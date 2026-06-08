Стратегічне значення: навіщо родині Трампа острів Сазан в Албанії

Невеликий середземноморський острів опинився в центрі суспільного обурення через план зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера з будівництва розкішного курорту вартістю 5,8 мільярда доларів. І вже почали з'являтися теорії змови.

В Албанії просто зараз люди протестують проти будівництва розкішного курорту на єдиному острові країни — Сазані. Це був військовий форпост часів холодної війни та фортеця з часів Візантії, але тривалий час залишався безлюдним. Але Джаред Кушнер побачив у ньому туристичний потенціал. Використовуючи свої зв'язки, які розмивають межі між геополітикою і приватними інтересами, зять Дональда Трампа легко домігся від Албанії дозволу на будівництво розкішного готельного комплексу в самому серці цього ландшафту, що охороняється. Але тепер з'являються теорії змови, які свідчать, що Кушнера та Іванку Трамп привабили не тільки 5 кв. км незайманої природи Сазана, а й усі його численні підземні комунікації, включно з бункерами і сховищами для підводних човнів. Фокус зібрав усе, що відомо.

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В Албанії протестують проти будівництва курорту зятя Трампа

Сазан (також Сазані і Сазено) розташований між Адріатичним та Іонічним морями, у стратегічно вигідному місці біля входу в затоку Влера, в Отрантській протоці, що відокремлює Італію від Албанії. Але клімат Сазана не середземноморський, а субтропічний, через що тут приголомшливе біологічне різноманіття. Журналісти, які побували на острові, зазначають, що рослинність зійшла з екрана комп'ютера Стівена Спілберга, породивши джунглі з колосальних ясенів, грабів, морських сосен і кам'яних дубів. Тут ростуть рідкісні папороті та водяться птахи, що охороняються, і тюлені-монахи.

Острів Сазан розташований у стратегічному місці Фото: Скриншот

Джаред Кушнер теж був вражений, коли вперше побачив це у 2021 році, він говорив: "Я був просто дуже здивований, що щось подібне існує посеред Середземномор'я і не було освоєно". Попереднє схвалення проєкту Кушнера від албанського уряду було отримано 30 грудня 2024 року. за кілька тижнів після того, як Дональд Трамп вдруге виграв президентські вибори. Водночас компанія Кушнера зареєструвала Sazan як торгову марку ще в жовтні 2024 року.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Ця угода, укладена через інвестиційний фонд Кушнера Atlantic Incubation Partners LLC, оцінюється в 1,4 млрд доларів. Цей інвестиційний фонд пов'язаний із фондом прямих інвестицій Affinity Partners. Кушнер створив Affinity Partners за кілька місяців після того, як Дональд Трамп залишив посаду президента у 2020 році. Фонд залучив мільярди доларів, значна частина яких походить від Саудівської Аравії.

Стратегічне значення острова Сазан

Острів має довгу та багату історію. Він був частиною Римської імперії, потім Візантії. У 1279 році його захопило Албанське королівство і він перебував під захистом Венеціанської республіки.

До того як у XV столітті острів перейшов під османський контроль, він виконував важливу морську і релігійну функцію, будучи місцем розташування маріанської святині, присвяченої Діві Марії, після передбачуваного явлення святої на острові. Після наполеонівських воєн острів також недовгий час перебував під британським захистом, перш ніж був переданий Греції.

Бункери на острові Сазан Фото: Радіо Свобода

1914 року італійці окупували Сазан і перетворили його на військовий форпост в Отрантській протоці під час фашистського режиму Муссоліні, розмістивши там гарнізон із трьохсот осіб і командування під командуванням капітана фрегата. У бухті Сан-Ніколо стояли пришвартовані пороми і танкери, а в лісі височіло село з приміщеннями для моряків та їхніх родин, кінотеатром, магазином і госпіталем.

Сазан використовувався як база для німецьких та італійських підводних човнів під час Другої світової війни. Албанія сильно залежала від Радянського Союзу під час холодної війни, і після розриву з комунізмом ця територія здебільшого залишалася невикористаною, але іноді використовувалася британським Королівським флотом для навчань і як укриття для човнів.

На острові Сазан знаходиться щонайменше 3600 ядерних бункерів радянського зразка, побудованих під час холодної війни.

Грибоподібні сховища розкидані по всьому острову, і Кушнер заявив, що вони планують включити ці бункери до своїх планів зі створення туристичного курорту, а деякі з сховищ будуть збережені. На цьому середземноморському острові також знаходяться як кілометри підземних тунелів, що залишилися з часів комуністичного режиму. В околицях також розташовані кілька бомбосховищ і будівель, призначених для зберігання військових припасів і боєприпасів. Та й сам острів буквально всипаний боєприпасами, які знаходяться як по водою і пляжів, так і розкидані по території. У доповіді йдеться про те, що, незважаючи на проведення кількох військових операцій із зачистки в період з 2013 до 2015 року в трьох із цих зон, кількість вибухових речовин залишається тривожною.

Нерозірвані снаряди біля узбережжя острова Сазан

Тільки в Зоні 3, розташованій на північному сході острова, яку вважають найбільш забрудненою територією, було виявлено і знищено близько 30 тонн боєприпасів різного калібру.

"У цій зоні було виявлено боєприпаси різного калібру, а також порох, розкидані на площі близько 7000 кв. м, як з детонаторами, так і без них. У цій зоні було вилучено та знищено близько 30 тонн боєприпасів різного калібру", — заявили в Генеральному штабі Албанії.

Острів Сазан славиться своєю незайманою природою

Острів залишався практично недоторканим до відкриття для відвідувачів у 2015 році. А тепер в Албанії порушують питання щодо того, наскільки острів Сазан залишиться відкритим. Оскільки в Тирані запевняють, що курорт Кушнера-Трампа буде відкритий для всіх, а зять президента США ухильно заявляє про те, що "заможним людям потрібно усамітнення".

Острів тільки встигли відкрити для туристів у 2015 році Фото: tripadvisor

Прихильники теорій змови вважають, що купівля острова зятем Трампа відбувається не просто так, тим паче, що цей острів уже укріплений, а отже невеликий ремонт перетворить його на неприступну фортецю. А наявність бункерів і притулків для підводних човнів робить його важливим форпостом у приватних руках. Тим паче, що в наш неспокійний час безліч заможних людей обзаводяться надійними притулками. І окремо зазначають, що той, хто контролює еСазан, контролює протоку Отранто. Це вузьке "пляшкове горлечко" між Албанією та Італією — єдині морські ворота між Адріатикою і Середземномор'ям. Історично будь-який флот, який хотів домінувати в цьому регіоні або контролювати торгівлю, повинен був окупувати і зміцнювати Сазан.

Нагадаємо, в Албанії проходять протести проти будівництва курорту на острові Сазан. Екологи кажуть, що будівництво знищить унікальну екосистему острова.

Раніше зять Дональда Трампа виявився замішаний у ще одному скандалі. Джаред Кушнер лобіює проєкт щодо мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Її хранителями є Йорданія. Кушнер хоче відібрати мечеть у королівської сім'ї, що вже викликало грандіозний скандал.