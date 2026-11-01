Похолодання та перший сніг: коли в Україні кардинально зміниться погода

Незабаром дощі зміняться мокрим снігом, а температура знизиться до мінус 5 градусів.

Після відносно теплого жовтня листопад в Україні буде холодним. Вже найближчим часом температура почне знижуватися, а в окремих регіонах замість дощу може випасти перший мокрий сніг. "Фокус" з’ясував, якою буде погода на початку листопада.

Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що похолодання розпочнеться 4 листопада у західних та північних областях, а потім охопить усю країну.

Але на початку листопада в Україні ще буде тепло. Перший тиждень останнього місяця осені не принесе різкого похолодання. Буде хмарно, але без опадів у більшості областей.

Коли в Україні випаде перший сніг — прогнози синоптиків

З 4 листопада в Україні почне помітно холоднішати. Холодне повітря спочатку дістанеться західних і північних областей, а протягом наступних днів пошириться на решту території України.

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Вдень температура становитиме переважно +3…+9 градусів, а вночі опускатиметься до -3…+3 градусів. Тому вранці стане значно холодніше, а в окремих областях можливі перші заморозки.

З 7 по 10 листопада нічна температура опуститься до нуля, а в деяких областях — навіть до мінус п’яти градусів тепла.

6–7 листопада Україною пройде холодний атмосферний фронт, який принесе короткочасні опади. Дощові дні чергуватимуться з сухими, але сильних опадів, що становлять небезпеку, синоптики не прогнозують. Наприкінці осені дощ місцями може переходити у мокрий сніг.

Уже 8–10 листопада опади поступово припиняться. На території України пануватиме антициклон, тому істотних дощів чи снігу в цей період не прогнозують.

Наприкінці місяця може випасти мокрий сніг, але, найімовірніше, він швидко розтане.

Прогнози погоди на такий тривалий період мають попередній характер. Фактична погода залежатиме від переміщення атмосферних фронтів та надходження холодних або теплих повітряних мас.

Нагадаємо, раніше "Фокус" уже писав про те, якою буде погода в Україні в листопаді.

Також ми розповідали, коли в Києві може випасти сніг.