Двадцать шесть против одной: Венгрия остановила процедуру по пути Украины в ЕС

Разблокирование всё равно ожидается в декабре — продвижение заявок является приоритетом ирландского председательства в Совете ЕС.

Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз, несмотря на то, что выдвинутые ранее требования были выполнены. Об этом изданию Kyiv Independent сообщили национальные и европейские дипломаты.

Киев и Кишинев движутся к членству вместе, пока не будут разблокированы все шесть кластеров расширения — перечни реформ, необходимых для приведения законодательства в соответствие с нормами ЕС. Два из них страны открыли 13 октября в Люксембурге, так что осталось ещё два.

Именно к ним относилась встреча технических экспертов из 27 стран ЕС 20 октября: участники должны были согласовать процедурный шаг, который положил бы начало разблокированию последней пары кластеров — по сельскому хозяйству, окружающей среде и транспорту.

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Венгрия заблокировала этот шаг, и 26 других государств остались разочарованными, рассказали трое дипломатов. Коллеги просили венгерскую сторону объяснить свою позицию, однако та этого не сделала, ограничившись заявлением, что её точка зрения остаётся неизменной. Постоянное представительство Венгрии при ЕС на запрос издания к моменту публикации не ответило.

У позиции Будапешта точно нет никаких оснований. Вопрос о праве венгроязычного меньшинства на образование уже урегулирован — соответствующий закон Киев принял 12 октября.

Ожидается, что это продлится недолго: венгерскому правительству важно не выглядеть в глазах оппозиции "мягким" в отношении Украины. Этот вопрос будет подниматься на каждом следующем заседании рабочей группы по расширению в Брюсселе, пока тупик не будет преодолен, ведь продвижение заявок Украины и Молдовы — приоритет ирландского председательства в Совете ЕС, которое ведет эти заседания до конца года.

Высокопоставленные чиновники ЕС и национальные чиновники прогнозируют, что последние два кластера будут официально открыты в декабре.

Ранее сообщалось, что Венгрия готова на этой неделе ослабить своё вето на продвижение переговоров Украины и Молдовы о вступлении в ЕС, а Будапешт может не блокировать отправку Киеву и Кишиневу писем о возможном открытии двух новых переговорных кластеров.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна не присоединилась к инициированной Украиной "Карпатской восьмерке", хотя приглашение получила. Он добавил, что при правительстве партии "Тиса" в Венгрии не будут строить нефтехранилище для стратегических запасов Украины.