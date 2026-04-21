"Це програш": Зеленський пояснив, як реально зупинити війну та чи варто ЗСУ вийти з Донбасу (відео)

Найреалістичніший спосіб зупинити війну — закріпити позиції на нинішній лінії фронту та перейти до дипломатичних переговорів

Проте Росія не погоджується на такий формат, заявив в інтерв'ю ICTV президент України Володимир Зеленський.

За його словами, вихід України з Донецької та Луганської областей — це стратегічний програш українських Збройних сил.

Інтерв'ю Володимира Зеленського

"Ми виходимо з Донбасу, вони так хочуть… Вони хочуть, щоб ми вийшли із Луганської і Донецької областей. Ну, безумовно, стратегічно для нас це програш, стратегічно для Збройних Сил це програш. Фортифікаційні споруди, захисна лінія, ми точно стаємо слабкішими", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що американські партнери пропонують побудувати нові фортифікаційні споруди.

"А вони готові давати гроші, а для чого нам це робити? Урбанізована зона все одно сильніше, ніж будь-які лінії ви побудуєте в полі. Питання урбанізованої зони, питання 200 тисяч людей там живе, питання ми робимо крок назад, послаблюємо морально нашу армію", — пояснив Зеленський.

Президент України додав, що, окрім цього ше є питання щодо кількості загиблих там людей, і підкреслив, що вважає цей крок на сьогодні безвідповідальним.

"Питання в тому, що росіяни не хочуть закінчувати. В форматі, навіть вже іноді ми говоримо у справедливому форматі, в форматі, в якому сьогодні швидше за все можна закінчити", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що спочатку має бути довгострокове припинення вогню, а вже потім мають робитися дипломатичні кроки.

