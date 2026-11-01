Одна з найкращих зарядних станцій для дому: переваги та недоліки Anker Solix C1000X Gen2 (фото)

Друге покоління зарядної станції Anker Solix C1000X має чудові характеристики: 2000 Вт, ємність 1024 Вт·год та швидку зарядку всього за 49 хвилин.

За ціною від 36 000 гривень ця модель часто може виявитися доступнішою за аналоги від EcoFlow та Bluetti, не поступаючись їм у надійності. "Фокус" проаналізував характеристики та відгуки про модель, з’ясувавши всі її переваги та недоліки.

Швидкість заряджання та особливості версії Gen 2

Головна перевага станції перед аналогами — мережева зарядка за технологією HyperFlash потужністю до 1600 Вт. Акумулятор заряджається до 100% за 49 хвилин. Це виручає під час аварійних графіків, коли світло в будинках подають лише на одну годину. При цьому корпус став на 14% компактнішим і на 11% легшим за пристрої подібної ємності: станція важить 11,3 кг і оснащена чотирма розетками на 230 В.

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Для заряджання ноутбуків виробник розмістив на панелі одразу два роз'єми Type-C потужністю по 140 Вт. При навантаженні до 200 Вт рівень шуму вентиляторів не перевищує 20 дБ — пристрій практично не чути у житловій кімнаті.

Технічні характеристики Anker Solix C1000X Gen 2:

Ємність акумулятора: 1024 Вт·год (тип LiFePO4, 4000 циклів до 80 % ємності, термін служби близько 10 років);

Номінальна потужність інвертора: 2000 Вт (пікова — 2400–3000 Вт);

Вихідний сигнал: чиста синусоїда (230 В);

Роз'єми на корпусі: 4 розетки 230 В, 2 порти USB-C по 140 Вт, 1 порт USB-C на 15 Вт, 1 порт USB-A (12 Вт), автоприкурювач 12 В/10 А;

Зарядка від мережі: вбудований блок на 1600 Вт (повний заряд за 49 хвилин);

Вхід для сонячних панелей: порт XT60 потужністю до 600 Вт (зарядка за 1,8 години);

Режим ДБЖ: перемикання за 10 мс;

Розміри та вага: 384 × 208 × 244 мм; 11,3 кг;

Гарантія: 2 роки.

Ціна в Україні:

Anker Solix C1000X Gen 2 (2000 Вт / 1024 Вт·год) — 35 999 грн.

Anker Solix C1000X Gen2 Фото: Anker

Що кажуть покупці в Україні: досвід використання

Власники перевірили станцію під час осінніх відключень і діляться такими враженнями:

Живлення побутової техніки: Станція забезпечує постійне живлення двокамерного холодильника, а також запускає пральну машину, кавоварку, електричний чайник, мікрохвильову піч і фен у межах ліміту 2000 Вт.

Станція забезпечує постійне живлення двокамерного холодильника, а також запускає пральну машину, кавоварку, електричний чайник, мікрохвильову піч і фен у межах ліміту 2000 Вт. Справжні 49 хвилин зарядки: Покупці підтверджують високу швидкість відновлення ємності від розетки, що допомагає запасти енергію в короткі проміжки часу, коли є світло. Мобільний додаток через Wi-Fi та Bluetooth працює стабільно й дозволяє налаштовувати графік заряджання під нічний тариф.

Покупці підтверджують високу швидкість відновлення ємності від розетки, що допомагає запасти енергію в короткі проміжки часу, коли є світло. Мобільний додаток через Wi-Fi та Bluetooth працює стабільно й дозволяє налаштовувати графік заряджання під нічний тариф. Поведінка під час стрибків напруги: під час різких перепадів напруги в електропроводці станція в режимі ДБЖ може передати короткий імпульс на підключені прилади або перейти в режим захисного скидання, відключивши живлення.

під час різких перепадів напруги в електропроводці станція в режимі ДБЖ може передати короткий імпульс на підключені прилади або перейти в режим захисного скидання, відключивши живлення. Звуки реле та писк: Клацання реле під час увімкнення розеток стало помітно гучнішим, ніж у першому поколінні C1000. Під час роботи інвертора чути тихий високочастотний писк трансформатора.

Переваги:

Повний заряд від розетки всього за 49 хвилин;

Висока постійна потужність інвертора 2000 Вт;

Легкий корпус вагою 11,3 кг із чотирма розетками;

Два порти Type-C з потужністю 140 Вт кожен;

Безшумна робота при навантаженнях до 200 Вт;

Акумулятор LiFePO4 з ресурсом 4000 циклів;

Коштує дешевше, ніж аналогічні за потужністю моделі конкурентів.

Недоліки:

Гучний клацання реле під час увімкнення та вимкнення розеток;

Ледь чутний писк інвертора під навантаженням;

Чутливість автоматики до різких стрибків напруги в електромережі.

Також Фокус писав про зарядну станцію, ємність якої у 2,5 рази перевищує ємність EcoFlow. Зарядна станція Marstek Venus-E має акумулятор ємністю 5120 Вт·год при постійній потужності 2500 Вт.