Украину накроют морозы до −11 °C: где ударит лютый холод уже в начале ноября

В начале ноября в Украине ожидается похолодание, а после 5 ноября возможны небольшие морозы. По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, ночью температура может опуститься до −1…−6 °C, а на Говерле — до −11 °C.

Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Пик похолодания в первой декаде ноября прогнозируется на 5–6 число. По данным модели ECMWF, холодный воздух охватит значительную часть Центральной и Восточной Европы, в том числе Украину. Самые низкие температуры ожидаются в высокогорье.

Согласно прогнозу GFS, в ночь на 4 ноября в большинстве указанных украинских городов сохранятся плюсовые температуры. В Киеве ожидается +4,5 °C, во Львове — +2,5 °C, в Харькове — +6,6 °C, в Одессе — +11,2 °C. В Ивано-Франковске прогнозируют +0,4 °C, а в Карпатах на границе с Румынией температура может опуститься до −3,6 °C.

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В ночь на 5 ноября в Киеве прогнозируется +3,1 °C, в Чернигове и Харькове — +1,7 °C, в Днепре — +3 °C, во Львове — +5,3 °C.

В столице похолодание продолжится и в дальнейшем. Если 30–31 октября днём ожидается до +9 °C, то 5–8 ноября дневная температура составит около +5 °C. Ночью температура снизится с +7 °C до +1 °C.

Самые сильные морозы прогнозируются на Говерле. Согласно прогнозу, 1–2 ноября днём там будет около −3 °C, а ночью — до −6 °C. 5–7 ноября ночная температура может опуститься до −11 °C, а днём составит от −6 до −5 °C.

Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что в начале ноября с севера придет холодный воздух, а ночью температура будет опускаться до нуля. После 5 ноября он прогнозирует небольшие морозы от −1 до −6 °C, а днём — от +2 до +7 °C. Также возможен небольшой дождь.

Как ранее писал "Фокус", недавно в отдельных регионах Украины дневная температура воздуха поднималась до +20 °C.

В начале октября погода также изменилась после нескольких тёплых дней — в Украине заметно похолодало.