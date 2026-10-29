Україну накриють морози до −11 °C: де вдарить лютий холод уже на початку листопада

На початку листопада в Україні очікується похолодання, а після 5 листопада можливі невеликі морози. За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, вночі температура може знизитися до −1…−6 °C, а на Говерлі — до −11 °C.

Про це йдеться у матеріалі видання "Телеграф".

Пік похолодання в першій декаді листопада прогнозують на 5–6 число. За даними моделі ECMWF, холодне повітря охопить значну частину Центральної та Східної Європи, зокрема Україну. Найнижчі температури очікуються у високогір'ї.

За прогнозом GFS, у ніч на 4 листопада в більшості позначених українських міст збережуться плюсові температури. У Києві очікують +4,5 °C, у Львові — +2,5 °C, у Харкові — +6,6 °C, в Одесі — +11,2 °C. В Івано-Франківську прогнозують +0,4 °C, а в Карпатах на кордоні з Румунією температура може опуститися до −3,6 °C.

У ніч на 5 листопада в Києві прогнозують +3,1 °C, у Чернігові та Харкові — +1,7 °C, у Дніпрі — +3 °C, у Львові — +5,3 °C.

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У столиці похолодання триватиме й надалі. Якщо 30–31 жовтня вдень очікують до +9 °C, то 5–8 листопада денна температура становитиме близько +5 °C. Уночі показники знизяться з +7 °C до +1 °C.

Найсильніші морози прогнозують на Говерлі. За даними прогнозу, 1–2 листопада вдень там буде близько −3 °C, а вночі — до −6 °C. На 5–7 листопада нічна температура може опуститися до −11 °C, а вдень становитиме від −6 до −5 °C.

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що на початку листопада з півночі надійде холодне повітря, а вночі температура знижуватиметься до нуля. Після 5 листопада він прогнозує невеликі морози від −1 до −6 °C, а вдень — від +2 до +7 °C. Також можливий невеликий дощ.

Як раніше писав Фокус, нещодавно в окремих регіонах України денна температура повітря піднімалася до +20 °C.

На початку жовтня погода також змінилася після кількох теплих днів — в Україні відчутно похолодало.