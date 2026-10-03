"Всі це знають": прем'єр Албанії розкрив головну "брехню" щодо вступу України до ЄС

Албанський прем'єр-міністр Еді Рама вважає, що Україна не зможе стати членом ЄС через звичайну процедуру вступу. На його думку, в Брюсселі слід змінити модель співпраці з Києвом уже зараз.

Пан Рама підкреслює, що найкращий спосіб інтегрувати Україну до ЄС є негайне допущення Києва до Євроспільноти з поступовим долученням через результати. Про це політик заявив у інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

"Подивіться на Україну. Те, що їй обіцяли, — брехня. На звичайному шляху вступу, з усіма критеріями, його ніколи не приймуть. Це знають усі", — говорить пан Рама.

Він вважає, що є реалістичніший сценарій, який полягає в тому, аби "зараз залучити Україну до столу" [переговорів щодо членства — ред]". Далі — вступ Києва до Євроспільноти на повноправній основі "через процес, заснований на результатах", додає пан Рама.

Видео дня

Політик переконаний, що однією з небезпек Європи є РФ. Пан Рама заявляє, що ЄС має "вимагати від нас ще більше домашніх завдань" до членів-претендентів на вступ до спільноти.

Раніше Фокус повідомляв про те, що відбувається з переговорами України про вступ до ЄС. Днями Єврокомісія має представити оновлений огляд політики розширення.

Згодом стало відомо, навіщо родині Трампа острів Сазан в Албанії. В Албанії просто зараз люди протестують проти будівництва розкішного курорту на єдиному острові країни, який пов'язують з зятем чинного глави США.