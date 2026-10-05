Венгрия готова ослабить вето на вступление Украины в ЕС: названо условие Будапешта, — FT

Венгрия готова на этой неделе ослабить своё вето на дальнейшее продвижение переговоров Украины и Молдовы о вступлении в ЕС. Будапешт может не блокировать отправку Киеву и Кишиневу писем о возможном открытии двух новых переговорных кластеров.

Согласно источникам среди чиновников ЕС, которые проинформировали Financial Times, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил венгерским дипломатам не блокировать этот вопрос в ходе рабочих встреч на этой неделе. Речь идет о переговорных кластерах, охватывающих внутренний рынок и конкурентоспособность. В FT отмечают, что это процедурный, но в то же время символический шаг вперед в процессе евроинтеграции Украины и Молдовы.

Какое условие выдвинула Венгрия

Полная политическая поддержка Будапешта в вопросе открытия этих кластеров будет зависеть от решения Верховной Рады Украины. В частности, венгерская сторона ожидает, что 12 октября украинский парламент проголосует за закон о расширении прав национальных меньшинств в сфере образования. По словам официальных лиц, принятие документа позволит официально запустить политический процесс открытия переговоров до саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который запланирован через 10 дней.

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"Процесс вступления Украины приобретает четкие очертания, с соблюдением процедуры и реалистичного подхода", — заявил FT чиновник ЕС, осведомленный о переговорах с Будапештом.

Какие переговорные кластеры останутся

Если два новых кластера будут одобрены, для Украины и Молдовы останутся неохваченными ещё два. Они касаются "зелёной" политики, сельского хозяйства и сплоченности. Европейская комиссия рассчитывает согласовать их для обеих стран до конца 2026 года.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Украина не сможет стать членом ЕС в рамках обычной процедуры вступления. По его мнению, в Брюсселе следует изменить модель сотрудничества с Киевом уже сейчас, чтобы Украина могла присоединиться к странам ЕС.

Ранее Фокус сообщал о том, как продвигаются переговоры Украины о вступлении в ЕС. В ближайшие дни Еврокомиссия должна представить обновленный обзор политики расширения.