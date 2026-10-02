Без привилегий, но с новыми кластерами: как продвигаются переговоры Украины о вступлении в ЕС

Украина не получит льгот при вступлении в ЕС, но уже объявлена дата открытия ещё двух кластеров. В ближайшие дни Еврокомиссия должна представить обновлённый обзор политики расширения.

Об отсутствии привилегий заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Corriere della Sera. Марта Кос подчеркнула, что процесс вступления в ЕС основан на заслугах страны-кандидата и проведении необходимых реформ. По её словам, никаких "привилегий или скидок" для Украины в целях вступления уже в 2027 году не предусмотрено.

"Вступление основано на заслугах: очевидно, что эта дата невозможна. В процессе вступления нет никаких привилегий или скидок, но мы должны учитывать, что Украина ведет войну за выживание, поэтому наш долг — также помочь ей", — заявила еврокомиссар.

Кос также отметила, что Европейский Союз рассчитывает открыть для Украины как можно больше переговорных кластеров до конца 2026 года. Уже 6 октября Еврокомиссия должна представить обновленный обзор политики расширения.

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Два кластера могут открыться 13 октября

По информации журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, 13 октября состоится заседание Совета ЕС, которое может стать важным этапом в процессе расширения Евросоюза.

Если необходимые процедуры пройдут без проблем, для Украины могут открыть два переговорных кластера. Еще два кластера планируется открыть для Молдовы. В то же время в отношении Черногории ожидается закрытие трех разделов переговоров, а в отношении Албании — одного.

Речь идет о кластерах № 2 и № 3. Перед их открытием Украина и ЕС должны пройти ряд технических процедур.

Какие условия остаются

В течение четырёх дней Венгрия должна согласовать технический шаг в рабочем органе Совета ЕС по вопросам расширения COELA. Речь идёт о согласии на направление Украине письма с просьбой предоставить переговорные позиции по кластерам № 2 и № 3. Еще одним условием является принятие Верховной Радой поправок к закону "Об образовании" до заседания Совета ЕС 13 октября.

Напомним, Европейская комиссия разрабатывает план, который позволит странам-кандидатам получить часть экономических преимуществ ЕС ещё до вступления в блок. Инициатива призвана ускорить процесс расширения без ослабления требований к будущим членам.

Ранее Financial Times сообщала, что в ЕС выражали обеспокоенность темпами реформ в Украине и подходом Киева к переговорам о вступлении. По информации издания, украинские власти призвали ускорить процесс и настаивали на установлении более четких сроков членства.