Неуважение к Украине: Зеленский резко упрекнул Уиткоффа и Кушнера

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ни разу не приезжали в Киев, но охотно пошли на экскурсию по Москве.

Украинский президент Владимир Зеленский резко высказался о посланцах президента США Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере. Глава государства назвал действия американской делегации, которая неоднократно приезжала в Москву на переговоры, но не осуществила ни одного визита в столицу Украины, неуважением. Поэтому президент Украины предложил представителям Дональда Трампа встретиться на нейтральной территории, если их пугает сложная логистика визита в нашу страну. Об этом инциденте пишет The Independent.

СМИ напоминает, что близкий соратник Трампа Стив Уиткофф, а также его зять Джаред Кушнер уже несколько раз приезжали в столицу России. В частности их последняя встреча с Владимиром Путиным прошла в январе. Авторы публикации сообщают, что во время визита в декабре они говорили с российским диктатором около четырех часов. Также у американской делегации нашлось время для прогулки по Красной площади возле мавзолея Ленина к стенам Кремля.

Отвечая за переговорный процесс по завершению войны в Украине, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер так и не нашли времени и возможности приехать в Киев, ограничившись лишь встречей официальной делегации из Украины в Майами.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский назвал такое поведение недопустимым, свидетельствующим о неуважении.

"Неуважительно приезжать в Москву, а не в Киев, это просто неуважительно. Я понимаю, что у нас сложная логистика... Если они не хотят, мы можем встретиться в других странах", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что не стоит делать из их приезда или его отсутствием большую сенсацию. По его словам, в Киеве поддерживают с Уиткоффом и Кушнером постоянную телефонную связь. Именно тогда дипломаты из США выражают желание продолжать коммуникацию и двигаться в переговорном процессе.

Напомним, что Зеленский объяснил, как реально остановить войну и стоит ли ВСУ выйти из Донбасса. По его словам, самый реалистичный способ остановить войну — закрепить позиции на нынешней линии фронта и перейти к дипломатическим переговорам. А выход Украины из Донецкой и Луганской областей — это стратегический проигрыш украинских вооруженных сил.

Также 20 апреля Зеленский заявил. что отсутствие международных партнеров на линии соприкосновения в Украине оставляет открытым вопрос сдерживания российской агрессии.