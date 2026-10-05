Угорщина готова послабити вето на вступ України до ЄС: названо умову Будапешта, — FT

Угорщина готова цього тижня послабити своє вето на подальше просування переговорів України та Молдови щодо вступу до ЄС. Будапешт може не блокувати направлення Києву та Кишиневу листів щодо потенційного відкриття двох нових переговорних кластерів.

Згідно із джерелами серед посадовців ЄС, які проінформували Financial Times, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив угорським дипломатам не блокувати це питання під час робочих зустрічей, що відбудуться цього тижня. Йдеться про переговорні кластери, що охоплюють внутрішній ринок та конкурентоспроможність. У FT зазначають, що йдеться про процедурний, але водночас символічний крок уперед у процесі євроінтеграції України та Молдови.

Яку умову висунула Угорщина

Повна політична підтримка Будапешта щодо відкриття цих кластерів залежатиме від рішення Верховної Ради України. Зокрема, угорська сторона очікує, що 12 жовтня український парламент проголосує за закон щодо розширення освітніх прав національних меншин. За даними посадовців, ухвалення документа дасть змогу офіційно запустити політичний процес відкриття переговорів до саміту лідерів ЄС у Брюсселі, який запланований через 10 днів.

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"Процес вступу України набуває чітких обрисів, з дотриманням процедури та реалістичного підходу", — сказав FT посадовець ЄС, обізнаний із переговорами з Будапештом.

Які переговорні кластери залишаться

Якщо два нові кластери буде погоджено, для України та Молдови залишаться невідкритими ще два. Вони стосуються "зеленої" політики, сільського господарства та згуртованості. Європейська комісія розраховує погодити їх для обох країн до кінця 2026 року.

Раніше албанський прем'єр Еді Рама заявив, що Україна не зможе стати членом ЄС через звичайну процедуру вступу. На його думку, в Брюсселі слід змінити модель співпраці з Києвом уже зараз, щоб Україна могла приєднатись до країн ЄС.

Раніше Фокус повідомляв про те, що відбувається з переговорами України про вступ до ЄС. Днями Єврокомісія має представити оновлений огляд політики розширення.