Похолодание и первый снег: когда в Украине радикально изменится погода

Скоро дожди сменятся мокрым снегом, а температура упадет до минус 5 градусов.

После относительно теплого октября ноябрь в Украине будет холодным. Уже в ближайшее время температура начнет снижаться, а в отдельных регионах вместо дождя может выпасть первый мокрый снег. Фокус выяснил, какой будет погода в начале ноября.

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" рассказал, что похолодание начнется 4 ноября в западных и северных областях, а затем охватит всю страну.

Но в начале ноября в Украине еще будет тепло. Первая неделя последнего месяца осени резкого похолодания не принесет. Будет облачно, но без осадков в большинстве областей.

Когда в Украине выпадет первый снег — прогнозы синоптиков

С 4 ноября в Украине начнет заметно холодать. Холодный воздух сначала достигнет западных и северных областей, а в течение следующих дней распространится на остальную территорию Украины.

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Днем температура преимущественно составит +3…+9 градусов, а ночью будет опускаться до -3…+3 градусов. Поэтому утро станет значительно холоднее, а в отдельных областях возможны первые заморозки.

С 7 по 10 ноября ночная температура опустится до нуля, а в некоторых областях и до минус пяти градусов тепла.

6–7 ноября Украину пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные осадки. Дождливые дни станут чередоваться с сухими, но сильных осадков опасного уровня синоптики не прогнозируют. В конце осени дождь местами может переходить в мокрый снег.

Уже 8–10 ноября осадки постепенно прекратятся. На территории Украины будет преобладать антициклон, поэтому существенных дождей или снега в этот период не прогнозируют.

В конце месяца может выпасть мокрый снег, но, скорее всего, он быстро растает.

Прогнозы погоды на такой длительный период носят предварительный характер. Фактическая погода будет зависеть от перемещения атмосферных фронтов и поступления холодных или теплых воздушных масс.

Напомним, ранее Фокус уже писал про то, какой будет погода в Украине в ноябре.

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