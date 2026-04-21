"Это проигрыш": Зеленский объяснил, как реально остановить войну и стоит ли ВСУ выйти из Донбасса (видео)

Самый реалистичный способ остановить войну — закрепить позиции на нынешней линии фронта и перейти к дипломатическим переговорам

Однако Россия не соглашается на такой формат, заявил в интервью ICTV президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, выход Украины из Донецкой и Луганской областей — это стратегический проигрыш украинских Вооруженных сил.

Интервью Владимира Зеленского

"Мы выходим из Донбасса, они так хотят... Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных Сил это проигрыш. Фортификационные сооружения, защитная линия, мы точно становимся слабее", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что американские партнеры предлагают построить новые фортификационные сооружения.

Відео дня

"А они готовы давать деньги, а для чего нам это делать? Урбанизированная зона все равно сильнее, чем любые линии вы построите в поле. Вопрос урбанизированной зоны, вопрос 200 тысяч людей там живет, вопрос мы делаем шаг назад, ослабляем морально нашу армию", — пояснил Зеленский.

Президент Украины добавил, что, кроме этого ше есть вопрос о количестве погибших там людей, и подчеркнул, что считает этот шаг на сегодня безответственным.

"Вопрос в том, что россияне не хотят заканчивать. В формате, даже уже иногда мы говорим в справедливом формате, в формате, в котором сегодня скорее всего можно закончить", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сначала должно быть долгосрочное прекращение огня, а уже потом должны делаться дипломатические шаги.

