в розподільний щит. Один із власників зазначив, що для монтажу не потрібно погоджуватися на завищені ціни електриків у 15–20 тисяч гривень — кваліфікований майстер встановлює систему з перемикачем резерву (АВР) приблизно за 10–12 тисяч з урахуванням матеріалів, після чого відключення електроенергії в квартирі спричиняють менше незручностей. Витрата енергії на реальному прикладі: Сім’я з трьох осіб перевірила автономність у квартирі площею 55 кв. м. При одночасній роботі двох ноутбуків, роутера, двокамерного холодильника, світла у всіх кімнатах, телевізора, періодичного вмикання фена та триразового використання кавоварки за 7 годин без світла батарея розрядилася всього на 47%.

Сім’я з трьох осіб перевірила автономність у квартирі площею 55 кв. м. При одночасній роботі двох ноутбуків, роутера, двокамерного холодильника, світла у всіх кімнатах, телевізора, періодичного вмикання фена та триразового використання кавоварки за 7 годин без світла батарея розрядилася всього на 47%. Недосконале програмне забезпечення: Головним мінусом називають прошивку. Станція може самовільно перезавантажуватися, якщо підключена до домашньої мережі одночасно через Wi-Fi та кабель Ethernet. Покупці рекомендують одразу після придбання звертатися до технічної підтримки та запитувати актуальну версію прошивки для стабільної роботи.

Головним мінусом називають прошивку. Станція може самовільно перезавантажуватися, якщо підключена до домашньої мережі одночасно через Wi-Fi та кабель Ethernet. Покупці рекомендують одразу після придбання звертатися до технічної підтримки та запитувати актуальну версію прошивки для стабільної роботи. Мінімум роз'ємів і велика вага: Вага 60 кг робить прилад суто стаціонарним — його ставлять на підлогу або кріплять до стіни. Через наявність лише однієї розетки знадобиться хороший мережевий фільтр.

Скільки пропрацює обладнання потужністю 5 кВт·год (приблизні розрахунки)

З урахуванням втрат інвертора на перетворення струму (ККД близько 85 %) корисний запас енергії становить приблизно 4350 Вт·год. У разі роздільної роботи приладів можна розраховувати на такі орієнтовні показники:

Двокамерний холодильник (споживання 60–80 Вт·год з урахуванням пауз компресора): від 54 до 70 годин безперервного підтримання холоду (до трьох діб роботи);

від 54 до 70 годин безперервного підтримання холоду (до трьох діб роботи); Робочий комп'ютер з монітором (споживання 120–150 Вт): від 28 до 36 годин безперервної експлуатації;

від 28 до 36 годин безперервної експлуатації; Офісний ноутбук із середньою потужністю 40–50 Вт: близько 85–100 годин роботи (до 70 повних зарядок акумулятора);

близько 85–100 годин роботи (до 70 повних зарядок акумулятора); Wi-Fi-роутер і термінал оптоволокна GPON (10–12 Вт): понад 350–400 годин безперервного зв’язку (більше двох тижнів без розетки);

понад 350–400 годин безперервного зв’язку (більше двох тижнів без розетки); Телевізор діагоналлю 50–55 дюймів (80–100 Вт): від 43 до 54 годин безперервного перегляду;

від 43 до 54 годин безперервного перегляду; Забезпечення електроенергією всієї квартири (освітлення, роутер, холодильник, насос опалення, зарядні пристрої при базовій потужності 200–250 Вт): від 17 до 22 годин безперебійного функціонування.

Раніше повідомлялося, що існує дешевша зарядна станція для котла від Oukitel.

Також "Фокус" писав про найкращу альтернативу Bluetti. Розповідаємо про зарядну станцію, ємність якої удвічі більша, ніж у популярних аналогів.