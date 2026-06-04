"Иванка и Джаред, валите домой": в Албании начались протесты против дочки и зятя Трампа
На этой неделе продолжаются многотысячные протесты на улицах Тираны из-за строительства элитного курорта за 1,6 млрд долларов в в районе, который долгое время считался одним из наиболее экологически уязвимых в Средиземноморье.
"С самого начала и до конца наблюдалось полное отсутствие прозрачности", — заявил Александр Трайче, исполнительный директор ведущей природоохранной организации страны, занимающейся защитой и сохранением природной среды в Албании (PPNEA). Защитники дикой природы заявили, что не видели никаких общественных консультаций или публичной документации, касающейся разрешений. Теперь они требуют убрать всю строительную технику, восстановить дикую природу и начать диалог, пишет The Guardian.
Премьер-министр Эди Рама, который защищал этот проект как важный этап на пути балканской страны от сталинистского государства к элитному курортному городу, во вторник предложил встретиться с протестующими, чтобы попытаться преодолеть тупиковую ситуацию. Однако социалистический лидер также остался при своем мнении, заявив: "Пока я здесь, инвестиции не прекратятся".
Будучи старейшей природоохранной организацией Албании, PPNEA забила тревогу, когда появились предупреждения о том, что регион с уникальным биоразнообразием и культурным наследием находится под угрозой уничтожения.
Ранее в этом году Иванка Трамп совершила неожиданный визит в страну с командой архитекторов, осмотрев участок, предназначенный для застройки инвестиционной фирмой ее мужа, Affinity Partners. Местные жители рассказали, что дочь Трампа сопровождал "военный эскорт".
Курорт планируется разместить на территории, включающей не только необитаемый остров Сазан, единственный остров Албании, но и водно-болотные угодья и прибрежные местообитания в окружающем его морском национальном парке. Эти воды являются одним из последних убежищ для средиземноморского тюленя-монаха, а также, по данным BirdLife International, здесь обитает более 200 видов птиц, многие из которых находятся под угрозой исчезновения, включая фламинго и далматинских пеликанов.
Остров может похвастаться субтропическим климатом, кристально чистой водой и тысячами бункеров времен холодной войны, относящихся к ультразакрытой коммунистической диктатуре Энвера Ходжи. Сегодня большая часть острова остается закрытой для публики и завалена неразорвавшимися боеприпасами, а в гавани курсирует небольшой военный корабль.
Обширные участки охраняемого прибрежного ландшафта к северу от деревни Звернец, между лагуной Нарта и морем, также предназначены для застройки.
На протестах албанцы держали плакаты с лозунгами "Иванка Трамп, убирайся домой". А экологи говорят, что это не просто беспрецедентный случай, это полный коллапс верховенства права, игнорирование интересов общества, окружающей среды и отсутствие разрешений на строительство.
Тревога переросла в общественное возмущение, когда рабочие начали возводить бетонный забор с колючей проволокой вокруг участка недалеко от Звернеца, наняли частную охранную фирму для его защиты, а тяжелая техника приступила к уничтожению древних дюн и средиземноморских сосновых лесов, чтобы расчистить путь для подъездных дорог.
"Тогда местные жители по-настоящему разозлились, — сказал Трайче. — Люди, у которых там была земля или которые работали на ней, внезапно не смогли туда добраться… Это уже не просто экологическая проблема. Это дело граждан. Это гораздо масштабнее".
На этой неделе специальный антикоррупционный орган Албании (СПАК) объявил о начале расследования спорных законодательных изменений, принятых в 2024 году в отношении охраняемых территорий.
Разработчики заявляют, что будут действовать ответственно. "Мы по-прежнему сосредоточены на ответственном управлении, улучшении состояния окружающей среды, создании рабочих мест и создании долгосрочной ценности для местных сообществ. Мы уважаем текущие общественные и институциональные процессы", — сказал Ашер Абехсера, председатель Sazan Real Estate Development LLC, которая разрабатывает планы в партнерстве с фирмой Кушнера.
Рама, который в прошлом году одержал победу на выборах и получил четвертый срок, пообещав вывести Албанию в ЕС к 2030 году, и стремясь привлечь инвестиции в страну, которая остается одной из беднейших в Европе, также отрицает, что это строительство поставит под угрозу ее нетронутое побережье.
1 июня он заявил албанскому парламенту, что переговоры все еще продолжаются, и окончательное предложение еще не согласовано . А в заявлении в среду он сказал, что "очень важно, чтобы мы оставались гостеприимными, справедливыми и ни при каких обстоятельствах не подвергались клейму страны, где инвесторов встречают враждебно".
До первоначального одобрения проекта, Рама рассказал, что интерес Кушнера к Албании возник задолго до того, как Дональд Трамп решил снова баллотироваться на пост президента.
"Это не имело отношения к Трампу, а только к Джареду, американскому инвестору с отличным проектом", — сказал он.
Закрытая почти на 50 лет под жестким правлением режима, Албания становится все более популярной среди туристов, которых привлекают ее природная красота, средиземноморское побережье и доступные цены.
Для сторонников стремление Рамы привлечь состоятельных инвесторов рассматривается как обязательное условие для того, чтобы туристический регион избежал проблем, связанных с чрезмерным туризмом. Но для противников этот скандал также подпитывает растущее недовольство правительством. "Гнев направлен не столько против Кушнера или Иванки Трамп, сколько против правительства и того, как оно справилось с этой ситуацией", — сказал Трайче.
Напомним, ранее зять Дональда Трампа оказался замешан в еще одном скандале. Джаред Кушнер лоббирует проект насчет мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Ее хранителями является Иордания. Кушнер хочет отобрать мечеть у королевской семьи, что уже вызвало грандиозный скандал.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский резко высказался о посланцах президента США Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере. Глава государства назвал действия американской делегации, которая неоднократно приезжала в Москву на переговоры, но не осуществила ни одного визита в столицу Украины, неуважением.