Евросоюзу 33 года: как возник ЕС, почему из него невозможно исключить страну и как туда попасть

Евросоюз воспринимается, как что-то относительно новое, а старожилы и вовсе помнят, как у каждой из европейских стран была своя валюта, а не евро. Но идея образования единого союза, который бы одновременно защищал и помогал своим членам, совсем не нова. И даже такое юное образование, как ЕС сейчас переживает череду кризисов.

1 ноября 1993 года — считается официальной датой создания Европейского союза. В этот день вступил в силу Маастрихтский договор, который был подписан в Нидерландах 7 февраля 1992 года, и учредил ЕС. Так что Евросоюз официально вступил в "возраст Иисуса" — 33 года. И, как и библейского лидера, его разрывают сомнения, а "лжепророки" пытаются разрушить это юное образование изнутри, девизом которого является "Единство в многообразии" (In varietate concordia). Фокус собрал все, что известно.

ЕС "родился" 1 ноября 1993 года

Официально, Евросоюз — это объединение европейских государств, которые договорились сотрудничать друг с другом и частично управлять общими вопросами через единые институты и правила. У ЕС есть собственный парламент, суд, центральный банк, общая валюта (евро, хоть ее используют не все участники), единый рынок и общая торговая политика. Но так как это не федерация, то каждый из самостоятельных участников иной раз "тянет одеяло" на себя. И пока некоторые, как Украина и Албания, страстно хотят оказаться в ЕС, другие его члены пытаются оттуда выйти или подмять союз под себя.

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Стали союзниками, чтоб не воевать — как появилась идея объединенной Европы

До того, как европейские страны утвердились в своих границах (не все) и получили единую валюту (тоже не все) и хотя бы номинально стали союзниками, Европу столетиями сотрясали войны. Только ХХ столетие отметилось сразу двумя, которые охватили весь мир. Так что многие политики и философы периодически заикались о том, что надо бы создать систему, в которой страны будут настолько тесно связаны экономически и политически, что воевать друг с другом станет невыгодно. Например Пьер Дюбуа, советник короля Филиппа Красивого (того самого, который уничтожил орден тамплиеров), еще в 14 веке предлагал создать общеевропейскую конфедерацию христианских государств для поддержания мира. В 1306 году он анонимно опубликовал свой трактат "О возвращении Святой Земли" (De recuperatione Terrae Sanctae), где предлагал объявить незаконными любые войны между европейскими христианскими монархами, учредить Совет и независимый суд, который бы разрешал споры и карал за нарушение правил бойкотом и прекращением торговли. Но революционные идеи Дюбуа остались на пергаменте и только Вторая мировая война дала самый мощный толчок для создания ЕС.

После 1945 года перед европейскими странами стояли три большие задачи:

Не допустить новой войны между Францией и Германией — двумя историческими противниками.

Восстановить разрушенную экономику.

Не позволить Европе окончательно потерять политическое и экономическое влияние на фоне США и СССР.

Так что три новатора: Жан Монне — французский экономист и политический деятель, Робер Шуман — министр иностранных дел Франции и Конрад Аденауэр — первый канцлер послевоенной ФРГ, для начала предложили объединить на тот момент стратегические отрасли промышленности: уголь и сталь. Так что прообраз ЕС носил название Европейское объединение угля и стали (ЕОУС).

"Мир во всем мире невозможно обеспечить без соразмерных созидательных усилий, соответствующих угрожающим ему опасностям. Вклад организованной и живой Европы в цивилизацию незаменим для поддержания мирных отношений", — говорил Шуман.

В 1951 году шесть государств подписали Парижский договор, а в 1952 году объединение начало работу. К Франции и Западной Германии (ФРГ) присоединились Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Через шесть лет в Риме были подписаны еще два договора: Договор о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Договор о создании Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом).

Подписание Римского договора

ЕЭС предполагал уже не только сотрудничество в промышленности, но и создание общего рынка: свободное движение товаров, услуг, капитала и людей.

А 1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, подписанный в 1992 году. Именно он официально учредил Европейский союз в современном понимании. Через 9 лет, 1 января 2002 года был введен евро, как валюта Евросоюза. С 1999 года он функционировал, как безналичная валюта для проведения электронных расчетов и банковских операций в 11 странах Европейского союза.

Введение евро в Испании

Сначала все шло хорошо. Евросоюз успешно расширялся: в 1973 году к нему присоединились Великобритания, Дания, Ирландия, в 1981 году – Греция, через пять лет – Испания и Португалия, в 1995 – Австрия, Финляндия, Швеция.

Как рос Евросоюз

Рекордным стал 2004 год, тогда в ЕС вошли Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Литва, Латвия, Эстония, Кипр и Мальта. Через три года – Болгария и Румыния, в 2013 – Хорватия. Сегодня в ЕС входят 27 государств.

Что дает стране членство в ЕС и почему это выгодно

Расширение Евросоюза происходило не только потому что все хотели торговать условными "углем и металлом" без пошлин. Это доступ к единому европейскому рынку с населением около 450 миллионов человек; возможность компаниям работать в других странах союза по общим правилам; европейские инвестиции и доступ к финансовым программам; субсидии; участие в совместных научных и образовательных программах.

Например, Польша после вступления в ЕС в 2004 году получила доступ к масштабному европейскому финансированию, которое использовалось для строительства дорог, модернизации инфраструктуры, развития городов и сельского хозяйства. Румыния, одна из беднейших стран соцлагеря, сейчас еще и активно модернизирует свою туристическую отрасль, которая была в упадке при диктаторе Чаушеску. Рядовой гражданин, среди прочего, получает право жить, работать и учиться в любой стране ЕС, упрощенное признание многих профессиональных квалификаций, консульскую защиту и возможность переезжать в другое государство союза без получения обычного разрешения на работу.

Но членство в ЕС не означает автоматического вступления в Шенген или перехода на евро:

Польша входит в ЕС, но сохраняет злотый.

Чехия входит в ЕС, но использует чешскую крону.

Швеция входит в ЕС, но использует шведскую крону.

Ирландия входит в ЕС, но не входит в Шенген.

Но кроме "плюшек" от ЕС есть еще и обязательства. Ведь страна-член Евросоюза должна соблюдать европейское законодательство и решения суда ЕС, обеспечивать независимость судебной системы и демократические институты, соблюдать нормы экологии и главное: соблюдать права человека и меньшинств, а также делать взносы в бюджет ЕС.

И тут начинаются проблемы, потому что постсоветские государства явно проигрывают "отцам-основателям" в денежном плане, а ультраправые и традиционалисты пытаются протолкнуть свою политику. Также в Евросоюзе встречаются бывшие колонизаторы с бременем в виде жителей бывших колоний, те, кто фактически сам был колонией того же Советского союза, а также бывшие агрессоры и жертвы. Словом, равенства и братства в ЕС нет, так как этот воз пытаются тянуть слишком разные страны с разным историческим бэкграундом.

Из шести стало 27 – кто хочет в ЕС и почему из него хотят уйти

Сейчас в ЕС хотят вступить конечно Украина, а также Молдова, Албания, Черногория, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Грузия, Турция (переговоры фактически заморожены), Косово — потенциальный кандидат, подавший заявку в 2022 году, но пока не получивший официальный статус кандидата.

Согласно статье 49 Договора о ЕС, претендовать на членство может европейское государство, которое соблюдает основные демократические ценности союза. Существуют так называемые Копенгагенские критерии, принятые в 1993 году.

Страна должна соответствовать трем основным группам требований:

Политические: демократия, верховенство права, независимые суды, защита прав человека и национальных меньшинств.

Экономические: функционирующая рыночная экономика, способная конкурировать на общем европейском рынке.

Юридические: готовность принять и выполнять европейское законодательство, правила и обязательства.

Государство официально подает заявление в Совет ЕС. Европейские институты оценивают страну, а государства ЕС единогласно принимают решение о предоставлении статуса. После начинаются переговоры о вступлении, согласовываются условия членства и переходные периоды. Подписание договора о вступление должны одобрить институты ЕС и ратифицировать ВСЕ государства-члены и страна-кандидат в соответствии со своими конституционными процедурами. И в установленную дату страна становится частью Евросоюза.

Но пока Украина рвется в ЕС, Великобритания оттуда уже со скандалом вышла 31 января 2020 года, породив такое понятие, как Brexit — сочетание слов Britain и Exit. Ее исход проявил главные проблемы ЕС: миграция (проблемы бывших колонизаторов) и финансовые взносы в бюджет (которые явно неравноценны). К тому же все громче звучат голоса о национальном суверенитете и о нежелании оставаться частью чего-то нейтрально-европейского с единой валютой. Поэтому теперь есть намеки на: Frexit — выход Франции, Polexit — выход Польши и так далее по аналогии. О выходе из ЕС говорят в Нидерландах, Италии, Греции, Германии и Швеции.

Великобритания вышла из ЕС, устроив "Брексит" в 2020 году

Polexit особенно актуален на фоне политического кризиса в Польше, когда лидер партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский выступает против дальнейшей централизации Евросоюза и расширения полномочий европейских институтов. При этом Качиньский утверждает, что его цель — изменить ЕС, а не обязательно покинуть его. Премьер-министр Дональд Туск обвиняет политических противников в подготовке Polexit. И дело усугубляется кризисом с Конституционным трибуналом, ведь президент Кароль Навроцкий так и не принял присягу у нового судьи, из-за чего Туск заявил о беззаконии, а Качиньский – о попытке государственного переворота. При этом сами поляки из ЕС выходить не хотят, не желая терять рынок для аграрной продукции. В этом, кстати, кроется причина, почему Польша скептически относится к членству Украины, понимая, что получит мощного конкурента.

Во Франции и Германии Марин Ле Пен и ее партия "Национальное объединение", а также Алиса Вайдель и "Альтернатива для Германии", раньше говорили о выходе из ЕС, но теперь настаивают на реформах. Война в Украине – среди главных козырей этих оппортунистов, которые заявляют, что ЕС слишком много денег тратит на поддержку жертвы агрессии РФ, и желают помириться с самим агрессором, уверяя, что это будет более выгодно.

Так что страна может выйти из ЕС, это прямо предусмотрено статьей 50 Договора о Европейском союзе. По умолчанию на согласование дается два года. Но Brexit показал, что это сложно. Ведь приходится заново договариваться о торговле, таможне, границах, правах граждан, финансовых обязательствах и множестве других вопросов. И по-настоящему, все те, кто заявляют о "выходе", просто хотят для себя больше выгоды и меньше тратить на условную Грецию. Которая, как оказалось, слишком расточительно распоряжалась полученными от Евросоюза деньгами, устраивая Олимпиаду, раздувая штат госсектора с щедрыми надбавками и недособирая налоги. Также сейчас в ЕС сильны праворадикальные настроения, которые подпитывают довольно свободная миграционная политика, война в Украине и российская пропаганда.

Несмотря на членство в ЕС, Греция оказалась в глубоком кризисе

К тому же в ЕС есть один досадный аспект. Когда союз организовывался и распахивал перед всеми двери, политический фон был довольно стабилен. И тогда никто не думал, что в какой-то момент его члены будут бунтовать. Поэтому в ЕС нет процедуры исключения. Выгнать члена, который систематически нарушает ценности ЕС, как это было в Венгрии при Викторе Орбане, нельзя. Максимальная мера наказания — это приостановка определенных прав (например, права голоса в Совете ЕС по статье 7 Договора о ЕС), но для этого требуется единогласное одобрение всех остальных стран, что на практике заблокировать очень легко. Поэтому Евросоюзу, если он хочет отпраздновать 34 год рождения, пережив роковой "возраст Христа", стоит стать немного жестче к тем, кто не ценит оказанное им доверие, вооружиться и объединиться. Тем более, сейчас, когда в Европе идет война, агрессор у границ, а давний союзник Европы, США, под управлением Дональда Трампа, стал ненадежным.

Напомним, ранее Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз, несмотря на то, что выдвинутые ранее требования были выполнены.

Тем временем Европейская комиссия разрабатывает план, который позволит странам-кандидатам получить часть экономических преимуществ ЕС еще до вступления в блок. Инициатива призвана ускорить процесс расширения без ослабления требований к будущим членам.