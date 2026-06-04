"Іванка і Джаред, валіть додому": в Албанії почалися протести проти доньки і зятя Трампа

Цього тижня тривають багатотисячні протести на вулицях Тирани через будівництво елітного курорту за 1,6 млрд доларів у в районі, який тривалий час вважали одним із найекологічно найуразливіших у Середземномор'ї.

"Від самого початку і до кінця спостерігалася повна відсутність прозорості", — заявив Александр Трайче, виконавчий директор провідної природоохоронної організації країни, що займається захистом і збереженням природного середовища в Албанії (PPNEA). Захисники дикої природи заявили, що не бачили жодних громадських консультацій або публічної документації, що стосується дозволів. Тепер вони вимагають прибрати всю будівельну техніку, відновити дику природу і почати діалог, пише The Guardian.

В Албанії не хочуть, щоб Кушнер та Іванка Трамп будували курорт у заповідних землях

Прем'єр-міністр Еді Рама, який захищав цей проєкт як важливий етап на шляху балканської країни від сталіністської держави до елітного курортного міста, у вівторок запропонував зустрітися з протестувальниками, щоб спробувати подолати тупикову ситуацію. Однак соціалістичний лідер також залишився при своїй думці, заявивши: "Поки я тут, інвестиції не припиняться".

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Будучи найстарішою природоохоронною організацією Албанії, PPNEA забила на сполох, коли з'явилися попередження про те, що регіон з унікальним біорізноманіттям і культурною спадщиною перебуває під загрозою знищення.

Раніше цього року Іванка Трамп здійснила несподіваний візит до країни з командою архітекторів, оглянувши ділянку, призначену для забудови інвестиційною фірмою її чоловіка, Affinity Partners. Місцеві жителі розповіли, що дочку Трампа супроводжував "військовий ескорт".

Яхта Іванки Трамп біля берегів Албанії

Курорт планують розмістити на території, що охоплює не тільки безлюдний острів Сазан, єдиний острів Албанії, а й водно-болотні угіддя та прибережні місця існування в морському національному парку, який його оточує. Ці води є одним з останніх притулків для середземноморського тюленя-монаха, а також, за даними BirdLife International, тут мешкає понад 200 видів птахів, багато з яких перебувають під загрозою зникнення, включно з фламінго і далматинськими пеліканами.

Острів може похвалитися субтропічним кліматом, кришталево чистою водою і тисячами бункерів часів холодної війни, що належать до ультразакритої комуністичної диктатури Енвера Ходжі. Сьогодні більша частина острова залишається закритою для публіки і завалена боєприпасами, що не розірвалися, а в гавані курсує невеликий військовий корабель.

Великі ділянки прибережного ландшафту, що охороняється, на північ від села Звернець, між лагуною Нарта і морем, також призначені для забудови.

На протестах албанці тримали плакати з гаслами "Іванка Трамп, забирайся додому". А екологи кажуть, що це не просто безпрецедентний випадок, це повний колапс верховенства права, ігнорування інтересів суспільства, довкілля та відсутність дозволів на будівництво.

Тривога переросла в суспільне обурення, коли робітники почали зводити бетонний паркан з колючим дротом навколо ділянки недалеко від Звернеця, найняли приватну охоронну фірму для її захисту, а важка техніка взялася за знищення стародавніх дюн і середземноморських соснових лісів, щоб розчистити шлях для під'їзних доріг.

"Тоді місцеві жителі по-справжньому розлютилися, — сказав Трайче. — Люди, у яких там була земля або які працювали на ній, раптово не змогли туди дістатися... Це вже не просто екологічна проблема. Це справа громадян. Це набагато масштабніше".

В Албанії тривають протести проти зятя Трампа

Цього тижня спеціальний антикорупційний орган Албанії (СПАК) оголосив про початок розслідування спірних законодавчих змін, ухвалених у 2024 році щодо територій, що охороняються.

Розробники заявляють, що діятимуть відповідально. "Ми, як і раніше, зосереджені на відповідальному управлінні, поліпшенні стану довкілля, створенні робочих місць і створенні довгострокової цінності для місцевих громад. Ми поважаємо поточні суспільні та інституційні процеси", — сказав Ашер Абехсера, голова Sazan Real Estate Development LLC, яка розробляє плани в партнерстві з фірмою Кушнера.

Рама, який торік здобув перемогу на виборах і отримав четвертий термін, пообіцявши вивести Албанію до ЄС до 2030 року, і прагнучи залучити інвестиції до країни, яка залишається однією з найбідніших у Європі, також заперечує, що це будівництво поставить під загрозу її незаймане узбережжя.

1 червня він заявив албанському парламенту, що переговори все ще тривають, і остаточну пропозицію ще не погоджено. А в заяві в середу він сказав, що "дуже важливо, щоб ми залишалися гостинними, справедливими і за жодних обставин не піддавалися тавру країни, де інвесторів зустрічають вороже".

До початкового схвалення проєкту, Рама розповів, що інтерес Кушнера до Албанії виник задовго до того, як Дональд Трамп вирішив знову балотуватися на посаду президента.

"Це не мало стосунку до Трампа, а тільки до Джареда, американського інвестора з чудовим проєктом", — сказав він.

Закрита майже на 50 років під жорстким правлінням режиму, Албанія стає дедалі популярнішою серед туристів, яких приваблюють її природна краса, середземноморське узбережжя та доступні ціни.

Для прихильників прагнення Рами залучити заможних інвесторів розглядається як обов'язкова умова для того, щоб туристичний регіон уникнув проблем, пов'язаних із надмірним туризмом. Але для противників цей скандал також підживлює зростаюче невдоволення урядом. "Гнів спрямований не стільки проти Кушнера або Іванки Трамп, скільки проти уряду і того, як він впорався з цією ситуацією", — сказав Трайче.

Нагадаємо, раніше зять Дональда Трампа виявився замішаний у ще одному скандалі. Джаред Кушнер лобіює проєкт щодо мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Її хранителями є Йорданія. Кушнер хоче відібрати мечеть у королівської сім'ї, що вже викликало грандіозний скандал.

Раніше український президент Володимир Зеленський різко висловився про посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Глава держави назвав дії американської делегації, яка неодноразово приїжджала до Москви на переговори, але не здійснила жодного візиту до столиці України, неповагою.