"Иванка и Джаред, валите домой": в Албании начались протесты против дочки и зятя Трампа

На этой неделе продолжаются многотысячные протесты на улицах Тираны из-за строительства элитного курорта за 1,6 млрд долларов в в районе, который долгое время считался одним из наиболее экологически уязвимых в Средиземноморье.

"С самого начала и до конца наблюдалось полное отсутствие прозрачности", — заявил Александр Трайче, исполнительный директор ведущей природоохранной организации страны, занимающейся защитой и сохранением природной среды в Албании (PPNEA). Защитники дикой природы заявили, что не видели никаких общественных консультаций или публичной документации, касающейся разрешений. Теперь они требуют убрать всю строительную технику, восстановить дикую природу и начать диалог, пишет The Guardian.

В Албании не хотят, чтобы Кушнер и Иванка Трамп строили курорт в заповедных землях

Премьер-министр Эди Рама, который защищал этот проект как важный этап на пути балканской страны от сталинистского государства к элитному курортному городу, во вторник предложил встретиться с протестующими, чтобы попытаться преодолеть тупиковую ситуацию. Однако социалистический лидер также остался при своем мнении, заявив: "Пока я здесь, инвестиции не прекратятся".

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Будучи старейшей природоохранной организацией Албании, PPNEA забила тревогу, когда появились предупреждения о том, что регион с уникальным биоразнообразием и культурным наследием находится под угрозой уничтожения.

Ранее в этом году Иванка Трамп совершила неожиданный визит в страну с командой архитекторов, осмотрев участок, предназначенный для застройки инвестиционной фирмой ее мужа, Affinity Partners. Местные жители рассказали, что дочь Трампа сопровождал "военный эскорт".

Яхта Иванки Трамп у берегов Албании

Курорт планируется разместить на территории, включающей не только необитаемый остров Сазан, единственный остров Албании, но и водно-болотные угодья и прибрежные местообитания в окружающем его морском национальном парке. Эти воды являются одним из последних убежищ для средиземноморского тюленя-монаха, а также, по данным BirdLife International, здесь обитает более 200 видов птиц, многие из которых находятся под угрозой исчезновения, включая фламинго и далматинских пеликанов.

Остров может похвастаться субтропическим климатом, кристально чистой водой и тысячами бункеров времен холодной войны, относящихся к ультразакрытой коммунистической диктатуре Энвера Ходжи. Сегодня большая часть острова остается закрытой для публики и завалена неразорвавшимися боеприпасами, а в гавани курсирует небольшой военный корабль.

Обширные участки охраняемого прибрежного ландшафта к северу от деревни Звернец, между лагуной Нарта и морем, также предназначены для застройки.

На протестах албанцы держали плакаты с лозунгами "Иванка Трамп, убирайся домой". А экологи говорят, что это не просто беспрецедентный случай, это полный коллапс верховенства права, игнорирование интересов общества, окружающей среды и отсутствие разрешений на строительство.

Тревога переросла в общественное возмущение, когда рабочие начали возводить бетонный забор с колючей проволокой вокруг участка недалеко от Звернеца, наняли частную охранную фирму для его защиты, а тяжелая техника приступила к уничтожению древних дюн и средиземноморских сосновых лесов, чтобы расчистить путь для подъездных дорог.

"Тогда местные жители по-настоящему разозлились, — сказал Трайче. — Люди, у которых там была земля или которые работали на ней, внезапно не смогли туда добраться… Это уже не просто экологическая проблема. Это дело граждан. Это гораздо масштабнее".

В Албании продолжаются протесты против зятя Трампа

На этой неделе специальный антикоррупционный орган Албании (СПАК) объявил о начале расследования спорных законодательных изменений, принятых в 2024 году в отношении охраняемых территорий.

Разработчики заявляют, что будут действовать ответственно. "Мы по-прежнему сосредоточены на ответственном управлении, улучшении состояния окружающей среды, создании рабочих мест и создании долгосрочной ценности для местных сообществ. Мы уважаем текущие общественные и институциональные процессы", — сказал Ашер Абехсера, председатель Sazan Real Estate Development LLC, которая разрабатывает планы в партнерстве с фирмой Кушнера.

Рама, который в прошлом году одержал победу на выборах и получил четвертый срок, пообещав вывести Албанию в ЕС к 2030 году, и стремясь привлечь инвестиции в страну, которая остается одной из беднейших в Европе, также отрицает, что это строительство поставит под угрозу ее нетронутое побережье.

1 июня он заявил албанскому парламенту, что переговоры все еще продолжаются, и окончательное предложение еще не согласовано . А в заявлении в среду он сказал, что "очень важно, чтобы мы оставались гостеприимными, справедливыми и ни при каких обстоятельствах не подвергались клейму страны, где инвесторов встречают враждебно".

До первоначального одобрения проекта, Рама рассказал, что интерес Кушнера к Албании возник задолго до того, как Дональд Трамп решил снова баллотироваться на пост президента.

"Это не имело отношения к Трампу, а только к Джареду, американскому инвестору с отличным проектом", — сказал он.

Закрытая почти на 50 лет под жестким правлением режима, Албания становится все более популярной среди туристов, которых привлекают ее природная красота, средиземноморское побережье и доступные цены.

Для сторонников стремление Рамы привлечь состоятельных инвесторов рассматривается как обязательное условие для того, чтобы туристический регион избежал проблем, связанных с чрезмерным туризмом. Но для противников этот скандал также подпитывает растущее недовольство правительством. "Гнев направлен не столько против Кушнера или Иванки Трамп, сколько против правительства и того, как оно справилось с этой ситуацией", — сказал Трайче.

Напомним, ранее зять Дональда Трампа оказался замешан в еще одном скандале. Джаред Кушнер лоббирует проект насчет мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Ее хранителями является Иордания. Кушнер хочет отобрать мечеть у королевской семьи, что уже вызвало грандиозный скандал.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский резко высказался о посланцах президента США Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере. Глава государства назвал действия американской делегации, которая неоднократно приезжала в Москву на переговоры, но не осуществила ни одного визита в столицу Украины, неуважением.