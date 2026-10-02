Без привілеїв, але з новими кластерами: що відбувається з переговорами України про вступ до ЄС

Україна не отримає пільг при вступі до ЄС, але вже названо дату відкриття ще двох кластерів. Днями Єврокомісія має представити оновлений огляд політики розширення.

Про відсутність привілеїв заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю Corriere della Sera. Марта Кос наголосила, що процес вступу до ЄС ґрунтується на заслугах країни-кандидата та виконанні необхідних реформ. За її словами, жодних "привілеїв чи знижок" для України для вступу вже у 2027 році не передбачено.

"Вступ ґрунтується на заслугах: очевидно, що ця дата неможлива. У процесі вступу немає жодних привілеїв чи знижок, але ми повинні враховувати, що Україна веде війну за виживання, тому наш обов'язок також є допомогти їй", — заявила єврокомісарка.

Кос також зазначила, що Європейський Союз розраховує відкрити для України якомога більше переговорних кластерів до кінця 2026 року. Вже 6 жовтня Єврокомісія має представити оновлений огляд політики розширення.

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Два кластери можуть відкрити 13 жовтня

За інформацією журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, 13 жовтня відбудеться засідання Ради ЄС, яке може стати важливим етапом для розширення Євросоюзу.

Якщо необхідні процедури пройдуть без проблем, для України можуть відкрити два переговорні кластери. Ще два кластери планують відкрити для Молдови. Водночас щодо Чорногорії очікується закриття трьох розділів переговорів, а щодо Албанії — одного.

Йдеться про кластери №2 та №3. Перед їх відкриттям Україна та ЄС мають пройти низку технічних процедур.

Які умови залишаються

За чотири дні Угорщина має погодити технічний крок у робочому органі Ради ЄС з питань розширення COELA. Йдеться про згоду на направлення Україні листа із запитом надати переговорні позиції за кластерами №2 та №3. Ще однією умовою є ухвалення Верховною Радою змін до закону "Про освіту" до засідання Ради ЄС 13 жовтня.

Нагадаємо, Європейська комісія розробляє план, який дозволить країнам-кандидатам отримати частину економічних переваг ЄС ще до вступу до блоку. Ініціатива має прискорити процес розширення без послаблення вимог до майбутніх членів.

Раніше Financial Times писало, що в ЄС висловлювали занепокоєння темпами реформ в Україні та підходом Києва до переговорів про вступ. За інформацією видання, українська влада закликала пришвидшити процес і наполягала на визначенні чіткіших термінів членства.